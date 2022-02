Pornósztárból lett színésznő az HBO új felfedezettje

Az HBO 2019-ben jelentkezett az Eufória című, tinédzsereknek szóló drámasorozattal, amelynek olyan éjsötét hangvétele volt, és annyira kendőzetlenül beszélt a szexről, drogozásról, a barátság és az identitás témáiról, hogy a nagy előd Skins (Spanok) esti mesének tűnik mellette. A főszerepben Zendayát láthattuk, aki egy Rue nevű, a függőségével szenvedő lányt alakított, de olyan beleéléssel, hogy rekordfiatalon kapott Emmy-díjat érte. Rajta kívül muszáj megemlíteni Hunter Schafert is, mint az első évad nagy felfedezettjét, de a színészgárda rajtuk kívül is hozta, amit egy HBO-sorozattól elvárunk.

Az Eufória hirtelen a kritikusok és a közönség kedvence lett, ám a koronavírus-járvány miatt a folytatás váratott magára. 2020 decemberében és 2021 januárjában kaptunk egy-egy különleges epizódot, ám a második szezon premierjéig 2022 január 9-éig böjtölniük kellett a rajongóknak.

Kevesen számítottak rá, hogy az új évad új felfedezettet hoz a képernyőre, márpedig így történt. A jellegzetes szája, pikírt humora és beszólogatós stílusa miatt könnyen megjegyezhető Faye épp ellopja a show-t a többiek elől idén az Eufóriában. A karaktert alakító Chloe Cherrynek azonban nem hétköznapi út vezetett az HBO-hoz.

A sorozat készítője, Sam Levinson nyílt meghallgatást hirdetett, és várta a jelentkezőket Faye eljátszására, ám a szakember gondolatai már ekkor Chloe Cherry körül forogtak – derült ki a színésznő a The Daily Beastnek adott interjújából. A pornósztárként ismert és 18 éves kora óta több száz felnőttfilmben szereplő szőkeség éppen a családjánál volt Pennsylvaniában látogatóban, amikor kapott egy e-mailt, benne a felkéréssel: szeretnék, ha ő is részt venne az Eufória új évados castingján.

Nagyon izgatott volt, hogy ott vagyok. Sokkolt is egy kicsit a dolog. A castingért felelős cég szerint Levinson akarta, hogy vegyek részt a meghallgatáson, és nem hazudtak: a sorozat készítője közölte velem, hogy látta az Instagram-profilom, és úgy gondolta, jó lennék erre a szerepre. Mindig úgy gondoltam, hogy vicces vagyok, de eszembe se jutott, hogy bárki ennyire odafigyelve követné, hogy miket posztolgatok

– árulta el Chloe Cherry, aki Fayét, egy drogfüggő prostituáltat játszik az Eufóriában, Fezco (Angus Cloud) és Ashtray (Javon Walton) szobatársát.

A 24 éves pornósztár szerint a felnőttfilmes ipar egyébként eléggé le van nézve, pedig ott is szükség van színészi képességekre. Ráadásul egy csomó esetben a forgatókönyvet nem is adják oda előre a szereplőknek, hanem csak annyit mondanak, hogy tessék, itt a mostohafivéred, akire nagyon haragszol. Felvétel!

Az HBO új felfedezettje a lapnak bevallotta: előfordult, hogy improvizált, a második évad első részében, amikor Rue-t elküldi Faye melegebb éghajlatra, a nyomdafestéket nem tűrő káromkodássorozat 50 százaléka a pornósztárból lett színésznő tehetségének köszönhető.

Cherry a koronavírus-járvány miatt jócskán kétségbe is esett, mert ahogy cikkünk elején említettük, az Eufória forgatása rengeteget csúszott. A pornósztár nagy szerencséje volt, hogy más szexmunkásokhoz hasonlóan az OnlyFansra tudott támaszkodni, ami jobban hozott neki a konyhára, mint a felnőttfilmes szereplései.

A Fayét alakító Chloe Cherry szerint egyébként itt az ideje, hogy túllépjen a világ azon, ha valaki kamerák előtt mutogatja a meztelen testét.

A felnőttfilmes ipar is művészet szerinte, amit az embereknek tisztelniük kéne.

Chloe Cherry – mielőtt megkapta volna a szerepet – már korábban akkora rajongója volt az Eufóriának, hogy a sorozat pornóverzióját is leforgatta egy felnőttfilmes kollégájával. Arra a kérdésre pedig, hogy szeretne-e megragadni a televíziós iparban, határozott igennel felelt. Cherry most már szívesen a háta mögött hagyná a 18+-os filmeket, mert úgy gondolja, hogy különleges külseje miatt más sorozatokban is igény lehet a szolgálataira.

Az Eufória az HBO GO kínálatában elérhető.