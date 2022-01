Ismét leállhat a filmipar a koronavírus-járvány miatt

A The Mandalorian című Star Wars-sorozat harmadik évados forgatása még tavaly októberben vette kezdetét. A munkálatok rendben zajlottak, és a stáb az ünnepekre pihenőre vonult. A Bespin Bulletin értesülései alapján azonban hiába terveztek úgy a Disney+-os széria készítői, hogy január elején visszatérnek dolgozni, nem jött össze a dolog.

Los Angelesben ugyanis berobbant a járvány az omikron-variáns miatt, és meredeken nőni kezdett a fertőzöttek száma. Egyelőre azt sem lehet tudni, hogy mikor folytatódnak a The Mandalorian munkálatai. A kiszivárgott információk szerint megelőző jelleggel született meg ez a döntés, hogy ne veszélyeztesse a stúdió a munkatársak egészségét.

A Star Wars-rajongóknak nem kell aggódniuk, jelenleg is van mit nézniük, hiszen fut a The Book of Boba Fett első évada, és 2022-ben érkezik a Disney+-ra a Zsivány Egyes előzményszériája, az Andor és az Obi-Wan Kenobi is. Arra viszont készülhetünk, hogy elképzelhető, hogy a járvány miatt a The Mandalorian forgatása, és emiatt az új részek premierje is, csúszni fog.

Nem ez az egyedüli sorozat, amelynek a felvételeit megakasztotta a járvány, Los Angelesben három, az ABC-n vetített produkció, A Grace klinika, a 19-es körzet és Az újonc munkálatait is késve folytatják. Az első két széria esetében pár napos csúszásról van szó, míg Az újonc esetében a leállás határozatlan idejű.

Az omikron terjedése az NCIS című nyomozós sorozatot is érintette, az amerikai sajtó szerint a szereplők között találtak fertőzöttet. A leállás pedig néhány hétig is eltarthat.

Nagy a káosz, az emberek sorban kapják el a Covidot

– idézett egy iparági forrást a Deadline.

Az elmúlt 14 napban az Álomgyárnak otthont adó Los Angelesben olyan médiacégekkel kapcsolatban jelezték, hogy kitört a járvány a falaik között, mint a Warner Bros és a Sony Pictures. Előbbi esetében tizenhárom, utóbbinál pedig három koronavírusost találtak. A járvány emellett felütötte a fejét a Universal Studiosnál is.

Egyetlen film vagy tévészéria stábját sem tépázta meg ugyanakkor annyira az omikron terjedése, mint a Star Trek: Picard című sci-fi sorozatét. A Hollywood Reporter exkluzív anyagban számolt be róla pár napja, hogy január 3-án, hétfőn

50-nél is több stábtag produkált pozitív mintát, emiatt pedig azonnal le kellett állítani a sci-fi sorozat forgatását.

Ez lett volna az első munkanapja a Star Trek: Picardon dolgozóknak a karácsonyi szünetet követően. A Patrick Stewart főszereplésével készített produkciónak van egyébként az egyik legnépesebb stábja a most forgó tévésorozatok közül, nagyjából 450 ember működik közre benne.

A Picard harmadik évadját múlt szeptemberben rendelték be, a stáb pedig egyszerre forgatja a második és harmadik szezont a költséghatékonyság és a szereplők időbeosztása miatt.

A sci-fi sorozat forgatása azóta újraindult, az Amerikában egyre durvuló járvány miatt azonban ismét a levegőben lóg a kérdés, hogy vajon idén is eljön-e az a pont, mint 2020 márciusában, amikor az USA-ban és Kanadában, valamint Nagy-Britanniában az összes nagy filmstúdió, streamingszolgáltató és tévécsatorna egyszerre lehúzta a redőnyt, és leállítottak minden forgatást.