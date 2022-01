Végre egy Nicolas Cage-film, amit tényleg tudunk ajánlani

Nicolas Cage első nagy sikerét az 1995-ös Las Vegas, végállomásnak köszönheti. A produkció főszerepében a színész akkorát játszott, hogy Oscar-díjat kapott érte. Az amerikai sztár hosszú pályafutása alatt azóta kipróbálta magát szuperhősként A szellemlovas és a Ha/Ver című filmekben, kalandorkodott A nemzet aranyában, és felkapott animációs produkciókhoz is adta a szinkronhangját. Mégis, a neve egybeforrt a kiégett, életunt férfi archetípusával.

Tény és való, hogy ha a világtól undorodó főszereplőt szeretne valaki a filmjébe, akkor elsőnek Nicolas Cage-et érdemes megkeresni a feladattal, hátha érdekli. Az 58 éves színész azonban mintha az elmúlt pár évben beleunt volna az egészbe, és mostanában már csak trashfilmekben bukkant fel sajnos. A minőségromlást jól jelzik az olyan címek, mint a Jiu Jitsuami, ami konkrétan 2,9 pontot kapott az IMDb-n a nézőktől, de az egy évvel korábbi Elszabadult fenevadak sem áll valami jól a maga 4,9 pontjával, ahogy a Versenyfutás az ördöggel sem, ami 5,4-et kapott a 10-ből.

Ezekhez képest a Pig című, 2021-es produkció igazi éljenzést kapott, nemcsak az IMDb-n, ahol tekintélyesebbnek számító 7 pontot gyűjtött be, hanem a Rotten Tomatoes oldalán is, 247 kritika alapján 97%-ot ért el, míg a közönség is 84%-ra értékelte.

A Pig című film legerősebb aspektusa a misztikuma. Az elején szinte semmit nem tudunk Rob Feld karakteréről, aki Oregon sűrű erdeiben lakik a malacával. A férfinak nincs túl sok kapcsolata az emberekkel, egy Amir nevű srác jár ki hetente hozzá, hogy üzleteljen vele. A Nicolas Cage által játszott Rob ugyanis szarvasgombával kereskedik, ebben van segítségére a disznó is. A krach akkor üt be, amikor a főszereplőt megtámadják, és elrabolják tőle a házi kedvencét. Rob tehát fogja magát, és Amir segítségével elindul Portland városába, hogy visszaszerezze a számára kedves és nélkülözhetetlennek tűnő malacot.

Az, aki arra számít, hogy a Pig egy, a John Wickhez hasonló őrült és véres bosszúhadjárat lesz, nagyot fog csalódni a filmben. A produkció sokkal visszafogottabb, itt egy olyan férfiről van szó inkább, aki jól bírja az élet megpróbáltatásait, a pofonokat, amiket kap. Amint kiderül, nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is. Nicolas Cage remekül játssza el Robot, aki sötét múlttal rendelkezik, és valami irtózatos terhet kénytelen magával cipelni.

A filmben Nicolas Cage még magához képest is durván jól hozza a megviselt exszakácsot, akit régen imádott a szakma, de saját döntéséből inkább remetének állt. A véres, hosszú hajú, piszkos fickó és segítőtársa, a mindig elegáns, drága kocsit vezető, öltönyt viselő Amir (Alex Wolff) között ráadásul rettenetesen erős párbeszédek zajlanak. Sőt, egy ponton az is kiderül, hogy a sorsuk nem is annyira különböző, mint ahogy ők azt addig gondolták.

A produkció mindössze 90 perces, de ennek a történetnek nem is kell több. Lassan csordogálnak az események végig, sok a méltóságteljes nézés és csöndes jelenet. Mégis, feszültségből rengeteg akad, és annak ellenére, hogy a katarzis elmarad, a Pig egy nagyon érdekes kísérlet. Egy vér nélküli bosszúfilm. Újító próbálkozás, amire Nicolas Cage saját bevallása szerint is azért mondott igent, mert a forgatókönyvet annyira különcködőnek tartotta a ma divatos hollywoodi szkriptekhez képest, hogy ezt a bulit nem hagyhatta ki.

Nem csoda, hogy sokak szerint Nicolas Cage élete alakítását nyújtja ebben a filmben. A Pig arra emlékeztetett minket, hogy egy mély színészi játékra képes művészről van szó, akiben még mindig ott lapul az a tehetség, ami anno Oscart hozott neki a konyhára. Csak nagyon nehéz belőle előcsalni.

A Pig az Amazon Prime-ról kölcsönözhető ki.