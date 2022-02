Film- és sorozatözön lesz februárban a Netflixen

A Netflix nézői már az év legelső hónapjában sem unatkoztak, olyan új kedvencek debütáltak, mint a bizarr A 81-es számú archívum, nagyot durrant Harlan Coben új thriller-sorozata, a Maradj mellettem, a nagy visszatérők közül pedig remek szórakozást nyújtott az Ozark negyedik évadának első fele, valamint az online videótár botrányrealityje, az Ellenállhatatlan kísértés is. A filmrajongók olyan ínyencségeknek örülhettek, mint Az elveszett lány és a München, de a lengyel maffiadráma, a Hogyan lettem szerelmes egy gengszterbe is sokakat levett a lábukról.

A piacvezető streamingszolgáltató februárban még feljebb tekeri a fordulatszámot, szinte belefulladunk az új filmekbe és sorozatokba. Összeszedtük a legizgalmasabb premiereket, amelyeket nem szabad kihagyni.

Szuperhőst nevelek (Raising Dion) – Február 1.

Jó sokáig kellett rá várni, mire a Netflix új évaddal hozta vissza a Szuperhőst nevelek című családi sorozatot, amelyben egy egyedülálló anyuka Nicole (Alisha Wainwright) arra eszmél, hogy a fiának, Dionnak (Ja'Siah Young) különleges képességei vannak. Az első évadban a készítők a családi hangvételt és a szuperhősdrámát nehezen tudták összeegyeztetni, de a jó alakítások, és a karakterek mindenre rácsodálkozó hozzáállása sokak tetszését elnyerték. A produkcióban már 2019-ben ott volt a potenciál, hogy valami emlékezetessé nője ki magát, hátha a második szezonban összejön a szintlépés.

Murderville – Február 3.

A Netflix nemrég jelentette csak be a Murderville című új sorozata érkezését, amely egy improvizációs krimivígjáték lesz, a főszerepben Will Arnettel. A hat részes produkcióban egy-egy bűnügyet próbál majd felgöngyölíteni a nyomozót játszó Arnett, a segítségére pedig többek közt olyan sztárok lesznek, mint az ismert komikus, Conan O'Brien, a Communityben is látott Ken Jeong, Sharon Stone, vagy éppen Kumail Nanjiani az Örökkévalókból. A Murderville részben azért meg lett írva, hogy ne teljesen a szereplőkre legyen bízva a sztori alakulása, de már most biztosítottnak tűnik, hogy a rögtönzés miatt minden epizód nagyon egyedi ízzel rendelkezik majd.

A kiábrándult királylány (Disenchantment) – Február 9.

Szatirikus animációs sorozatokra egy bizonyos rétegnek mindig lesz igénye. Matt Groening alkotása ráadásul egy sokak által kedvelt műfajt, a tündérmeséket forgatja ki. Az alkotó korábban A Simpson család mellett a Futuramán is dolgozott, így a Disenchantment sem egy finomkodó produkció: van itt lázadó, alkoholista hercegnő, naiv elf, és egy önpusztító védőangyal, Luci, aki igazából egy démon. Ők hárman azok, akik nagy kalandra indulnak, hogy végre bedöntsék a patriarchális alapokon nyugvó Dreamland birodalmát.

A selyemfiú (Toy Boy) – Február 11.

A magyar nézők egyszerűen imádják a spanyol sorozatokat, ott volt A nagy pénzrablás, a Vis a Vis vagy éppen az Elit a Netflixen, melyek között összekötő kapocsként szolgált az erős krimis körítés. A selyemfiú is a nyomozós szériák rajongóinak kedvezett, hiába volt egy sztriptíztáncos a főszereplő, a történet középpontjában egy gyilkosság, és Hugo (Jesús Mosquera) nevének tisztázása állt. A selyemfiú nagyon lájtos néznivalónak bizonyult, amelynek az első évadát a legtöbben azért szerették, mert olyan könnyen csúszott. Most jön a második, ami nagyon meg lennénk lepve, ha nem verekedné fel magát Magyarországon a Netflix napi top10-es listájára, hiába vásárolt tartalom, és nem saját gyártás.

Az örökösnő álarca mögött – Február 11.

A tévés berkekben rendkívül elismert Shonda Rhimes jegyzi a 2022-es év egyik legjobban várt sorozatát. Ez Az örökösnő álarca mögött, mely egy, a New York Magazine-ban megjelent, hírhedtté vált újságcikken alapszik, és egy Anna Delvey nevű nőről szól, aki sikerrel átverte a teljes New York-i elitet, külföldi hírességnek állította be magát, és irdatlanul gazdaggá vált. Közben pedig nyilván meg is lopta a felső tízezret. A produkció főszereplőjének az Ozark felfedezettjét, Julia Garnert sikerült megnyernie Rhimesnak, már csak miatta is biztosan belenézünk az első évadba. Ha véletlen valakit érdekel a sztorinak alapot adó írás, itt elolvashatja angol nyelven.

A magas lány 2. – Február 11.

2019-ben A magas lány című romantikus komédia nagyot durrant a Netflixen, 28 napon belül megnézték 41 millióan, ami elég volt ahhoz, hogy az online videótár a folytatást is berendelje. A történet középpontjában egy 16 éves lány, bizonyos Jodi Kreyman (Ava Michelle) állt, a maga 187 centis magasságával. A magas lány második része arról szól majd, hogy az egykor kiközösített, és a szerelmi életével is küszködő Jodi hogyan viseli a semmiből jött népszerűséget. Könnyed limonádénak tűnik, szinte garantált, hogy megint sokan leülnek majd elé.

Űrhadosztály – Február 18.

Februárban a Netflix egyik kiemelt sorozatos premierje lesz az Űrhadosztály második évada. A produkció ötlete azután pattant ki a készítők fejéből, hogy 2019-ben az USA akkori elnöke, Donald Trump kiadta a Pentagonnak és a Védelmi Minisztériumnak, hogy állítsanak fel egy hatodik katonai szervezeti ágazatot. A Steve Carell főszereplésével készített széria ezt parodizálta ki, olyan ismert mellékszereplőkkel a stábban, mint Lisa Kudrow (Jóbarátok) és John Malkovich (Az új pápa). Az Űrhadosztály annak idején elég sok negatív kritikát kapott, a folytatásban sokat változik emiatt a formátum: az epizódok rövidebbek lesznek, és állítólag az átívelő szál is kevésbé lesz már hangsúlyos. Az újításoktól a készítők azt várják, hogy fogyaszthatóbbá, és élvezetesebbé teszik a második évadot.

A texasi láncfűrészes mészárlás – Február 18.

A legendás Bőrpofa visszatér, A texasi láncfűrészes mészárlásban, amely az 1974-es első rész folytatása lesz, a horrorfranchise összes többi felvonását pedig figyelmen kívül hagyja. A slasherekre a mai napig van igény, jól jelzi mindezt az új Sikoly sikere a mozikban. A Netflix produkciója afféle reboot lesz, a fiatal szereplők egy kisvárost próbálnak meg fellendíteni benne, ami persze a láncfűrészes gyilkos tetszését egyáltalán nem nyeri el. Az összképet árnyalja majd az is, hogy a 70-es évekbeli események egyik, bosszúszomjas túlélője is visszatér a képernyőre. Kíváncsian várjuk, mert a Sikolynak jól állt a nagyvászon, van egy sanda gyanúnk, hogy A texasi láncfűrészes mészárlás esetében sajnálni fogjuk, hogy nem moziban láthattuk a vérengzést.

Csészefej és Bögrearc – Február 18.

Egy testvérpár, Chad és Jared Molenhauer fejlesztették a Cuphead című, 2017-ben kiadott run & gun videójátékot, mely az 1930-as évek stílusát, az amerikai rajzfilmek aranykorát idézte. Az oldalnézetes platformerben másodmagunkban kellett szembenéznünk az egyre erősebb ellenfelekkel, a brutálisan nehéz alkotásban lényegében egyik bossfightot követte a másik. Molenhauserék felelősek a The Cuphead Show-ért, mely idehaza Csészefej és Bögrearc címen érkezik, a 12 perces részekben pedig jó adag nosztalgiára, és jó esetben könnyed kikapcsolódásra számíthatunk. A Netflix már a premier előtt három évadot rendelt be a produkcióból. A 12 részes első szezont követően még 36 epizód minimum vár ránk.

Vikingek: Valhalla – Február 25.

Miután az eredeti Vikingek-sorozatot hat évadig vetítő History Channelnél úgy döntöttek, hogy inkább visszanyargalnak a dokumentumfilmes műfajhoz és a fikciót hanyagolják, a nagy sikerű kosztümös dráma spin-offja, a Vikingek: Valhalla a Netflixen kötött ki. A történet egy évszázaddal az anyaszéria után veszi fel a fonalat, és újabb legendás északi harcosokat állít a középpontjába, legfőképp Rollo utódai közül. A Valhallában a Netflix nagyon bízik, rögtön 24 részt rendeltek be anno belőle, ezt három évadra bontva kapjuk meg. A showrunner, Jeb Stuart nyilatkozata alapján egyébként már a harmadik szezon előkészítése zajlik, így az etapok között nem kell majd sokat várnunk.