A Karate kölyök-sorozat a Netflixre költözött, és ütősebb, mint valaha

A Columbia Pictures annak idején azzal a szándékkal kereste meg Robert Mark Kament, hogy írja meg nekik egy olyan film forgatókönyvét, ami vetekszik az 1976-os Rockyval. Az ötlet elég merész volt, hiszen egy olyan produkció sikerét irigyelte meg a stúdió, amelyet a mai napig az egyik legjobb sportfilmnek tartanak. Miután azonban sikerült leigazolni a Rocky rendezőjét, John G. Avildsent a projekt mellé, máris eggyel könnyebbnek tűnt a feladat.

A Karate kölyköt 1984-ben mutatták be, a zöldfülű Ralph Macchio főszereplésével, aki az iskolába újoncként érkező Daniel LaRussót alakította. A főhős Mr. Miyagi (Pat Morita) személyében talált tanítómesterre, aki a félelmetes Cobra Kai dódzsó elleni harcra felkészítette a fiút, és még két filmen keresztül kísérhettük figyelemmel a páros kalandjait. Aztán jött Az új karate kölyök, amelyben már a Hilary Swank által játszott Julie Pierce-t oktatta az öreg mester. Jó pár évvel később pedig 2010-ben, Jackie Channel és Jaden Smith-szel próbálták feltámasztani a verekedős franchise-t, de kevés sikerrel.

Épp ezért volt meglepő, hogy a mozis próbálkozás után épp a Youtube járt sikerrel, akik Cobra Kai címmel spin-off sorozat formájában hozták vissza a Karate kölyköt. A széria 34 évvel később vette fel a fonalat, melyben Daniel LaRusso autókereskedést üzemeltető családapaként tért vissza, míg ellenlábasa, a William Zabka által életre keltett Johnny Lawrence egy kiégett, alkoholista lúzerré vált. A két nagyon ellentétes élethelyzetben lévő férfi aztán meghallotta ismét a dódzsó hívó szavát, és egy új generáció oktatásába kezdtek.

A Cobra Kai első három évada, amelyet még a Youtube készített, de később a Netflixre is felkerült, magasra tette a lécet. Sikerült a készítőknek egy olyan sorozatot lerakniuk az asztalra, ami egyszerre szólt a régi nézőknek a nosztalgia által, és vonzotta be a fiatalokat is a képernyő elé.

A produkcióban a tinikarakterek is ötletesek lettek, Miguel (Xolo Mariduena), Robby (Tanner Buchanan), Tory (Peyton List) és Sam (Mary Mouser) bár nagyon eltérő háttérrel rendelkeznek, könnyen megszerethetőek.

A széria december 31-én tért vissza a negyedik évadával, és ha lehet, még több kíváncsi szem szegeződött a folytatásra, mint eddig. Az új részeket ugyanis már a Netflix készítette, akiken ott volt a teher, hogy tartsák a Youtube által korábban diktált minőséget. A 10 rész megnézése után azt mondhatjuk, hogy sikerült a bravúr, és annak ellenére, hogy kicsit önismétlő lett a sztori, meg tudtak lepni. Kisebb-nagyobb hibái ellenére pedig megőrizte azt a tipikus cobra kai-os vagányságot a sorozat, ami eddig is jellemző volt rá.

A harmadik szezon néhány hónappal ezelőtt azzal ért véget, hogy Daniel LaRusso és Johnny Lawrence kénytelenek voltak szövetséget kötni. A két férfi ugyanis vállalta, hogy a helyi karatetornán legyőzik az immár John Kreese (Martin Kove) által működtetett Cobra Kai dódzsót. A készítők remekül ütköztették a két karaktert, Ralph Macchio és William Zabka között pedig egy olyan visszavágóra is sort kerítettek, aminek láttán csak mosolyogva tudtunk bólogatni.

Kettejük közt végig harapni lehetett a feszültséget.

Nagy húzás volt az íróktól, hogy a Karate kölyök 3-ból visszahozták a már veterán Terry Silvert (Thomas Ian Griffith). Ha valaki azt gondolta volna eddig, hogy John Kreese egy gonosz fickó, akkor most megnézhette a kőgazdag Silvert, aki még magasabbra tette a lécet a szemétkedés tekintetében. Ha valaki látta, emlékezhet rá, hogy ő volt az, aki LaRussót is anno átcsábította a „sötét oldalra”. A Cobra Kai ebben az évadban kicsit olyan volt, mint A Birodalom visszavág, a jedik felkészültek a lehetetlenül nehéz harcra a sith-ek ellen.

Az első 8 rész erről a rákészülésről szólt, nem csak LaRusso és Lawrence nem tudták eldönteni, hogy akkor most külön vagy együtt menjenek neki a Cobra Kai-nak, kettejük tanítványai ugyancsak viaskodtak, hogy kivel tartsanak. A hosszú felvezetés közben kicsit jobban megismerhettük Daniel LaRusso eddig hanyagolt fiát, megtudtuk, miért ilyen keserű Tory, és egy olyan kölyök is képbe került, akivel az iskolában szórakoztak, ám az agresszív karatéban megtalálta a választ a problémáira.

Ezek a mellékszálak jól színesítették a szezont,

a végére, az utolsó 2 epizódra pedig egy olyan karatetornát kaptunk, amiről álmodni se mertünk volna. Itt járatták a maximumra a drámát az alkotók, és helyenként olyan verekedős koreográfiákat zavartak le a karakterek a képernyőn, hogy az új Mátrixot is kenterbe verték velük.

A negyedik évad egyedüli negatívuma, hogy az eddig felépített dolgokat teljesen lerombolták a készítők, és a folytatás, ami biztosan érkezik, rebootnak ígérkezik. De nem bánjuk, mert izgalmasan keverték meg a kártyalapokat.

A Cobra Kai még most is annyira szórakoztató, drámai és nosztalgikus, hogy nagyjából bármeddig el tudnánk nézni. Kevés ilyen sorozat van jelenleg a palettán, hasonló színvonalat maximum a Yellowjackets képvisel még. Épp ezért lehetünk hálásak a Netflixnek, hogy ezt a produkciót is megmentették, és engedték a készítőknek, amit eddig is csináltak: vagyis, hogy egy piszkosan jó évadot tegyenek le elénk az asztalra.

A Cobra Kai szinkronnal és magyar felirattal is elérhető a Netflixen.