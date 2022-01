Rekordhosszú gengszterfilmmel sokkol a Netflix

A filmipar mostanában úgy csinál, mintha tilos lenne két óránál rövidebb produkciót gyártani. Márpedig nemegy olyan sikerfilm létezik, amely még a kilencven percet sem éri el. Tessék kapaszkodni, ezek közé tartozik például a Toy Story a maga 81 percével, a Mielőtt lemegy a Nap, amely nyolcvanperces, de ezt a tábort erősíti a 84 perces Borat vagy a Dumbo, amely még a hetvenet sem éri el.

Persze előfordul, hogy a rövid játékidő rossz jel, mint mondjuk a Venom második részénél, amely kidolgozatlan maradt amiatt, hogy egy csomó jelenet a vágóasztalon végezte. Ehhez képest a Netflix a ló túloldalára esett a Hogyan lettem szerelmes egy gengszterbe (How I Fell in Love with a Gangster) című új lengyel filmjével,

amely nem kevesebb mint három órán keresztül tart.

A cím egyébként rettenetesen félrevezető, mert szó nincs arról, hogy a készítők a főszereplő maffiózó, Nikos Skotarczak (Tomasz Wlosok) egyetlen nőhöz fűződő viszonyát fejtenék ki. Ehelyett a gengszter életét kísérhetjük figyelemmel, a gyerekkorától kezdve egészen addig a pillanatig, amíg valaki lepuffantja. Nikosnak – amikor éppen nem volt börtönben – mindig volt kivel megosztania az ágyát, de a barátnői közül senki nem kapott olyan alapos kibontást, amely háromdimenzióssá tette volna. Különösen igaz ez Nikitára (Julia Wieniawa-Narkiewicz), akit konkrétan csak a drogozás és a szex érdekelt, semmi más.

Nekünk, magyaroknak különösen érdekes néznivaló a Hogyan lettem szerelmes egy gengszterbe, mert Nikos Budapesten kóstol bele először a bűnözésbe. Fővárosunk a hetvenes években kaput nyitott a Nyugat és a Kelet között, szóval állandóan itt hemzsegett az alvilág. A lengyel maffiózó pedig egészen haláláig ezer szállal kapcsolódott a magyar városhoz, még az is lehet, hogy egy innen gyökerező ellentét okozta Nikos vesztét. A lezárásról többet nem mondanánk, mindenki fedezze fel magának, már amennyire kötélből vannak az idegei, mert a végére tuti el fognak szakadni.

Úgy másfél óráig ugyanis a Netflix filmje rettenetesen jó hangulatú, pörög és vicces is. Tényleg egy laza gengszterfilmről van szó, ám a második felére a sztori elfárad, a készítők onnantól pedig vaktölténnyel lőnek ránk. A Nikost alakító Tomasz Wlosok mindent megtesz azért, hogy közelebb ráncigálja hozzánk ezt az alvilági figurát, de ez csak esetenként jön össze sajnos.

A börtönös fordulaton mondjuk még mindig úgy röhögünk, ha az eszünkbe jut, mint egy eszelős. Az tényleg hihetetlen volt.

A Hogyan lettem szerelmes egy gengszterbe nagyjából olyan, mintha egyben darálnánk le egy minisorozatot, és annak ellenére hogy a befejezés váratlan és meglepő, a katarzis valahogy mégis kimarad belőle. Elvártuk volna, hogy ha ennyi időt feccölünk az autónepperből lett drogbáró élettörténetére, akkor adjon valamit a produkció, és úgy keljünk fel a fotelből, hogy legalább egy csipetnyi tanulságot magunkkal viszünk.

A filmben egyébként meglepően kevés a keménykedés, alig gyilkolnak meg valakit. Szex van, dögivel, de nem a 18+-os kategória, szóval egy-két meztelen női fenéktől eltekintve ott sem durvul be a dolog. A káromkodással már nem spóroltak, de végeredményben a Hogyan lettem szerelmes egy gengszterbe nagyon lájtos maffiafilm lett.

Párszor azért, bevalljuk, elmosolyodtunk, a verbális adok-kapok az alvilági figurák között néha működik, és akadnak olyan elborult figurák is, akikről egyszerűen nem hisszük el, hogy valóban létezhettek. Az egyik Magyarországon játszódó jelenetnél ráadásul odabiggyesztették a Gyöngyhajú lányt is az Omegától, ami véletlen, de szép megemlékezés a nemrég elhunyt énekesről.

A Netflix gengszterfilmje a maga 185 percével egy átlag A Gyűrűk Ura-film hosszát hozza, de közel sem szórakoztatunk annyira jól rajta. Minimum negyven percet le lehetett volna faragni az egészből, és akkor valószínűleg kevésbé keserű szájízzel nyomtuk volna ki a tévét, aztán meg a saját szemünket.

A Hogyan lettem szerelmes egy gengszterbe szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen. Az online videótárra a 2019-ben bemutatott Az ír (The Irishman) óta nem került fel olyan új film, amelynek a játékideje három óra felett lenne, ezért nevezzük rekordhosszúnak.