Öt nagyszerű sorozat, amely valós eseményeken alapszik

Az olyan sorozatokkal, amelyeket kizárólag a fantázia ihletett, Dunát lehetne rekeszteni. Hiába azonban a high-tech űrhajók, a dögös boszorkányok, az ijesztő szörnyetegek és hatalmas tétek... mindig lesznek olyan nézők, akiket a visszafogottabb, realisztikusabb produkciók fognak meg. Ezek közül is sokszor a legütősebbek azok a szériák, amelyek valós eseményeket dolgoznak fel.

Valahogy más szemmel nézi ugyanis az ember, ha a képernyőn felbukkanó sorozatgyilkosról, drogbáróról vagy kegyetlenkedő uralkodónőről tudjuk, hogy tényleg léteztek.

Az alábbiakban összeszedtünk öt olyan kiváló sorozatot, amelyeket valós események ihlettek, és ha valakit izgat ez a zsáner, érdemes tennie egy próbát velük.

Narcos

A Netflix sorozata, a Narcos akkor élte fénykorát, amikor minden idők egyik legismertebb drogbárója, a Wagner Moura által játszott Pablo Escobar, a Medellin-kartell feje gonoszkodott benne az első két évadban. A brazil színész mindent elkövetett a szerep kedvéért, közel 20 kilót szedett magára, illetve visszaült az iskolapadba, hogy tökéletesítse spanyol tudását. Félelmetes volt látni Moura beleélését, nem szabad azonban elfelejteni, hogy Escobarnak a szériában méltó ellenfelei voltak, két DEA-ügynök, akiket Boyd Holbrook és a mostanra hatalmas névnek számító Pedro Pascal játszottak nagyszerűen.

A veszélyes terepen, Kolumbiában forgatott és játszódó Narcos még a harmadik évadra is izgalmas tudott maradni, amelyben Escobar halála után a Cali-kartell felemelkedését mutatták be a készítők. A produkció Narcos: Mexikó címmel egy spin-off szériát is kapott, ami ugyanúgy három évados lett, mint az anyasorozat. A Narcos egyszerre volt családi dráma, izgalmas krimi és visszatekintés Kolumbia legzűrösebb napjaira, így sikerült széles közönséget elérnie.

Hol látható? A Narcos a Netflix sorozata, a legnépszerűbb online videótáron érhető el.

A kígyó

A BBC One és a Netflix koprodukciója, A kígyó, bár ránézésre hasonlónak tűnik a Narcoshoz, egy teljesen másfajta gonosztevőről szól. A középpontban Charles Sobhraj áll, egy francia sorozatgyilkos, aki a 70-es években a Távol-Keleten vadászott hátizsákos hippikre, akiket meggyilkolt, és az útlevelükkel bejárta Ázsiát. Az elvetemült fickót bikinis gyilkosként is emlegették, és összesen minimum egy tucat turista haláláért volt felelős. Emberölésért mégis csak a 2000-es évek elején tudták letartóztatni a hatóságok Nepálban.

Sobhraj, akit a sorozatban Tahar Rahim játszik nagyszerűen, mielőtt életfogytiglant kapott volna, számos alkalommal csúszott ki a rendőrség kezei közül. Amellett, hogy A kígyó remek korképet ad az egykori Thaiföldről, azt is bemutatja, hogyan manipulálta a sorozatgyilkos áldozatait. A szereplőgárdából kiemelkedik Jenna Coleman is, aki a címszereplővel együtt ördögi párost tesz ki.

Hol látható? A kígyó ugyancsak a Netflixen megtekinthető.

Szökés Dannemorából

Ahogy A kígyó sztorija sem nagyon vált ismertté Magyarországon, úgy a Clinton Correctional Facilityből való szökés kulcsfiguráival is csak akkor ismerkedtek meg az emberek, amikor az HBO bemutatta idehaza a Szökés Dannemorából című, eredetileg a Showtime csatornán vetített tévésorozatot. 2015-ben két elítélt, Richard Matt és David Sweat, akik mindketten gyilkosságért ültek, közel kerültek két, a börtönben dolgozóhoz, akik eszközöket adtak a fegyenceknek. Matt és Sweat alagutat ástak, és azon keresztül menekültek el. Előbbit közel három héttel később holtan találták meg, míg utóbbit elfogták, és ismét őrizetbe került.

A hétrészes produkcióban Richard Mattet Benicio del Toro játssza, míg a nála jóval fiatalabb David Sweatet Paul Dano. A duó nagyszerűen működik, nemcsak a börtönös részekben, hanem az embervadászat alatt is velük együtt izzadunk a legvégéig. Még náluk is jobban brillírozik azonban Patricia Arquette, aki egy Tilly Mitchell nevű nőt alakít, és mindkét elítélttel romantikus kapcsolatba keveredik, majd végül rajta múlik, hogy a fegyencek el tudnak menekülni. Arquette teljesítményét a Critics' Choice Television Awardson és a Golden Globe-on is díjjal jutalmazták.

Hol látható? A Menekülés Dannemorából az HBO GO-ról sajnos már lekerült, esetleg az ismétlését el lehet csípni valamelyik HBO-csatornán.

Nagy Katalin – A kezdetek

II. Katalin, aki 1762-től egészen haláláig Oroszország császárnője volt, minden szempontból az egyik legfontosabb orosz uralkodónak számított, hiszen megszilárdította az ország európai helyzetét, valamint a művészetet és a tudományokat is fellendítette. 2019-ben Helen Mirren főszereplésével készült egy négyrészes minisorozat, amely a történelmi hűséget célozta meg. Mi azonban nem ezt, hanem a jóval komikusabb és inkább a megbotránkoztatásra építő Nagy Katalin – A kezdeteket ajánljuk most.

A produkció eredetileg a Hulun mutatkozott be, amelyben Elle Fanning bújik az uralkodónő bőrébe, aki először másodhegedűs III. Péter mellett, a második évadra azonban puccsot hajt végre, és magához ragadja a hatalmat. A szériában lenyűgöző alakítást nyújt a főszereplőn kívül Nicholas Hoult is, a színész örömjátékának köszönhetően vigyorgunk szinte minden második jeleneten. A Nagy Katalin – A kezdetek csak félig-meddig igaz sztori, de ezt az író Tony McNamarától már megszoktuk, aki A kedvenc című kosztümös komédiát is jegyezte.

Hol látható? A Nagy Katalin – A kezdetek az HBO GO-n érhető el hazánkban.

Mindhunter

David Fincher nevét hallva sokan alapból magasra teszik a mércét. A Mindhunter című sorozat a Netflixen a minőséget tekintve nem is okozott csalódást. A két évadot megért produkció megtörtént eseményeken alapszik: az 1995-ben megjelent Mindhunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit című true-crime könyvet dolgozza fel.

A produkció középpontjában Holden Ford (Jonathan Groff) és Bill Tench (Holt McCallany) FBI-ügynökök állnak, akik egy Wendy Carr (Anna Torv) nevű pszichiáterrel egészülnek ki. Ők üzemeltetik az FBI viselkedéstudományi osztályát, és új, kísérleti projektet indítanak be, amelynek lényege, hogy bebörtönzött sorozatgyilkosokkal készítenek interjúkat, hogy megértsék, hogyan működik a bűnözők agya, mik a motivációik. A megszerzett információk birtokában pedig azt remélik a főszereplők, hogy nem csupán a folyamatban lévő ügyeket tudják megoldani, hanem már a bűncselekmény elkövetése előtt nyakon tudják csípni a törvényszegőket.

A Mindhunter legfőképp azért volt izgalmas, mert elképesztően beteg emberek agyába leshettünk bele mi, nézők is. A széria olyat nyújtott, amit még a legalaposabb krimiszériák is a legtöbbször csak forró kásaként kerülgetnek.

Hol látható? A Mindhunter a Netflix kínálatában érhető el.