Emma Watson nagy titkára is fény derült a Harry Potter különkiadásában

A külföldi premierrel egy időben, január 1-jén mutatta be az HBO GO hazánkban a Harry Potter 20. évforduló – Visszatérés Roxfortba című másfél órás különkiadást. A reunion apropója az, hogy a Harry Potter és a bölcsek köve két évtizeddel ezelőtt érkezett meg a mozikba, a nyolc részből álló filmszéria pedig olyan popkulturális mérföldkő lett, amelyet még a mai fiatalok is jól ismernek.

A Harry Potter nem válhatott volna ilyen jelentőssé, ha a Warner Bros. nem szed össze olyan kiváló rendezőket, mint Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell és David Yates, akik saját stílusukkal vegyítették J. K. Rowling nagy hatású regényeit, összeszedtek egy csomó nagy nevű brit színészt, és három zöldfülű ifjonccal, Daniel Radcliffe-fel, Rupert Grinttel és Emma Watsonnal kiegészülve vitték vászonra ezt a varázslatos és néha igen félelmetes mesét.

A kilencvenperces különkiadás afféle osztálytalálkozó, ami azért izgalmas, mert kiderül belőle egy csomó újdonság, amit eddig nem tudtunk a stábtagokról, illetve hosszasan fejtegetik, hogy a gyerekszínészek hogyan élték meg, hogy a kamerák előtt, együtt cseperedtek felnőtté. Szinte félelmetes látni, hogy a három egykori főszereplő között mennyire erős még a kémia, együtt sztoriznak, nevetnek, elérzékenyülnek és sírnak... Nem lenne csoda, ha a nézők egy része, az igazán hardcore Harry Potter-fanatikusok is valami hasonló, érzelmi hullámvasútként élnék meg a reuniont.

A Visszatérés Roxfortba készítői nemcsak mesélnek a Harry Potter-filmekről, hanem soha nem látott archív felvételekkel, bakijelenetekkel és a mozis verziókból kivágott snittekkel erősítik a hangulatot. Ez utóbbiból, vagyis a nagybetűs hangulatból egyébként nincs hiány, míg az ugyancsak az HBO Max által készített Jóbarátok: Újra együtt sokszor kínos és szirupos volt, olyan felesleges vendégekkel, mint Lady Gaga és Justin Bieber, addig a Harry Potter különkiadása sokkal visszafogottabb. Épp ezért üt szíven.

Egy csomó olyan dolog elhangzik az epizódban, amiről eddig is tudtunk, mint például hogy Chris Columbus egy tévéfilmben látta Daniel Radcliffe-et, és úgy hívta meg a szereplőválogatásra. Arról azonban fogalmunk sem lehetett, hogy a Harry Pottert játszó színész szerelmes levelet írt a Bellatrix Lestrange-ként látott Helena Bonham Carternek, és a románcoknál maradva érdekes volt látni Emma Watsont is, aki bevallotta, hogy viszonzatlan érzelmek fűzték Tom Feltonhoz.

A Harry Potter-különkiadást azért volt jó látni, mert végre olyan, egykori gyerekszínészek álltak a kamerák elé, akiket nem darált be a szórakoztatóipar, a szakmájukban maradtak és a mai napig elismertek. A siker és csillogás mellett fény derült a színészek nehéz napjaira is,

például Emma Watson titkára, aki a Harry Potter és a Tűz Serlegét követően ki akart szállni a franchise-ból. A színésznő magányosnak érezte magát, és belefáradt az egész boszorkányos-varázslós dologba.

Végül azért maradt a stábban, mert érezte, hogy van még mit mesélnie Hermionéval kapcsolatban, és a rajongóknak is tartozik ennyivel. Rajta kívül egyébként Rupert Grint és Daniel Radcliffe is bevallotta, hogy a fiatalkoruk összemosódott ezekkel a karakterekkel, és egy időben azt sem tudták, hol kezdődik a valódi énjük, vagy egyáltalán van-e különbség köztük és Ron, valamint Harry között.

A Visszatérés Roxfortba olyan egykori színészeket szólaltatott meg ismét, mint a jószívű Hagrid szerepében látott Robbie Coltrane vagy az egykor Sirius Blacket alakító Gary Oldman. Nagyon hiányzott azonban Minerva McGalagony, azaz Maggie Smith például; ötletünk sincs, miért nem tette újfent tiszteletét.

Természetesen a vége felé az elhunytak is megkapták a maguk megemlékezős szegmensét, ami legalább olyan érzelmes lett, mint a különkiadás befejezése, és ezért jár a piros pont a készítőknek.

Az HBO Maxnál, úgy tűnik, hallgattak a Jóbarátok: Újra együtt után érkezett visszajelzésekre, ez már egy sokkal letisztultabb, sallangmentes osztálytalálkozó lett az összeröffenés végére. A botrányokba keveredő J. K. Rowlingot sem hagyták ki teljesen a buliból, aki 2019-ben adott interjúrészletekkel képviseltette magát. A szereplők, a rendezők és a producerek tisztelettel adóztak előtte, mert közösségi médiás kiírásai ellenére olyan íróról van szó, aki nélkül nem jöhetett volna létre a filmsorozat.

A Harry Potter 20. évforduló – Visszatérés Roxfortba az HBO GO-n magyar felirattal tekinthető meg.