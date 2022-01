Megnéztük az Így jártam apátokkal évadnyitóját, hogy Önnek már ne kelljen

A 2000-es évek elején a szitkomrajongóknak nagy érvágás volt a Jóbarátok befejezése, de nem kellett sokat várni, alig egy évre rá megérkezett egy hasonszőrű széria, az Így jártam anyátokkal a képernyőkre. Craig Thomas és Carter Bays alkotása ugyanúgy egy New Yorkban élő baráti társaságról szólt, ám a csavar, miszerint az építész Ted Mosby tinédzser gyerekeinek meséli el, hogyan ismerkedett meg az anyjukkal, hozzáadott egy olyan rejtélyfaktort az egészhez, ami miatt sokan kíváncsiak voltak erre a történetre is.

Az Így jártam anyátokkal főszereplőinek ráadásul annyira egyedi személyiségük volt, hogy senki sem keverte össze, még csak véletlenül sem a jóbarátokosokkal. Teddel bárki azonosulni tudott, a szerelmi életben szerencsétlen fickó mellett ott volt a mindig elegáns humorbomba, Barney, a vagány és szuperdögös Robin, na meg Marshall és Lily, akik házasságuk előtt egy csomó ideig kerülgették egymást. A produkció úgy mesélt a modern kori randizásról és a karakterek hétköznapjairól, hogy dőltünk a nevetéstől, főleg az első öt-hat évadban. A végére azért az Így jártam anyátokkal is ellaposodott, 208 epizód után mondjuk nem is csoda. A finálét 2013-ban nem nagy lelkesedéssel, de megnéztem, és sok más, egykori tősgyökeres rajongóval egyetemben elengedtem az egészet.

A CBS viszont képtelen volt, mindenáron életben akarták tartani a sorozatot. 2014-ben a How I Met Your Dad címmel és az eredeti készítők által tervezett testvérsorozatból nem lett semmi. Két évvel később Isaac Aptakert és Elizabeth Bergert kérték fel, hogy szabják újra a produkciót. Az immár How I Met Your Father címre keresztelt szitkom aztán újfent bedőlt. 2017-ben megint nekiugrott a 20th Century Fox Television a dolognak, de ez a terv is füstbe ment.

Aztán 2021-ben a Hulu nevű streamingszolgáltató 10 részes berendelést adott a How I Met Your Fathernek, vagy magyarul az Így jártam apátokkal című sorozatnak, visszahozták a Kszi, Simonnal nagyot aratott Isaac Aptakert és Elizabeth Bergert, a főszerepre megnyerték Hilary Duffot, az ősrajongók pedig felhúzott szemöldökkel reszkethettek, hogy mi lesz ebből.

Január 18-án mutatkozott be az Így jártam apátokkal, az első két részével, és minden ellenérzésünk ellenére rá is vetettük magunkat az évadnyitóra. Az alkotók nem könnyítették meg a dolgunkat, mert kicsit átdolgozva, de megtartották az anyasorozat főcímét, emiatt pedig rögtön eszünkbe jutott az Így jártam anyátokkal, és képtelenek voltunk nem azonnal Ted Mosbyékhoz hasonlítani a spin-offot.

Sajnos a károgóknak lett ezúttal igazuk, az Így jártam apátokkal egy teljesen felesleges sorozat, amit hagyni kellett volna soha meg nem valósított ötletként az íróasztal FIÓKJÁban porosodni.

Egy szitkomtól elvárná az ember, hogy vicces legyen. A játékidő nagy részében azonban legfeljebb háromszor mosolyodtunk el. Egyszer, amikor a régi karaktereket emlegették, másodszor, amikor szinte észrevétlenül becsempészték egy visszaemlékezős jelenetbe az eredeti Gossip Girl egyik főszereplőjét, harmadszor pedig a második epizód legvégén, amikor végre úgy tűnt, hogy lesz valami kémia az újak között.

Az Így jártam apátokkal története egy Sophie (Hilary Duff) nevű, a harmincas éveiben járó New York-i fotósról szól, akinek a szülei házassága rémálomba torkollott, de ő még mindig hisz a szerelemben. Ezért hát a nő a Tindert pörgeti, balra-jobbra húzogatja a férfiakat, hátha valakivel végre meglesz az a bizonyos klikk. Éppen egy ilyen randira tart Sophie, amikor összeismerkedik a rettenetesen cinikus, Über-sofőr Jesse-vel (Chris Lowell), a haverjával, a kocsmatulaj és a barátnője kezét épp megkérni készülő Siddel (Suraj Sharma). Hozzájuk kerül a későbbiekben közelebb a főszereplő, akinek megvan a maga Robinja a lakótársa, Valentina (Francia Raisa) személyében. Hozzájuk csatlakozik még a brit Barney, azaz Charlie (Tom Ainsley), na meg Ellen (Tien Tran), akin a készítők szándéka szerint azért kéne röhögnünk, mert fiús, és nőként a lányokhoz vonzódik, de rettentően béna ebben a leszbikus dologban.

Eleve nehéz megkedvelni ezeket a figurákat, mert egymás számára is komplett idegenek az elején, nincsenek annyira összerázódva, mint Ted Mosbyék baráti társasága. A Hulu nagy hibát követett el azzal, hogy nem egyszerre adta ki a 10 részt, mert így nehéz dolguk lesz, ha meg akarják kedveltetni velünk a főszereplőket. Vagy legalábbis kell hozzá egy-két szezon, ha siker esetén a folytatást is berendelik.

A humor, ahogy már említettük, abszolút nem működik, erőltetett, szitkomként nagyon megbukik ez a sorozat, és még csak a nosztalgiára sem építenek eléggé az írók. Teljesen olyan, mintha az Így jártam apátokkal készítői két szék közt a pad alá estek volna: nem mertek eléggé elszakadni az anyasorozattól, de azért valami újat, modernet akartak behozni, ami szól a mai fiatalokhoz. Ám egyikből se lett semmi, és arra számítunk, hogy nemcsak a szakma, hanem a közönség is gyűlölni fogja ezt a spin-offot.

Nem tudjuk persze, hogy a mai huszonévesekben hogyan csapódik le, ha leülnek az Így jártam apátokkal elé. Nekünk ez egy nagy csalódás lett: hiába az ismerős főcím, a szolid visszautalás, illetve a kerettörténet, amely szerint az idősebb Sophie (Kim Cattrall) a már felnőtt fiának, 2050-ben meséli el, kicsit becsiccsentve ezt az egészet... Az az érzésünk, hogy az Így jártam apátokkal csak azért készült el, hogy egy újabb rókabőrt lehúzzanak egy ismert sikersorozatról. Sajnáljuk, de tényleg.

A How I Met Your Father a Hulu kínálatában vált elérhetővé.