A világ legszemetebb edzőjéből csinál jófiút a Netflix új sportfilmje

Január 28-án mutatta be a Netflix A hazai csapat (Home Team) című új filmjét, amelyben Kevin James alakít egy Sean Payton nevű sztáredzőt, aki – miután megnyeri a New Orleans Saints csapatával a Super Bowlt – egyéves eltiltást kap az NFL-ből. A férfi visszatér szülővárosába, hogy felmelegítse kapcsolatát 12 éves fiával, Connorral (Tait Blum). A srác ugyancsak érdekelt az amerikai fociban, de ha úgy fogalmazunk, hogy a Pop Warner nem a junior liga legerősebb egyesülete, akkor még finomak vagyunk. A gyerekcsapat igazi lúzerekből áll.

Amint megláttuk, hogy a producerek között ott van Adam Sandler neve, és hogy az ismert komikus produkciós cége gyártotta a Netflix újdonságát, azonnal tudtuk, hogy nagyjából mire számítsunk. Egy olyan sportfilmre, amely elmond egy felemelő sztorit, a már ezerszer látott motívumokkal: jön a mogorva edző, meglátja a balfék focistákat, megesik rajtuk a szíve, kikupálja őket, aztán a végén vagy megnyerik a bajnokságot, vagy elbuknak... Morálisan viszont mindenképpen az övék a győzelem, még ha az aranyserleg nem is.

A hazai csapat rögtön elég nagyot tarolt a Netflixen, idehaza a legnézettebb film a cikk írásának pillanatában. Nem csoda – egy könnyen fogyasztható limonádéról van szó, egy tipikus családi sztoriról, amit egyszerre tudnak élvezni kicsik és nagyok. Nem váltja meg a világot, semmi meglepő nincs benne, egyszerűen csak jólesik ezredjére is látni, ahogy a béna focisták összeszedik magukat és odavernek. Kicsit azért olyan ez a film, mintha a 90-es években forgatták volna, gondolunk itt Rob Schneider teljesen felesleges és humortalan szerepeltetésére vagy éppen arra a hányós fordulatra, amit képesek voltak beleerőszakolni a produkcióba az írók, ezzel majdnem ZS kategóriássá rohasztva a filmélményünket.

A nosztalgikus körítés nagyrészt jól áll A hazai csapatnak. Az már kevésbé, amit a főszereplővel csináltak. A készítők rögtön az elején kiírták ugyanis, hogy a sztori megtörtént eseményeket dolgoz fel. Ilyenkor az ember automatikusan jobban odafigyel, mert mindig ad a filmnézésnek egy különleges bukét, hogy a valóságban is létező vagy létezett figurákat néz a képernyőn.

Mint kiderült azonban, A hazai csapat rögtön az elején átveri a nézőket.

Nem is kicsit, és egy olyan embert idealizál, akiről simán kijelenthetjük, hogy a valóságban a világ egyik legszemetebb edzője.

De miért is mondjuk ezt?

2012-ben pattant ki az úgynevezett Bounty-botrány, amely az egész amerikaifoci-szövetséget megrázta – a sportág egyes rajongók szerint azóta sem tért magához. A New Orleans Saints csapata a 2009/2010-es idényben feltűnően sok sérülést okozott az ellenfeleinek, és bár maga a főedző, Payton és az általános igazgató, Mickey Loomis is sokáig tagadták a vádat, kiderült, hogy a vezetőség vérdíjat tűzött ki más csapatok focistáira. A Szentek közül több mint 20 futballista érintett volt. A rendszer úgy működött, hogy egy kiütés után nagyjából 320 ezer forint bónuszt kapott valaki, 220-at, ha az ellenfelet le kellett szállítani a pályáról, mert magától nem tudott menni. Azaz jókora pénzösszegekkel jutalmazta a csapat vezetősége a pályán tanúsított brutalitást, az egészről pedig még jegyzőkönyvet is vezettek, Gregg Williams, a Saints védekező-koordinátorának felügyeletével.

A film két-három mondattal elintézi az egészet, Kevin James karaktere pedig már úton is van vidékre, mert egy évre eltiltották. Kissé komolytalanná teszi a filmet, hogy az alkotók eltussolják, mekkora sportszerűtlenség fölött hunyt szemet Sean Payton... Értjük, hogy ez egy családi film, de ebben az esetben teljesen fiktívvé kellett volna tenni. Megváltoztatni a neveket, a helyszínt, a csapatokat, és akkor nem szúrná senki szemét a produkció.

A Sandler-istálló újdonsága sajnos megbukik abban, hogy jól bemutassa, miképp lett a csaló edzőből jobb ember a gyerekek közÖTt.

Azoknál, akik azért ültek le A hazai csapat elé, mert egy inspiráló, underdog családi filmet akartak látni, működött volna a dolog Payton neve nélkül is. Így azonban Sandlerék megpróbálták becsalogatni azokat is a képernyő elé, akik hallottak már a botrányról. Nekik azonban hatalmas csalódás lesz a Netflix újdonsága, egy olyan sztori, amely mosdatni próbál egy fickót, akinek a sportszerűség láthatóan semmit nem számított.

A poén az egészben, hogy a főszereplő Kevin Jamest mindezek ellenére sem lehet piszkálni, mert ő nyújtja a legkorrektebb teljesítményt a filmben. Még úgy is, hogy a karaktere szinte végig egy helyben topog, és alapvetően végig jófiúként mutatják be. A színész nélkül konkrétan nézhetetlen lenne A hazai csapat – így legalább egy olyan film, amely a legtöbbeknek könnyen csúszik, a sportrajongóknak viszont szinte biztosan a torkukon akad.

A hazai csapat szinkronnal és magyar felirattal is elérhető a Netflixen.