Ez most a legszuperebb családi sorozat az HBO-n, de alig nézi valaki

Félelmetes belegondolni, hogy tíz év telt el azóta, hogy bemutatkozott A zöld íjász (Arrow) című sorozat, amely egy egész szuperhősös univerzumnak alapozott meg a tévéképernyőn. A produkcióból olyan spin-offok nőttek ki, mint a Flash – A Villám, a rendkívül elborult A holnap legendái, de hozzácsatolták az Arrowverse-höz a Supergirlt is többek között, a mindig sötét Gotham rajongói pedig megkapták a Batwomant.

2021 februárjában aztán csatlakozott a maskarás banzájhoz a Superman és Lois, amelytől alapból nem vártunk sokat. Éppen ezért ütött akkorát. Míg Zack Snyder ugyanis istenként ábrázolta a világ egyik legismertebb hősét, addig a hazánkban az HBO GO-ra felkerült produkció teljesen más vonalon kezdett el haladni. Új szerepkörben, családapaként mutatta be Az Acélembert.

Hogy micsoda, egy szuperhősös családi sorozat? Kinek kell ez? Mi is ezt gondoltuk, és fel voltunk rá készülve, hogy förtelmesen gagyi lesz a végeredmény. Csak egy újabb CW-s sorozat, amely képtelen megütni a mércét. A Superman és Lois viszont egy pillanatig sem játszik biztonsági játékot.

Az alapvetés szerint

Clark Kent és neje egy családi tragédia miatt költöznek vissza a nyüzsgő Metropoliszból a vidéki Smallville-be, hogy ott tinédzser fiaikkal együtt próbáljanak meg beilleszkedni a zárt közösségbe.

A produkció első 15 része azt mutatja be, hogyan jön rá Superman két gyereke, hogy az apjuk a remény szimbóluma. A felfedezést újabb kemény szituációk követik, például az, amikor Jordan (Alex Garfin) és Jonathan (Jordan Elsass) ráeszmél, hogy csupán egyikük örökölte Clark Kent különleges adottságait. A tizenéves srácokban ráadásul tombolnak a hormonok, így a címszereplőknek nincs könnyű dolguk, amikor meg akarják fékezni őket.

Fotó: HBO Sajtószoba Superman és Lois, jelenetkép

A Clarkot játszó Tyler Hoechlin és az Elizabeth Tulloch-féle Lois Lane között viszont lenyűgöző a kémia, ők ketten bármilyen nehézséggel szembenéznek, legyen szó másik univerzumból érkező bosszúállóról, a halálból visszatérő kryptoniakról vagy arról, hogy Jonathan 15 évesen már lefeküdne a barátnőjével.

A hősködést és a családi drámát nagyszerűen keveri ez a sorozat. A készítőknek pedig nagy pacsi jár azért, mert nem felejtették el, hogy amellett hogy Superman erejét és felelősségét méltóképp ábrázolják, a sokat bénázó, de hatalmas szívvel rendelkező Clark Kentet is középpontba állítsák. Tyler Hoechlin alakítása szépen idézi meg Christopher Reeve-et, aki ha odafentről látja ezt a produkciót, valószínűleg ugyanannyira mosolyog rajta, mint azok, akik az 1978-as Supermanen nőttek fel.

A Superman és Lois az amerikai premiert követően tavaly szinte azonnal felkerült az HBO GO-ra. Most viszont napokat kellett várni a második évad hazai bemutatkozására, ami kissé érthetetlen, de január 13-tól már a magyar nézők is élvezhetik a szuperhősös családi drámát. A széria a folytatásban is kicsit csúsztatva, péntekenként lesz látható az online videótáron egyébként.

Az új évad története ott vette fel a fonalat, ahol az évadzáró abbamaradt. Azaz a Steelként lassan hőssé váló John Henry Irons (Wolé Parks) után megjött a lánya, Natalie (Tayler Buck) is. Ez persze drámához vezetett, mert a saját világában a leányzó anyja nem más volt, mint Lois Lane. Az új szezon nyitó részében nemcsak ez kavarta fel az állóvizet, hanem Jordan barátnőjének furcsa viselkedése is, aki a nyári táborból visszatérve mintha rejtegetne valamit.

A második évad már most úgy tűnik, hogy sokkal sötétebb lehet az elsőnél, az írók ugyanis láthatóan elkezdték felvezetni a Superman halála-sztorit.

Erre utal, hogy a katonaság a hős utánpótlásán dolgozik már, és a bányában a hatalmas kéz, amely áttörte a kősziklát, az Acélember egyik legfélelmetesebb ellenségének érkezését jelzi, amit a Superman és Lois alkotója egy friss interjúban is megerősített.

Kissé aggódunk az új irány miatt, de ha hasonló stílusban és odafigyeléssel folytatják a készítők, nagy baj nem lehet. A Superman és Lois még mindig az egyik legszórakoztatóbb családi sorozat a tévében, már ami a könnyedebb műfajt illeti.

Az HBO Magyarország tájékoztatása szerint 2021-ben a Superman és Lois nem került be az HBO GO tíz legnézettebb sorozata közé idehaza, pedig megérdemelné a közfigyelmet.

A Superman és Lois az HBO GO kínálatában érhető el.