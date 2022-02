Durván beszóltak a magyaroknak egy új amerikai sorozatban

Az afterparti (The Afterparty) című új sorozat január 28-án mutatkozott be, rögtön három résszel az Apple TV+-on. A produkcióra nem csak azért voltunk kíváncsiak, mert a whodunnit, azaz a vajon ki a tettes? típusú krimik nagy rajongói vagyunk, a készítő, Christopher Miller neve is felkorbácsolta az elvárásainkat. Phil Lorddal együttműködve a szakember korábban olyan címeket tett le az asztalra, mint a 21 Jump Street és folytatása, a 22 Jump Street, a Pókember: Irány a Pókverzum, illetve a Netflix sikerfilmje, a Mitchellék a gépek ellen is a pároshoz fűződik.

Ennek megfelelően arra számítottunk, hogy egy laza, de nagyon szórakoztató krimi lesz Az afterparti, és nem is csalódtunk.

A sorozat története szerint egy 15 éves osztálytalálkozón járunk, ahova azért érkezik az első epizódban Aniq (Sam Richardson), hogy egykori laborpartnerét, Zoét (Zoë Chao) végre felszedje. A fickó jól halad, ám a képbe belerondít a helikopterrel érkező celebritás, Xavier (Dave Franco), aki rázza egy kicsit a rongyot, majd előkelő villájába invitálja volt iskolatársait egy jó kis afterpartira. A buli azonban nem úgy sül el, ahogy a sztár szervezte, hiszen a fickó gyilkosság áldozatául esik. A helyszínre érkezik egy elszánt nyomozó, akinek egy éjszakája van rá, hogy fényt derítsen a rejtélyre, mielőtt elveszik tőle az ügyet.

Christopher Miller alkotásában az a pláne, hogy tényleg bárki lehet a gyilkos. A felsorakoztatott karakterek annyira sokszínűek és mókásak, hogy részről részre nagy élmény megismerkedni az újabb arcokkal. Az afterpartiban minden epizódban más ember szemszögéből látjuk a tragikus estét, így rajzolódik ki előttünk egyre jobban a kép.

Az egyes narrátorok pedig a saját személyiségüket is belecsempészik a visszaemlékezésükbe. A hősszerelmes Aniq romantikus komédiaként tálalja az eseményeket, a bőrdzsekis keményfickó Brett (Ike Barinholtz) akciófilmként, míg a harmadik epizódban musicalbe vált a sorozat.

Az Apple az első részt a YouTube-on ingyenesen is elérhetővé tette, ami nem szokása. Nekünk, magyaroknak különösen érdekes a produkció, mert kis hazánk is kapott egy említést a pilotban. Nem a legpozitívabb, de ezúttal legalább vicces hangvételben.

A volt osztálytársak ugyanis az egyik jelenetben kibeszélik a Dave Franco által nagyszerűen játszott piperkőc Xaviert, aki kissé bizarr módon elfelejtett az öltönye alá inget venni, így csupasz felsőtestét mutogatja mindenkinek. Ekkor jegyzi meg Zoë exférje, Brett, hogy

vannak olyan országok, ahol kinyírják az olyan férfiakat, akik 18. életévük betöltése után sem szőrösek. Ilyen hely a karakter szerint például Magyarország.

Ritkaság, amikor úgy poénkodnak a magyarokkal, hogy jót tudunk nevetni rajta. Mostanában ha amerikai sorozatokról van szó, inkább politikai felhanggal emlegetnek minket. Legutóbb az HBO-n volt erre példa, az Utódlás legújabb évadában, ahol nem túl hízelgő hangvételben emlegették Orbán Viktort.

Az afterparti első évada a triplarészes premier után hetente folytatódik az Apple TV+-on új résszel. A széria magyar felirattal elérhető az online videótáron, más olyan produkciókkal egyetemben, mint az Alapítvány, a Tom Hanks nevével fémjelzett Finch vagy A Moszkitó-part, amely 2021 egyik rejtett kincse volt, sorozatos tekintetben legalábbis.