Iskolai lövöldözéssel sokkol az HBO új filmje

Amerikában a túl laza fegyvertartási szabályok miatt rengeteg erőszakos bűncselekmény történik. Sokkal több, mint más országokban. Ezek közül is a legsokkolóbbak közé tartozik, amikor iskolai mészárlásról érkezik hír. Az Education Week cikke alapján 92 iskolai lövöldözés történt 2018 óta, a tavalyi évben 34.

A diákok közül sokan félve mennek iskolába, nem érzik védve magukat, és úgy gondolják, hogy bármikor megtörténhet a tragédia. Az HBO Max új filmje, a The Fallout ehhez az érzékeny témához nyúlt, és bevalljuk, nem számítottunk arra, hogy így szíven fognak ütni minket a látottak.

Fotó: HBO Max / YouTube

A produkció főszerepére azt a Jenna Ortegát nyerte meg az elsőfilmes rendező, Megan Park, aki az új Sikolyban is valami elképesztően játszott, a figyelmet magára pedig a 2020-as The Babysitter: Killer Queenben hívta fel először. A 19 éves feltörekvő tehetség bújt most a The Falloutban annak a Vadának a bőrébe, aki egy napon óra közben kimegy a vécére, ahol az éppen magát sminkelő Miára (Maddie Ziegler) talál. A beképzelt influenszeren jót szórakozik, hogy már megint a külsejével foglalkozik, a mosoly azonban gyorsan lefagy az arcáról, mert fegyverdörrenéseket hall a folyosóról.

A The Fallout az első pár percében úgy mutatja be az iskolai lövöldözést vérfagyasztóan, hogy mindössze három diákot látunk egy vécéfülkében remegni, miközben sikolyok hallatszanak, és olyan zajok, amiket mi, nézők se fogunk egykönnyen elfelejteni. A készítők nem arra koncentráltak azonban ebben a filmben, hogy megmutassák, mi vezet addig, hogy valaki fegyverrel támadjon a diáktársaira.

Az HBO Max újdonsága ehelyett azt vizsgálja, hogy túlélőként fel lehet-e dolgozni egy ilyen borzasztó élményt.

Le kell szögeznünk, hogy a film láthatóan a fiatalabb generációkat célozza meg, de nem zárja ki a többieket sem. A szereplők rengeteget üzengetnek egymásnak a telefonjukon, Vada sűrűn pörgeti az Instagramot. Manapság már ilyen a világ, igazából nem kell fennakadni rajta, és az alkotók jól építették be a dolgot a The Falloutba. Egyáltalán nem zavaró az egész, főleg, hogy a színészek ezeket a snitteket is ügyesen eladják, sokatmondóan gesztikulálva.

Jenna Ortega és Maddie Ziegler párosa között végig valami elképesztő kémia van, pont mint Zendaya és Hunter Schafer közt, de úgy egészében is a film emlékeztet az HBO melankolikus tinisorozatára, az Eufóriára. Meg vagyunk azonban győződve róla, hogy ezt a filmet látva Ortega még Zendayánál is nagyobb sztár lesz. A potenciál megvan a színésznőben, aki a produkcióban az érzelmek elképesztően széles skáláját zongorázza végig. Jenna Ortegából az egyik pillanatban csak úgy sugárzik a tompaság, hogy aztán a következő pillanatban azon mosolyogjunk, hogy karaktere, Vada nem tud lemenni az iskola lépcsőjén, annyira be van ekizve.

Drogok, depresszió, szexuális kísérletezés... Vada mindent megpróbál, hogy túl tudjon lépni azon, ami történt vele. A rendező pedig hiába koncentrál a másfél órás játékidő nagy részében arra, hogy a hétköznapokba való visszarázódást megmutassa, végig ott lebeg a háttérben az iskolai lövöldözés réme mint mumus.

A The Falloutot végig olyan nézni, mintha a fejünket valaki a víz alá nyomná, és nem kapnánk levegőt. Épp ezért üt a vége felé akkorát a főszereplő Ortega és az apját alakító John Ortiz közös jelenete. Aki megnézi a filmet, az tudni fogja, hogy miről beszélünk. Az a snitt viszont olyan az előzményekhez képest, mint amikor az ember a háta mögött hagyja a piszkos nagyvárost, és vidéken először szív egy nagyot a friss levegőből. Gyönyörű színészi teljesítmény, mindkettejük részéről, az ember torkán megakad tőle a gombóc.

Az HBO Max újdonságában a mellékszereplői gárda is kitesz magáért, érdekes látni, miképp birkóznak meg diákok az átéltekkel. A Will Ropp-féle Nick Feinstein aktivistának áll, és a fegyvertartás ellen kezd harcolni, a testvérét elveszítő Quinton (Niles Fitch) képes a lehetetlenre, és iszonyú türelemmel fordul társai felé. Míg Vada húga attól retteg, hogy mi van, ha az ő iskolájában is megtörténik valami hasonló. Ki kell még emelni a Modern családból ismert Julie Bowent is, aki a főszereplő karót nyelt anyját alakítja, rajta jókat mosolyogtunk, a pszichológusként felbukkanó Shailene Woodley pedig hozta, amit mindig elvárunk tőle. Visszafogott, de megkapó alakítást hozott a Hatalmas kis hazugságok sztárja, és bár kevés jelenetben volt benne, Jenna Ortegával jól összedolgoztak.

Na, de térjünk vissza még egy pillanatra Vada testvérének nagy félelmére. Merthogy ez a film legfőbb üzenete: igen, Amerikában ez bármikor megtörténhet. Feldolgozni pedig közel lehetetlen. A The Fallout iszonyú nagy gyomrost ad a nézőjének. Egy minden generációnak szóló, sötét hangulatú tinifilm ez, nagyszerű alakításokkal. Nem érdemes kihagyni, és egy picit sajnáljuk, hogy nem sorozat lett belőle. Pilot epizódnak is tökéletes lett volna a The Fallout, és szívesen időztünk volna még ezeknek a karaktereknek a társaságában.

A The Fallout az HBO Maxon vált elérhetővé, hazai premierje az HBO Max indulása után várható.