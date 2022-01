Öt hátborzongató sorozat, amelyet csak erős idegzetűeknek ajánlunk

Sokan szeretik a bűnügyi sztorikat, legyen szó egy klasszikus Agatha Christie-regényről, modern környezetbe ültetett tévés adaptációról, mint a Sherlock, de a mozis közönség sem veti meg a műfajt, elég csak a nálunk 2020 elején bemutatott, Tőrbe ejtve című filmre gondolni, ami világszerte brutális sikert aratott.

Krimit mesélni sokféleképp lehet, és annak ellenére hogy komoly piacuk van a könnyedebb hangvételű alkotásoknak, mi most zordabb vizekre evezünk. Öt olyan hátborzongató sorozatot szedtünk össze, amelybe csak erős idegzettel érdemes belekezdeni. Mindegyik felsorolt produkcióra jellemző, hogy igazi érzelmi hullámvasutat kínál a nézőjének, de megéri befizetni egy körre, az élmény garantált.

Éles tárgyak

2018-ban mutatta be az HBO ezt a pszichológiai thrillert, amelyben egy újságírónő tért vissza szülővárosába. Amy Adams rendkívüli módon játszotta el az alkoholizmussal és mentális betegséggel küszködő riportert, aki odahaza ráadásul egy bűnügy kellős közepén találta magát. Wind Gapben ugyanis valaki fiatal lányokat kezdett el gyilkolni. A megoldásra váró rejtély mellett betekintést nyerhettünk a főszereplő, Camille családi körülményeibe, abba, hogy miért menekült el a pokolian nyomasztó helyről annak idején. A dologhoz köze lehetett folyton parancsolgató és hatalommániás anyjának és furcsa féltestvérének is. A tragikus körülmények között nemrég elhunyt Jean-Marc Vallée rendezésében készült nyolcrészes minisorozat, amellett hogy az emberi lélek legsötétebb bugyraiba merült le, izgalmas nyomozós történet volt a legvégéig. Olyan fordulatokkal, amelyek miatt, bevalljuk, volt néhány álmatlan éjszakánk.

Hol látható? Az HBO GO-n.

Ozark

Ha valaki pár évvel ezelőtt azt mondta volna a Förtelmes főnökök sztárjáról, Jason Batemanról, hogy szinte egymaga cipel majd el a hátán egy hátborzongató krimit a Netflixen, nemes egyszerűséggel képen röhögtük volna az illetőt. Márpedig így lett, Ozark a címe, a sorozat a negyedik évadára készül, amelyben egy Marty Byrde nevű chicagói könyvelő egy mexikói drogkartellnek kezd el pénzt mosni, ám a dolog – meglepő módon – rosszul sül el. A férfit arra kényszerítik, hogy az isten háta mögé, Missouriba költözzön családjával. Byrde afféle szegény ember Walter White-jává válik, és kissé elviselhetetlen nejével, Wendyvel (Laura Linney) együtt a saját kezébe veszi a sorsa irányítását. A helyi maffiózóknak persze mindez nem tetszik, így megindul Byrde-ék és a mexikóiak között a néha sunyi, néha véres adok-kapok.

Hol látható? A Netflixen.

Fargo

Noah Hawley krimisorozata abból a szempontból kakukktojás a listánkon, hogy amellett hogy rendkívül depresszív, sokszor a fekete humor viszi el a hátán. A produkciót a Coen testvérek 1996-os filmje inspirálta, és ugyanabban a beteges fantázia által szült univerzumban játszódik. A Fargo-antológia, vagyis az évadok alig kapcsolódnak, mindig más időben játszódnak, a helyszín azonban észrevehető kapocs közöttük. Az első szezonban egy megviselt kereskedő, Lester Nygaard (Martin Freeman) kerül összetűzésbe egy átutazó gengszterrel, Lorne Malvóval (Billy Bob Thornton). A következőben a hentes Ed (Jesse Plemons) kerül nagy slamasztikába, miután neje, Peggy (Kirsten Dunst) véletlenül elüti a helyi gengsztercsalád trónörökösét. A harmadik etapban Ewan McGregor játszik le mindenkit a képernyőről úgy, hogy egy rosszban sántikáló ikerpár mindkét tagját alakítja egy személyben. Míg a negyedikben az egyébként komikus Chris Rock villantja meg egy teljesen más, néha ijesztő oldalát. A Fargo egy rendkívül igényesen felépített „mozgóképes regény”, Hawley munkáját dicséri, hogy ennek ellenére kicsit sem mesterkélt, minden óraműpontossággal ketyeg a gépezetben.

Hol látható? Az HBO GO-n.

A gesztenyeember

Egy ehhez hasonló listán szinte kötelező skandináv krimit is megemlíteni. Már csak azért is, mert nagyon értenek a műfajhoz az északi országokban. A dánok készítették a tavaly szeptemberben bemutatott A gesztenyeember című sorozatot, amelyet idehaza is sok néző imádott. A szériát Soren Sveistrup regénye ihlette, a hangulatnak pedig elég gyorsan megalapoznak a készítők, miután egy nőt megcsonkítva találnak a rendőrök egy játszótéren, mellette egy apró gesztenyefigurával. A nyomozást Naia Thulin (Danica Curcic) kezdi meg újdonsült társával. Ha valakinek az alapfelállás ismerős lenne, és a Forbrydelsen jutna az egészről az eszébe, nem véletlen, mindkét produkciót a fentebb említett Sveistrup jegyzi. Ez azért elég jó ajánlólevél.

Hol látható? A Netflixen.

Easttowni rejtélyek

A kritikusokat egész egyszerűen lenyűgözte az HBO hétrészes krimisorozata, az Easttowni rejtélyek, amelyet 16 kategóriában jelöltek az Emmy-gálán, ebből négyet el is hozott. A szövevényes történet, a jól kidolgozott karakterek, a sötét hangulat és persze a főszereplő, a megtört nyomozót alakító Kate Winslet játéka emelte ki a kínálatból a produkciót. Az Easttowni rejtélyek egy nagyon lassan hömpölygő, már-már intim hangvételű drámasorozat, amelyben a kisváros hősének kikiáltott Mare eltűnt lányok után nyomoz. Az HBO-n, úgy tűnik, ez visszatérő téma, nagyon izgatja a különböző sorozatkészítők fantáziáját, de annyira másképp tudnak hozzányúlni, hogy cseppet sem repetitív a végeredmény.

Hol látható? Az HBO GO-n.