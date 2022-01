Van, ami még mindig tilos a Netflix legbotrányosabb valóságshow-jában

2020 tavaszán a koronavírus-járvány miatt először fújt visszavonulót az emberiség, és sokan önkéntes karanténba vonultak. A helyzet nyilván új volt, a 21. században hozzá vagyunk szokva, hogy oda megyünk, ahova akarunk, így pár hét elteltével feszültté vált a helyzet. Bárcsak ne így alakult volna az elmúlt két évünk, de a Netflix jól időzítve csapott le az otthon unatkozókra: április közepén bemutatták az Ellenállhatatlan kísértés (Too Hot To Handle) első évadát, a közelmúlt legbotrányosabb valóságshow-ját, amely mocsokmód szórakoztató ráadásul.

Az Ellenállhatatlan kísértés nem egy szimpla ValóVilág vagy egy Éden Hotel, ahol összeszednek néhány, a kamerák előtt jól prezentálható nőt és férfit, akik aztán élnek, mint Marci Hevesen.

A Netflix realityje népnevelő célzattal készült – a 10 játékos fejébe azt próbálják beleverni a készítők, hogy nemcsak szex van a világon, hanem célszerűbb, ha valaki úgy kezd a másikkal, hogy érzelmek is vannak köztük.

Na már most… ezek a férfiak és nők viszont azzal a céllal érkeztek, hogy összegyűrjék a lepedőt, mégpedig sokszor és változatos pozíciókban. A harmadik évad elején, amely január 19-én érkezett meg a Netflixre, a narrátor közli velünk, hogy rögtön, ahogy az előző szezon játékosai kiköltöztek a villából, az újak már jöttek is. Erre azért volt szükség, hogy őket is ugyanúgy át lehessen verni azzal, hogy a Gyönyörök szigete című műsorba érkeztek, ahol mindent lehet.

Az előző két évadban a nézők hozzászokhattak, hogy itt a férfiak kigyúrtak, nagy a bicepszük, tökéletes a hasizmuk. A nők pedig szívesen riszálnak sokat mutató bikiniben, és nem esnek akkor sem kétségbe, ha mély dekoltázst is be kell vetniük a csábításhoz. A frissen debütált folytatásban azonban örömmel vettük észre, hogy a játékosok castingjánál ezúttal nem csak a külső volt a mérvadó. Egészen szórakoztató arcokat sikerült összeválogatni, akiknek stílusuk van, így talán először az Ellenállhatatlan kísértés történetében 40 perc után egy csomó résztvevő nevét sikerült megjegyeznünk.

Persze megint vannak tipikus csajozó- és pasizógépek, mint például a szexi titkárnő, Beaux, a feltöltött szájú Holly vagy a szűzies Jaz, a „nemzetközi playboy” Nathanről nem is beszélve. Most azonban érkezett pár izgalmas arc is, akik elég őrültek ahhoz, hogy felkavarják az állóvizet. Harry igazi humorbomba, folyton röhögcsél, és humort csempész minden megmozdulásába, a zenész-hősszerelmes Patrick bármelyik Jason Momoa-hasonmásversenyen az első háromban végezne, de a kivarrt rockersrác Stevan se olyan arc, akit egy átlagos valóságshow-ban sokszor látnánk.

Az átverés az első részben jól működik, jókat nevetünk azon, hogy mennyire belehergelték magukat a játékosok abba, hogy itt aztán hatalmas szexmaraton lesz. Patrick, Stevan és Harry ráadásul egy csajra, Georgiára mentek rá egyszerre, ez a rivalizálás nagyon jót tesz az Ellenállhatatlan kísértés új évadának, megfejelve azzal, hogy egy másik szálon a kicsit nimfo Izzy és a rendkívül visszafogott Jaz harcolnak egy olyan fickó kegyeiért, akinek Truth a beceneve, mégis átver mindent nőt, aki az útjába kerül. Pusztító irónia, a javából.

Az első epizód végén jön a nagy pofon, megjelenik Lana, a „robotporszívó”, és közli a játékosokkal, hogy nem abba a műsorba jöttek, amibe ők gondolták. Ezen a ponton, amikor tudatják a 10 fékevesztett szereplővel, hogy itt aztán nem lesz szex, csók vagy akár maszturbáció, többeknél is eltörik a mécses, és konkrétan sírva fakadnak, az anyukájukat követelik... szóval teljes az ideg-összeroppanás.

A játékosok aztán egészen váratlanul reagálnak a tiltásra: azt mondják, hogy őket nem érdekli, akkor is lenyomják a nyelvüket a másik torkán, ha ahhoz van kedvük. Senki nem állíthatja meg őket, pláne nem egy mikrobi.

A harmadik részre be is váltják az ígéretüket a szereplők, csókolóznak fiúk lányokkal, lányok lányokkal, megmutatva, hogy nekik bármi belefér. Az első szabályszegés pedig hozza magával a többit. Csakhogy a virtuális asszisztens nem viccelt, jön a pénzlevonás, és hiába emelték meg a készítők 200 ezer dollárra a főnyereményt, secperc alatt eljutunk oda, hogy vagy 50 ezret levonnak belőle a büntetések miatt.

A helyzetet persze a készítők is rontják azzal, hogy direkt szexuális feladatokat csináltatnak az amúgy is beindult játékosokkal. A végére fogalmunk sincs, hogy marad-e egyáltalán pénz, amit az önmegtartóztató győztes hazavihet, de az Ellenállhatatlan kísértés végre egy olyan vad, kiszámíthatatlan évaddal jelentkezett, amit remek élmény darálni. A műsor rendkívül nézeti magát, ha valaki elkezdi, egyszerűen nem lehet vele leállni.

Nem sok valóságshow van, amire azt mondjuk, hogy tessék esélyt adni, mert tényleg nem az a tipikus szenny, amit a tévék szoktak erőltetni. Az Ellenállhatatlan kísértés azonban ilyen, igazi guilty pleasure a javából, amin többet röhögünk, mint egy átlag vígjátékon.

Az Ellenállhatatlan kísértés harmadik évada szinkronnal és magyar felirattal is elérhető a Netflixen.