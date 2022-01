Új évaddal tért vissza a Netflix legkeményebb sorozata

Az amerikai tévézésnek volt egy nem elhanyagolható időszaka, amikor slágertémának számítottak az olyan sorozatok, amelyekben antihős a főszereplő. A nézők tömegei drukkoltak rendőrségi vérnyomelemzőnek, aki titokban sorozatgyilkos volt, egy drogkotyvasztó kémiatanárnak, és hatalmasat ment David Duchovny alkoholista írója is, aki megszámolhatatlan mennyiségben vitte ágyba a nőket. Ezekre az évekre emlékeztet az Ozark, amit röviden úgy is ajánlhatnánk, mint a Netflix Breaking Badje, de a mexikói maffia által sanyargatott könyvelő sztorija mindenféle hasonlítgatás nélkül, önmagában is teljesen jól megállja a helyét.

Az Ozark bizonyos tekintetből biztonsági játék, hiszen jól ismert formulára épít, viszont teli van meglepő elemekkel. Az egyik ezek közül Jason Bateman személye, aki a főszereplő Marty Byrde-öt alakítja. Az ítélet: család, és a Förtelmes főnökök sztárja humoros produkciókban alapozta meg a karrierjét.

Bateman azonban a Netflix sorozatában nem ad túl sok okot nekünk arra, hogy vigyorogjunk a képernyő előtt. Inkább a tíz körmünket rágjuk az izgalomtól a keményebbnél keményebb fordulatok láttán.

Azoknak, akik nem ismerik az Ozarkot, kicsit jobban kifejtjük: a sztori szerint Marty kap még egy esélyt a drogkartelltől, akiknek dolgozik, így teljes családját, feleségét és két gyerekét magával együtt leköltözteti Missouri-államba, egészen pontosan az Ozark-tavakhoz. Chicago után egy igazi lepratelepen találják magukat a nagyvárosiak, de a könyvelő nem tud mit csinálni, el kell kezdenie pénzt mosni. Mégpedig nagy tételben, különben kinyírják.

Byrde-éket természetesen az ozarkiak sem látják túl jószívvel, helyi gengsztercsaládokkal akasztja össze a bajszot Marty. Időközben pedig a neje, Wendy (Laura Linney) csipája is kinyílik, aki egy ponton úgy gondolja, eljött a napja annak, hogy ő is becsatlakozzon a pénzmosó-birodalom kiépítésébe. Ha mindez nem lenne elég, a mexikóiak a főszereplő família nyakára küldenek egy ijesztő nőt, Helent (Nelson Bonilla), hogy kapja el egy kicsit a könyvelő torkát, és vegye rá a hatékonyabb munkára.

A széria január 21-én tért vissza a negyedik évadával, mely az utolsó, és 7+7 részes bontásban kapjuk meg. Az Ozark még idén befejeződik, aminek egyrészt örülünk, mert nem nyújtják túl, és vélhetően ütős lesz a finálé, az odáig vezető út pedig már a nyitóepizód alapján ígéretesnek tűnik. Másrészt viszont szomorúak vagyunk, mert a Netflix egyik legjobb és idehaza legalulértékeltebb sorozata búcsúzik.

A cselekmény ott folytatódik, ahol abbamaradt 2020 tavaszán. Marty és neje, Wendy ráeszméltek, hogyha arról van szó, akkor a mexikóiak a sajátjaikat is simán a pokolra küldik. A házaspár emellett elvesztette legfőbb szövetségesét, Ruth (Julia Garner) ugyanis átpártolt az ellenséghez. A könyvelő feje nem csak emiatt főhet, tinédzser fia, Jonah (Skylar Gaertner) valami hasonlón megy keresztül, mint az anyja korábban. A srác keményen lázad, és úgy tűnik, ő is beleveti magát a pénzmosó bizniszbe. Még csak találgatunk, de valószínűleg ennek nem lesz jó vége. Ahogy annak se, hogy Byrde-ék nyakába szakad egy nagyképű maffiózó és egy magánnyomozó is, akik keselyűként köröznek felettük.

Az Ozark fényképezése még mindig borzasztó, értjük, hogy a kék szűrővel rá akarnak játszani a krimi-thriller hangulatra, de ez azért már sok. Jason Batemanból sose lett a következő Bryan Cranston, de az évadok során hozzászoktunk a csetlő-botló, és valamilyen szinten azért mégis veszélyes Marty jelleméhez. A készítők a negyedik szezon elején ügyesen elkezdték beépíteni a főszereplő gyerekeit is a mocskos bizniszbe, ez a húzás pedig konkrétan élményszámba megy.

A Julia Garner-féle Ruth-ról pedig csak szuperlatívuszokban tudunk beszélni, a színésznő őserővel hozza a karaktert... már csak azért is volt értelme ezt a sorozatot elkészíteni, mert bemutatkozási lehetőséget kapott benne ez a fiatal tehetség. Higgyenek nekünk, a csaj zseni, már csak miatta is érdemes belenézni az Ozarkba.

A Netflix sorozata az a kategória, amelyet a hosszú szünetek miatt el is felejtünk, hogy létezik. Aztán visszajön, és felmossa velünk a padlót. Kellenek ehhez a jó színészek is, mert a dráma legtöbbször szűk szobákban és kis terekben zajlik. A feszültséget viszont mindig úgy lehet vágni, mint késsel a vajat.

Az Ozark első három évada, és a negyedik etap első fele már elérhető a Netflixen, szinkronnal és magyar felirattal.