Rejtett kincset találtunk az HBO GO-n

Az HBO-n mindig nagy hagyományuk volt az önéletrajzi sorozatoknak. Ezek közül a legnagyobb sikert a Mark Wahlberg élményein alapuló Törtetők érte el, de élmény volt látni Pete Holmest is mindenhová beköltöző, feltörekvő komikusként. Talán ez utóbbihoz, a Crashinghez (magyar címén Megborulva) hasonlít legjobban az az új sorozat, amit az HBO GO-n nemrég találtunk. Valaki, valahol (Somebody, Somewhere) a címe, és egy olyan nőről szól, aki azért költözik vissza Kansasbe, a szülővárosába, hogy rákos nővérének segítsen.

Az alapvetés nem hangzik valami felemelően, főleg, hogy Sam testvére meghal, a nő pedig egyedül találja magát egy olyan kisvárosi környezetben, amely nem túl befogadó. Egy kivétellel – merthogy az első ránézésre kissé fura, de nagyon szerethető Joel (Jeff Hiller) személyében a széria főszereplője igaz barátra lel, aki mellett szimplán jól tudja érezni magát. Joelnek köszönhetően Sam arra is rájön, hogy az éneklés a mindene, annak ellenére is, hogy egy kis részét mindig ott hagyja magából a színpadon, amikor mikrofont vesz a kezébe.

Fotó: HBO Sajtószoba Valaki, valahol című sorozat

Nem véletlenül emlegettük az elején az önéletrajzi tévésorozatokat. A Valaki, valahol is ilyen: Bridget Everett saját élményein alapszik. A 49 éves komika az Inside Amy Schumer című műsorban stand-upolt korábban a Comedy Centralon, és azt kell róla tudni, hogy fiatalon versenyszerűen úszott, emellett pedig kórustag volt, az Arizona State Universityre ez utóbbi miatt került be ösztöndíjjal, ahol zenét és operaéneklést tanult.

Bridget Everett ezt követően 25 évig dolgozott a vendéglátóiparban, mielőtt ki tudott törni, és a showbizniszben elkezdett érvényesülni.

Talán emiatt is üt akkorát a Valaki, valahol. A sorozatból csak úgy süt az őszinte hangvétel és az életszagú dráma. Az a fajta, amit nem lehet megjátszani.

A Valaki, valahol egy rendkívül minimalista sorozat. Nem lesz mindenkinek a kenyere. A tétek kicsik benne, tényleg csak annyiról szól a sztori, hogy miképp képesek elkerülni a teljes megőrülést az emberek egy klausztrofób amerikai kisvárosban. Az első részben a legnagyobb szenzációt az jelenti, amikor Sam egyik volt osztálytársa megjelentet egy 60 akárhány oldalas füzetet, amelyben visszaemlékszik az iskolai évekre. Ebből derül fény arra is, hogy fiatalkorában a nő állítólag tamponokat nyalogatott hobbiból – de hogy ez igaz-e, ki tudja?

A produkció a mély karakterdrámára alapoz, szinte hihetetlen, hogy már 30 perc után mennyire a szívünkhöz nőnek a képernyőn látható figurák. A nagyszájú és szarkasztikus főhős nagyon emlékeztet minket arra, mint amit Ricky Gervais csinál az After Life című sorozatban a Netflixen. A Valaki, valahol azonban nem másol, a saját útján halad. Talán nekünk, nézőknek is ezt próbálja sugallni a produkció: haladjunk a magunk tempójában, és ne figyeljünk senki másra közben.

Az HBO új sorozata inkább dramedy egyébként, mint komédia. Habár többször is elmosolyodunk rajta, inkább abba a kategóriába esik, amin somolyogva – és néha szomorkodva – ül az ember. Hahotázni senki nem fog, ez nem szitkom.

De kinek tudjuk ajánlani a Valaki, valaholt? Főleg azoknak, akik keserédes hangulatra vágynak, egy olyan sorozatra, amely nagyon eltér a ma megszokott kínálattól, és mer csak úgy a hétköznapokról mesélni. De a produkció megérint bárkit, aki valaha az életében érezte már magát kívülállónak.

A Valaki, valahol az HBO GO-n magyar felirattal érhető el. Eddig két része jött ki, a folytatás heti jelleggel kerül fel az online videótárra.