Förtelmes értékeléseket kapott a Netflix új sci-fije, mégis tarol idehaza

Az Anya kontra androidok (Mother/Android) című új sci-fi-film január 7-én mutatkozott be a magyar képernyőkön. A produkció a Hulu saját gyártása, a nemzetközi jogokat viszont a Netflix szerezte meg, így hazánkban is ezen a platformon látható a romantikus, posztapokaliptikus sztori.

Mattson Tomlin első rendezése csúnyán beleállt a földbe, már ami a nézői és szakmai értékeléseket illeti. Az IMDb-n az Anya kontra androidok mindössze 4,8 ponton áll a tízből nyolcezer szavazat alapján. Nyilván az összkép még javulhat, ahogy egyre többen megnézik a produkciót, de egyelőre a helyzet nem túl biztató. A Rotten Tomatoes oldalán még rosszabb a helyzet, a cikk írásának pillanatában 31 kritika alapján 32 százalékon áll a produkció, míg a nézők csupán 28 százalékot adtak neki.

Hazánkban az Anya kontra androidok jelenleg a legnépszerűbb film a Netflixen. Megnéztük, hogy tényleg olyan rossz lett-e, mint ahogy mondják.

A gépek lázadásának lehetősége elég sok ideje foglalkoztatja a filmkészítőket. Ott volt a Terminátor-sorozat, ahol veszélyes robotok jöttek vissza a jövőből, hogy az emberiség reménységét, John Connort és anyját meggyilkolják. A Westworldben elképesztően dögös androidok szórakoztatták a kőgazdag vendégeket felnőtt látogatóknak fenntartott kalandparkokban. Mindkét sztori véres végkifejletbe torkollott, így az Anya kontra androidok esetében is valami hasonlóan tragikus mesére számítottunk, amikor elindítottuk a filmet.

Ebben nem is tévedtünk. Arra viszont nem számítottunk, hogy a készítők ennyire a háttérbe tolják a sci-fit, és inkább egy romantikus drámát hoznak el a képernyőre, amely a világvége után játszódik. A főszerepben az a Chloe Grace Moretz látható, akit már a Ha/Verben is imádtunk, de a színésznő az Engedj be! című horrorban és a Carrie-ben is jól játszott. Sőt Az 5. hullámot egyedül tette nézhetővé még 2016-ban.

Fotó: Hulu / YouTube

Az Anya kontra androidok története karácsonykor veszi kezdetét, amikor egy Georgia nevű főiskolás lány rájön, hogy terhes. A fiújával, Sammel (Algee Smith) azonban nincsenek felkészülve erre az egészre, nem sokkal később pedig még lehetetlenebb szituációban találják magukat: az emberek által alkalmazott androidok meghibásodnak, fellázadnak és gazdáik ellen fordulnak. A világ térdre rogy a gépek előtt, Georgia és Sam pedig együtt bujkálnak az erdőben, míg el nem jut hozzájuk az információ, hogy az erődítménnyé vált Bostonból hajók indulnak Ázsiába. Ha pedig eljutnak a metropoliszba, legalább az anya és még meg nem született gyermeke is megmenekülhet.

A filmet, ahogy a fentebb említett címek esetében, úgy most is Chloe Grace Moretz viszi a hátán. A színésznő nagyszerűen hozza a szerelméért aggódó nőt, aki zord körülmények közé kénytelen kisbabát szülni. A cselekmény nagy része erről szól, ahogy Georgia és Sam veszekednek, hibát követnek el, ami miatt a biztonságosnak tűnő támaszpontról elzavarják őket, így nemcsak a szülés kerül veszélybe, hanem az életük is.

A 120 perces játékidő alatt úgy érezni, hogy a főszereplő alakításán kívül súlytalan filmről van szó. Nem érezni, milyen szörnyű, hogy vége lett a világnak. A tönkrement androidokat nem mutatják eleget ahhoz, hogy igazán féljünk tőlük. Nincs elég akció, amikor pedig végre kapunk egy motoros üldözést, azt kívánjuk, inkább legyen valami melodráma, mert még az is jobb ennél.

A végére azonban valahogy a bőrünk alá kúszik ennek a két embernek a drámája, így magunk is

megdöbbentünk azon, hogy a fináléban a fordulat és az érzelmi csúcspont milyen jól működik. Legalábbis ahhoz képest, hogy a felvezetés az alig közepes szintet ütötte meg.

Nem katartikus a végjáték, de majdnem. Ez pedig igazán nagy szó ennek a filmnek az esetében. Az Anya kontra androidokat soha az életben nem fogja senki a legnagyobb sci-fik között emlegetni, egy borús téli estére azonban tökéletes néznivaló. Persze csak azoknak, akik nem futnak ki a világból Chloe Grace Moretz picit bamba tekintetétől és attól, hogy helyenként egészen mély emberi érzelmeket próbálnak ábrázolni egy tudományos-fantasztikus filmben.

Az Anya kontra androidok szinkronnal és magyar felirattal is elérhető a Netflixen.