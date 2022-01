Ennél erotikusabb film nincs a Netflixen

A franciák nagyon értenek a l'amourhoz, ott volt az Amélie csodálatos élete, az Adéle élete, a Fiatal és gyönyörű, csak hogy pár erősen ajánlott néznivalót megemlítsünk ebből a kategóriából. A felsorolt filmekben – még ha jól el is rejtve, de – megvan az optimista életigenlés, emellett a főszereplők tűzön-vízen keresztülmennek azért, hogy megtapasztalják a lelki-fizikai kielégülést. Ha mindehhez hozzáadjuk a forró júliusi hangulatot, megkapjuk az Egy emlékezetes nyár (An Easy Girl) című filmet, melyet a 2019-es cannes-i filmfesztiválon is imádott a szakma, és állítjuk, nincs ennél erotikusabb film jelenleg a Netflix kínálatában.

Persze, ha valaki sima szoftpornót keres, akkor belefuthat olyan produkciókba, mint a Vágyak/Valóság, vagy éppen a 365 nap című film. Szeretnénk úgy gondolni azonban, hogy a nézőkben van egy alapvető igényesség és nemcsak arra mennek, hogy sok meztelen testet lássanak a képernyőn, hanem a sztori, és a hozott művészi érték is fontos számukra.

Az Egy emlékezetes nyár középpontjában a 16 éves Naima (Mina Farid) áll, aki rendkívül visszafogott, így az épp kialakuló nőiességét sem tudja igazán megélni. A nyári szünet kellős közepén azonban belefut Sofiába (Zahia Dehar), hat évvel idősebb unokatestvérébe, aki már tudja, mi a dörgés, és a történet főszereplőjének komplett ellentéte. Sofia ugyanis nagy kanállal habzsolja az életet, se a kajáért, se a bulikért nem kell fizetnie, sőt... különleges érzéke van, hogy felszedje azokat a hapsikat, akik ezeken felül még ajándékokkal is elárasztják a fiatal nőt.

Naima és Sofia külsőre is teljesen különbözőek, a könnyű nőcske ha hat különböző szépészeti beavatkozáson nem esett már keresztül fiatal kora ellenére, akkor egyen se. A férfiakat mondjuk nem zavarja annyira a dolog, hiszen mégiscsak egy nagy mellű szőkéről van szó, aki előszeretettel monokinizik és sétál végig a tangás fenekét rázva a tengerparton. Egyáltalán nem meglepő, hogy Naima legjobb barátja, Dodo (Lakdhar Dridi) aggodalommal nézi, ahogy a két lány egyre közelebb kerülnek egymáshoz,

majd jóval idősebb férfiak társaságában, jachtokon kezdik múlatni az idejüket.

A Franciaországban rendkívül híres, vagyis inkább botrányai miatt hírhedt Zahia Deharnál nem találhattak volna a készítők alkalmasabb színésznőt a ledér Sofia eljátszására. A feltörekvő sztárnak láthatóan nem okoz gondot a vetkőzés, és az sem, hogy a kamera lassan és hosszasan elidőzik a meztelen testén. A filmben látható szexjelenetek során ugyanerre a bevállalósságra volt szükség a botrányhősnő részéről, de láthatóan ezek sem okoztak neki túl nagy problémát. Emellett Deharnak sikerült a beszélgetős snittekben is úgy lehoznia azt a fajta kacérságot, amit tanítani nem lehet, vele kell születni. Mina Farid úgy funkcionál Zahia Dehar mellett, mint a csábító lelkiismerete, aki mindig közli, hogy mikor kellene már leállni. Erre pedig Sofia vagy hallgat, vagy sem. Utóbbi eset van egyébként többségben, így a drámázás sem marad ki a filmből.

Egy csomó tévésorozat, így például a Trónok harca vagy a Vaják esetében sűrűn elhangzott a közelmúltban, hogy teli vannak felesleges meztelenkedéssel.

Az Egy emlékezetes nyárba úgy sikerült a rendezőnek a fülledt hangulatot, a leheletnyi, de tömény és izzasztó erotikát becsempészni, hogy nem megy a sztori rovására.

A Netflix filmjében nagyszerűen fest a képernyőn a francia riviéra, a két főszereplő pedig nagyon ellentétes beállítottságuk ellenére is jól kihasználják ezt a pár forró hónapot. Így, amikor Naimát a végén megkérdezik, hogy jól érezte-e magát ezen a nyáron, egyértelmű igennel felel. Nemcsak ő, mi is jól szórakoztunk az Egy emlékezetes nyáron, és hirtelen megjött a kedvünk ahhoz, hogy lemenjünk a tengerpartra. Erre még pár hónapot várni kell, de ez a film jó apropót ad arra, hogy nosztalgiázzunk az elmúlt nyarak élményeiről.

Az Egy emlékezetes nyár magyar felirattal elérhető a Netflixen.