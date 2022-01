Halleluja! Visszatért az HBO legviccesebb sorozata

Danny McBride neve egyet jelent a tapló humorral. A 45 éves amerikai színész készítője és főszereplője volt a 2009-től 2013-ig futott Egyszer fent,... inkább lent című, mostanra kultikus sportvígjátéknak, amelyben egy Kenny Powers nevű, lecsúszott baseballjátékost alakított. A komikus jegyezte az ugyancsak az HBO-n látható Kib*zgatóhelyetteseket is. A két évadot megért szitkomot kevesen fedezték fel maguknak, de akik belenéztek, többnyire imádták.

Ha valaki a fent emlegetett sorozatok közül egyet is látott, tudhatja, mire számítson Az erényes Gemstone-ék esetében. A produkció első évada 2019-ben indult az HBO-n, a középpontjában egy olyan híres családdal, akik televíziós hittérítőkként keresik a kenyerüket. Gemstone-ék nem túl jó emberek, nagyon is távol vannak attól, hogy valaha beengedjék őket a mennyek kapuján, a híveket megvezetve azonban mocskos sokat keresnek, és iszonyú gazdagságban élik hétköznapjaikat.

Fotó: HBO Az erényes Gemstone-ék

A széria, melynek második évada január 10-én startolt el az HBO GO-n, ott folytatta, ahol több mint két éve abbamaradt a cselekmény. A nagyképű Jesse (Danny McBride) mindent elkövet, hogy apját, a diktátorként viselkedő Eli-t (John Goodman) eltávolítsa a húsos fazéktól, és ő legyen a hittérítés új koronázatlan királya. A lehetetlen feladat végrehajtásához Jesse-nek persze segítségre van szüksége, így testvéreihez fordul: Kelvinhez (Adam DeVine), aki nyilvánvalóan meleg, de titkolja és Judyhoz (Edi Patterson), aki megragadt egy kisgyerek szintjén, abból kiindulva, hogy a nő Disneylandben házasodott meg és egy mesekarakter adta férjhez.

Nem véletlen, ha a felállás ismerős valakinek. Az HBO egyre népszerűbb sorozata, az Utódlás is valami hasonló, apa-fia háborúról szól. Csak ott drámai tálalásban látjuk a sztorit, itt meg a pusztító, alpári humor uralkodik.

A második évad első két epizódja ennek megfelelően nem finomkodik. A Gemstone-család még mindig elképesztően pökhendi, mindenkin átgázolnak, akin csak szükséges. Sőt, mint kiderült, a gyilkosságtól sem riadnak vissza. Emellé betársul még némi szexizmus, és rasszizmus is, hogy aki erre érzékeny, az biztosan kiboruljon a látottakon. Durvább meztelenkedés alig van az új részekben, de káromkodás az rengeteg. Gemstone-ék pedig egymást sem kímélik, megy a verbális adok-kapok végig.

A kőgazdag család hétköznapjait nem csak az dúlja fel, hogy Jesse lehetetlen vállalkozásra akarja adni a fejét. Hanem még egy újságíró is elkezd kutakodni a (ál)vallásosok birodalma körül. Mivel a hittérítők is csak emberek, és nekik is vannak kisebb-nagyobb bűneik, így remeghetnek is, hogy vajon mit kapar elő róluk a sajtó.

Az HBO sorozatának története könnyen érthető, a forgatókönyv viszont elég hektikus. A humorra ugyanez jellemző, de számunkra hatalmas pozitívum, hogy a legváratlanabb pillanatban jön egy-egy poén, amitől dőlünk a röhögéstől. Manapság, amikor a streamingnek köszönhetően a sorozatok megint az aranykorukat élik, többnyire a drámák felkapottak. Pedig biztosan lenne igény arra is, hogy több vígjáték készüljön, főleg így, hogy két éve ülünk egy világjárvány kellős közepén.

A szereplőgárdán nem múlik semmi, Danny McBride és John Goodman ugyancsak zseniálisak, de az ügyefogyott testvérek, akiket Adam DeVine és Edi Patterson alakítanak, sem maradnak el tőlük. Azt sajnáljuk csak, hogy az új szezon megint csak 9 részes lesz, és lehet, hogy megint vagy két évet kell várnunk a folytatásra. A harmadik évadot ugyanis már berendelte az HBO.

De legalább megéri, mert egyértelműen Az erényes Gemstone-ék az HBO legviccesebb sorozata jelenleg. Az alpári, fizikai humor kedvelői mindenképp tegyenek vele egy próbát, nem fogják megbánni. South Park- és Family Guy-rajongóknak egyenesen kötelezővé tennénk ezt az amerikai (vallásos) elitet kifigurázó társadalomkritikát. Oda rúg ugyanis, ahol nagyon fáj: öv alá.

Az erényes Gemstone-ék című vígjátéksorozat az HBO GO-n érhető el.