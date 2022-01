Épkézláb pszichothrillert készíteni nem könnyű. Láttuk ezt a tavaly májusban bemutatott Nő az ablakban esetében is, amelynek főszerepére Amy Adamset nyerték meg. A Netflix filmje azonban csúnyán alulteljesített – a megidézni kívánt, Alfred Hitchcock-féle Hátsó ablak szintjét még csak megközelíteni sem tudta. A történet főszereplője egy Anna Fox nevű elvált pszichológus, aki agorafóbiától szenved, azaz képtelen elhagyni a házát. Sokat iszik, gyógyszert szed, emiatt folyton képzelődik, és már nem tudja eldönteni, mi a valóság.

Hasonló műfajban mozgott mostanában A kukkolók (The Voyeurs) című film az Amazon Prime-on. Ebben egy dögös pár, a Sydney Sweeney által játszott Pippa és a fiúja, Thomas (Justice Smith) kezdtek a szembeszomszéd után leskelődni, akinek a lakásába pont beláttak, így szemérmetlenül kukkolhatták, ahogy a fickó egymás után szeretgette meg a hozzá betévedő női modelleket.

A Netflix új sorozata mintha ennek a két filmnek a keveréke lenne, de igazából műfajparódia, a hitchcocki pszichothrillereknek szól be egy nagyot. Nem tudjuk, hogy a január 28-án debütált paródiasorozatra kinek jutott eszébe a Netflixnél, hogy rábólintson, de tuti elment az illető esze. A Kristen Bell főszereplésével készített félórás szériának már a címe is teljesen agyament lett:

Nő a házban szemben az utca másik oldalán a lánnyal az ablakban.

Ennek megfelelően valami elképesztően kiborító sorozatra számítottunk, amikor leültünk a Nő a házban szemben az utca másik oldalán a lánnyal az ablakban elé, és nem is kellett csalódnunk.

A széria története véletlenül a Nő az ablakbanhoz hasonlóan itt is egy Anna nevű nőről szól, aki rögtön az első jelenetben arról lamentál, hogy mennyivel könnyebb lenne az élete, ha kevesebbet lamentálna. Hogy a helyzet még abszurdabb legyen, Anna mindezt az esetek többségében kamu brit akcentussal teszi. Egy erősen kisarkított karakterről van szó tehát, ami ennyiből is egyértelművé válhat, de aztán a nő beköszön a szobájában játszó kislányának, Elizabeth-nek (Appy Pratt), akivel jól el is diskurál. Pár pillanattal később viszont rájön, hogy a gyermeke jó ideje halott már, hogy is lehetett ilyen butus, hogy ez kiment a fejéből?

Ezen a ponton válik egyértelművé, hogy a Netflix új sorozata nem az a nézőkímélő fajta, és záporozik majd ránk a fekete humor. Ha valaki erre vevő, annak nagyszerű hírünk van: az első két rész valami iszonyúan elborult paródia lett, tényleg. Kristen Bell sziporkázik a szerepben – ha pedig a produkcióba az elején emlegetett Amy Adams belenéz, biztos, hogy el fogja magát sírni. Anna ugyanis az ő karakterének a kicsavart változata, aki

mindig csurig önti a poharát borral, a mámort pedig azzal tetézi, hogy néha bevesz a Piára egy-két szem nyugtatót is.

A sorozat főhősnője emellett ombrofóbiás is, azaz szorongani kezd és bepánikol, ha elered az eső... Nagyjából ezen a ponton, amikor Anna csapadéktól való félelmére fény derült, kezdtünk el megszakadni a röhögéstől. A Netflix tulajdonképpen a szériával saját magát is parodizálja, velünk együtt röhögnek jó ízűt azon, hogy korábban milyen, trash-be hajló pszichothrillereket képesek voltak képernyőre tűzni. A Nő a házban szemben az utca másik oldalán a lánnyal az ablakban túlzásba esések baromi durva láncolata a készítők részéről, de annyira bevállalós, hogy pont emiatt működik.

Kristen Bell az egyik pillanatban fátyolos szemmel elmélkedik, a következőben meg már feszülten és csuromvizesen járja körbe a házát, mert mocorgást hallott a padlásról. A sorozat alkotói egyébként folyton túlhúzzák a feszültséget, olyan jelenetekben, amelyekben nem is lenne indokolt, mert teljesen hétköznapi történéseket mutatnak.

A Netflix új paródiasorozata tényleg nem szól többről, mint hogy Anna otthon ül, és folyton képzelődik. Először arról, hogy az általa kukkolt jóképű szomszéd átmegy hozzá, és hatalmasat szeretkeznek. Később pedig egy gyilkosságra lesz figyelmes ugyanabban a házban, ahol a fickó barátnője kap a torkához, amelyből ömlik a vér. Brutális cliffhangerrel ér véget a sorozat második epizódja, mi pedig indítjuk a következőt, mert mi van, ha ezúttal nem a képzelet szüleménye volt, hanem tényleg a valóságot látta Anna?

Az esély kicsi rá, de a Nő a házban szemben az utca másik oldalán a lánnyal az ablakban minket csúnyán berántott.

A sorozat mind a nyolc epizódja szinkronnal és magyar felirattal is elérhető a Netflixen.