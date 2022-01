Minden eddiginél véresebb a Netflix új zombisorozata

A Squid Game és a Hellbound sikere után újabb dél-koreai sorozat érkezett január 28-án a Netflixre. A Mindannyian halottak vagyunk (All of Us Are Dead) azonban teljesen eltér ezektől, sokkal inkább a Vonat Busanba című zombifilm nyomvonalán halad. A 2019-es mozifilmet egyébként rögtön az első epizódban megemlítik a főszereplők, akik nagyot csodálkoznak azon, hogy élőhalottak törtek rájuk, mivel eddig ilyet csak a filmekben láttak.

A Mindannyian halottak vagyunk egy teljesen átlagosnak tűnő gimnáziumba kalauzol. A diákokban tombolnak a hormonok, a fiúk kerülgetik a lányokat, igyekeznek közben nem megbukni egy tárgyból sem. Ám az idillinek tűnő felszín alatt mocskos kis titkok lapulnak: a tanulók titokban harcosok klubját rendeznek a tetőn, és így verekednek... illetve felbukkan egy különösen szemét banda is, melynek tagjai lányokat zaklatnak, levetkőztetik őket, aztán meg fenyegetőznek, hogy a videót kirakják a netre.

Az élet akkor válik mindenki számára horrorisztikussá, amikor a furcsa fizikatanár, Mr. Lee (Byeong-cheol Kim) hathatós közreműködésének köszönhetően elszabadul egy durva vírus, ami vérszomjas, őrjöngő zombit csinál abból, akit egy fertőzött megharap. A 2010-ben az AMC-n bemutatott The Walking Deadhez képest itt viszont nagy különbség, hogy már a második részben választ kapunk arra, hogy miképp indult be az egész. Az élőhalottak pedig közelebb állnak a Brad Pitt főszereplésével készített Z világháborúban látott zombikhoz, a mélaság és a lassú csoszogás ugyanis nagyon távol állnak tőlük.

Ez az új Netflix-sorozat viszonylag nagy szereplőgárdát mozgat, és a készítők az elején nem is könnyítik meg a dolgunkat abban a tekintetben, hogy jobban megismerhessük a karaktereket. Merthogy hamar befutnak a zombik, és elkezdődik az eszeveszett menekülés, időnk sincs nagyon felocsúdni. A Trónok harca óta kicsit elcsépelt ezt felhozni, de a diákok közül tényleg senki sincs biztonságban.

Amikor éppen picit megörülnénk, hogy végre az egyik karakter közelebb került hozzánk, és elkezdtük megkedvelni, akkor jön egy vérben forgó szemű zombi és kettéharapja az illető torkát. Ami Elég beteg.

A vérengzést tekintve valami brutális a Mindannyian halottak vagyunk. Egy-két jelenetben igen közelről mutatják, hogy valakinek letépik a fél arcát. Ebben a tekintetben az alkotók abszolút a már említett Vonat Busanba stílusát idézik, és eszünkbe juthat a Netflix kosztümös zombisorozata, a 2019-ben bemutatott A királyság titkai is, mert az sem spórolt a vérrel.

Más zombifilmekhez képest ebben a sorozatban a megharapott emberek nem szenvednek sokáig, megreccsen a gerincük, kicsit vergődnek a földön, aztán már tápászkodnak is fel, hogy terjesszék a kórságot.

A sminkmesterek viszont jó munkát végeztek, az online videótár újdonságában a zombivá válás elég grafikus, néha alig bírtuk nézni.

Az első két epizódban kicsit túlzásba is estek a készítők, nagyon sok az akció és harcjelenet, míg a karakterépítésből sokkal kevesebb van. Ez azoknak fog kedvezni, akik mondjuk sérelmezték, hogy a Netflix dél-koreai sci-fije, a The Silent Sea cselekménye milyen lassan csordogált előre. Jelen esetben erről szó nincsen. Végig pörög a Mindannyian halottak vagyunk, ami biztosan sokak tetszését el fogja nyerni.

A Netflixet sűrűn éri az a kritika, hogy legyártanak egy-egy sorozatukból 6-8 részt, aztán két évet kell várni a folytatásra. A Mindannyian halottak vagyunk esetében jól a lovak közé csapott a streamingszolgáltató, ugyanis 12 epizódos az első évad. A részek pedig 60-70 perces játékidő környékén mozognak. Az új dél-koreai szériát tehát valószínűleg kevesen fogják tudni egy nap alatt ledarálni.

A sorozat első két órája felkeltette a figyelmünket, és folytatni is fogjuk ezt a webtoon-feldolgozást. Nem a karakterek, nem a vérengzés az, ami a képernyő előtt tartott minket, hanem, hogy máris az elején kijutott a suli falai közül a vírus. Irtó kíváncsiak vagyunk rá, hogy a Mindannyian halottak vagyunk címe tényleg arra utal-e, hogy az egész világot elsöpri a zombijárvány, és vajon átcsap-e a széria rendes posztapokaliptikus történetbe. Mert arra nagyon vevők lennénk.

A Mindannyian halottak vagyunk magyar felirattal elérhető a Netflixen.