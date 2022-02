Sorozat készült Pamela Anderson botrányos szexvideójáról

A Baywatch sztárja, a nemzetközi szexszimbólumként emlegetett kebelcsoda, Pamela Anderson és a vagány rocksztár, a Mötley Crüe dobosaként híressé vált Tommy Lee mindössze négy nap után házasodtak össze. A sztárpár sikerrel kiborította Pam anyját, aki a People magazinból tudta meg az egészet. A nő és a férfi kapcsolata ezt követően sem nélkülözte a botrányokat, volt itt minden: házasságon belüli erőszak, hepatitis C-fertőzés, és persze az a bizonyos szexvideó, ami megrázta az egész világot.

A Hulu új sorozata, a Pam & Tommy nemcsak a két címszereplő megismerkedését, vad és érzéki hétköznapjait mutatja be, hanem azt is, hogyan lopták el kettejük malibui otthonából a házipornót 1995-ben. A produkció az első három epizódjával vált elérhetővé, és annak ellenére, hogy a történetvezetés elég kaotikus lett, egyszerűen nem bírtuk letenni, olyan felháborítóan szórakoztató végeredményt adott ki az online videótár a kezei közül.

A történet elején egy Rand Gauthier nevű asztalost láthatunk, aki csapatával éppen egy villát pofoz ki. Nem akárkiét, Tommy Lee-ét, aki szerelmével, Pamela Andersonnal a tökéletes életet tervezgeti a szerelmi fészekben. Csakhogy a rocksztár egy igazi baromarc, aki tangában flangál, puskával hadonászik, folyton valami tudatmódosítón van rajta, így rövid úton kirúgja a munkásokat. Azzal viszont nem számol, hogy a Seth Rogen által játszott Rand visszatér az éj leple alatt, és bosszúból ellopja Tommy Lee széfét, benne a hírhedt házipornóval, amin ő és Pamela Anderson szexelnek.

A Pam & Tommy eredeti Tommy Lee-je James Franco lett volna, ám a színész-producer megdobbantott a projekt mellől. Ennek mi, nézők örülhetünk a legjobban, mert a helyére castingolt Sebastian Stan tökéletes választásnak bizonyult. A Marvel-sztár nem csupán iszonyúan hasonlít a Mötley Crüe valódi dobosára, de ugyanakkor nagyon jól áll neki ez a rosszfiúszerepkör, amiben láthatóan lubickol a színész.

Ugyanez elmondható a Pamela Andersont alakító Lily Jamesről, aki a legtöbb szerepében eddig visszahúzódó lánykákat játszott. Most viszont kibújt belőle a nagy mellű, szőke szexbomba.

A sorozat Andersont is izgalmasan ábrázolja, aki gyorsan beleugrik a házasságba Tommyval, ugyanakkor vágyik arra, hogy ne tárgyiasítsák. A Baywatch forgatásán is küzd azért, hogy ne csak a fenekét mutogassák folyton, és végre legyen egy komolyabb monológja is. A harc persze egyoldalú, a producerek azzal vannak elfoglalva, hogy minél többet mutathassanak Pam testéből a képernyőn, anélkül, hogy megbüntetnék érte a csatornát. A modell-színésznő látványosan nem tud kitörni a skatulyából, a sorozatban is taglalt új projektje, a Barb Wire ugyancsak egy magamutogatós trash-film.

Fotó: Hulu

A Hulu újdonsága bátran veti bele magát abba, hogy kitárgyalja Pamela és Tommy zűrös viszonyát. A párhuzamos szálon pedig megkapjuk Randy sztoriját, aki először pornóval foglalkozó cégeknek próbálja eladni Andersonék szexvideóját, majd miután elzavarják mindenhonnan, úgy dönt, hogy hitelt vesz fel egy alvilági figurától, és az interneten kezdi hirdetni a kazettát, hátha rácuppannak a kiéhezett férfiak.

A szériában nagyon vicces, hogy a netet még valami misztikus újdonságként kezelik, ahol ingyen lehet nagyot szakítani bármivel. Azok a hitetlenkedő arcok pedig, akik ezt alig bírják agyilag felfogni, egyszerűen megfizethetetlenek a Pam & Tommyban.

A Rolling Stone 2014-es cikkét feldolgozó sorozat első három része a témájának megfelelően igencsak botrányos lett. Teli van szexjelenetekkel, főleg a két címszereplő, Sebastian Stan és Lily James dobják le a textilt, ők viszont rendkívül szemérmetlenül. Azt, hogy a Pam & Tommy mennyire a felnőtt nézők igényeire lett szabva, a legjobban az a snitt mutatja, amikor a beszívott rocksztár a péniszével beszélget arról, hogy el kéne vennie feleségül a szőke szexbombát, Pamelánál tutibb nő úgysincs a világon… aki mellett még Carmen Electra is csak 4/10-es kategória.

Lily James valóban tuti nő lett ebben a sorozatban, akit napi 4 órát sminkeltek, hogy hasonlítson a szexbomba Andersonra, de a színésznő nem csupán a kinézetét tekintve ikertornya a botrányhősnek, hanem a beszédstílusa is Pam Anderson kiköpött mása. A színésznő a felkészülés egy pontján úgy volt vele, hogy inkább visszadobja a szerepet, mert nem tud úgy hadarni és affektálni, mint Pam, végül azonban megküzdött a feladattal. Le a kalappal előtte, tényleg.

A produkcióban van valami pusztító retró és lazaság, ezért iszonyú könnyű darálni. Ami miatt viszont mindenképp érdemes belenézni a Hulu újdonságába, az az, hogy Lily James és Sebastian Stan mekkorát játszanak benne, a Seth Rogen-féle, enyves kezű áccsal kiegészülve. A Pam & Tommyt sokan emlegették az év egyik legjobban várt új sorozataként, és a hype beigazolódott.

Pamela Anderson miatt ültünk le a Pam & Tommy elé, de azért maradtunk a képernyő előtt, mert mocskosul szórakoztató sorozatot sikerült összerakniuk az alkotóknak, ami méltó egy ilyen kultikus szexbotrányhoz. Ráadásul azoknak is érthető, akik fiatalok voltak akkor – vagy esetleg még meg sem születtek –, így eddig nem is tudhattak az egész sztoriról.

A Pam & Tommy a Hulun debütált február 2-án az első három epizódjával, a folytatás hetente jön, a teljes évad nyolcrészes lesz.