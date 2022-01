Végre egy jó magyar film a Netflixen

A Netflixet még mindig azért szeretjük, mert sokféle produkciónak megadják a lehetőséget arra, hogy a platformon debütálva egy nagyon széles közönséghez eljussanak. Van itt minden, kardozós-meztelenkedős fantasy, drága sci-fi, ijesztő horror, meg persze néhány magyar film is. Ezek közül mindenképp kiemelkedik a Liza, a rókatündér, a Napszállta, az Örök tél, illetve a Remélem legközelebb sikerül meghalnod :) is.

Nagy szívfájdalmunk azért, hogy ahhoz képest elég kevés magyar film jut el odáig, hogy a Netflix bemutassa. Azokon a ritka alkalmakon viszont, amikor ez megtörténik, akkor szinte biztosak lehetünk benne, hogy megéri a távirányító után nyúlnunk és rászánni az időt a felkerült újdonságra.

A legjobb dolgokon bőgni kell (Things Worth Weeping For) című film, mely Grosan Cristina rendező első nagyjátékfilmje, január 20-án debütált a Netflixen. A történet középpontjában egy Maja nevű 30 éves nő áll, aki végre összeköltözne barátjával. A Rainer-Micsinyei Nóra által játszott karakter grafikus, ennek megfelelően az inspirációt, a kiteljesedés lehetőségét keresi az életben, ehhez képest viszont egy olyan munkalehetőséget kap, amely ahhoz vezethet, hogy végül szorgos, de ötlettelen droid lesz belőle. A produkcióban fontos szerepe van Maja anyjának, akit Hernádi Judit remekül játszik el, a mellékszerepekben pedig olyan színészek mosolyogtatják meg az embert, mint A mi kis falunk Pali bácsija, Dióssi Gábor. Illetve kicsit komorabb szerepben felbukkan Thuróczy Szabolcs is az Aranyéletből.

A Netflix új magyar filmje egy rendkívül intim, és minimalista dráma. A játékidő ennek megfelelően alig 82 perces, amit csak azért sajnálunk, mert szívesen időztünk volna meg el a megismert karakterek társaságában. Rainer-Micsinyei Dóra, akit a nézők az Űrpiknikben és a Toxikomában is láthattak, nagyszerűen viszi el a hátán a produkciót. A színésznő kiváló választás volt, jól áll neki az idealista, de sokat bénázó nő karaktere, aki a sztori szerint gyerekkori barátnőjével, a Huzella Júlia által játszott Sárával beszél meg egy csajbulit.

A találka nem úgy sül el, ahogy a két nő tervezte, Maja távoli rokonának holttestével egy lakásban töltenek el egy estét, melynek során nem csak egymáshoz kerülnek közelebb, de mi is sok mindent megtudunk az átlagosnak tűnő, de izgalmasan kifejtett figurákról.

Nem is emlékszünk rá, hogy mikor mosolyogtunk utoljára ennyit magyar filmen.

A beszólások és az egysorosok rendkívül jól eltalált tempóban, és a legváratlanabb momentumokban érkeznek. Kiragadva az, hogy:

Jó, akkor majd vigyázzban alszom.

Vagy pedig, hogy:

Az emberek meghalnak, ez van.

Nem hangzanak túl eredetien, mégis a kontextusban, amit a film jelent körülöttük, képesek arra, hogy nevessünk rajtuk. Vagy épp durván szíven ütnek, mikor melyik.

Persze, A legjobb dolgokon bőgni kell ugyanakkor tragikus is, mégiscsak meghal benne egy ember. A szorongó Maja azonban olyan szarkasztikusan, nagyszájúan áll hozzá ehhez az életnek nevezett valamihez, ami egy kis optimizmussal tölti el a képernyő előtt ülő embert. A produkció minden benne látható rázós történés ellenére azt sulykolja a fejünkbe, hogy végül minden rendben lesz. De lehet, hogy csak azért mondjuk, mert Hernádi Juditnak olyan megnyugtató mosolya van még mindig.

A legjobb dolgokon bőgni kell olyan filmdráma lett, ami úgy idézi egy amerikai alkotás igényességét, hogy közben van benne valami letagadhatatlanul magyaros. Ezt csak mi vesszük észre talán, ha más ország szülötte ül le elé, nem biztos, hogy ennyire szemet szúr neki. A lehetőség szerencsére nekik is adott, mert akár angol felirattal is megtekinthető a produkció.

Az elmúlt pár évben Reisz Gábor letett két olyan filmet is az asztalra a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan és a Rossz versek című produkciókkal, amelyek a mai 20-as, 30-as éveikben járó fiatal férfiaknak szóltak legfőképp, és rettenetesen életszagúak voltak. Most jött Grosan Cristina alkotása, ami valami hasonló. A legjobb dolgokon bőgni kell férfiaknak is abszolút fogyasztható, de van egy sanda gyanúnk, hogy a női nézőknek még nagyobbat fog ütni a feldolgozott témái és nézőpontja miatt.

A legjobb dolgokon bőgni kell a Netflixen megtekinthető. A film mozis premierje 2021 őszén volt.