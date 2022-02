Ismerős magyar arcok a Netflix Anne Frank-filmjében

Február 1-jén érkezett meg a Netflixre a Legkedvesebb barátnőm, Anne Frank című holland film, amely egyszerre megrendítő dráma arról, hogy miket éltek át a zsidók a második világháború alatt, és egy imádni való barátság története. A produkció Hanneli Goslar és Anne Frank kapcsolatát dolgozza fel, még azelőtt, hogy a nácik fogságába kerültek volna mindketten.

A filmben gyorsan megtudjuk, hogy a könnyedebb pillanatok, amiket az Aiko Beemsterboer által játszott Anne és a Josephine Arensen-féle Hanneli átéltek, flashbackek mindössze. Hanneli ugyanis már a bergen-belseni koncentrációs táborban van, de annak legalább a jobbik felén. A falon túl ugyanis még zordabb körülmények között tartják a zsidókat. Ez a tábor egyébként a világháború után a holokauszt egyik legismertebb elemévé vált. 1945-ös felszabadítása után a brit és szovjet katonák videóra vették az itt uralkodó állapotokat, amelyekből a világ értesült a népirtásról.

A Legkedvesebb barátnőm, Anne Frank tizedik percében rögtön felkaphatjuk a fejünket, mégpedig arra, hogy a cseretáborban magyar szó csendül fel. A másfél órás játékidő alatt számos ismert arcot látunk felbukkanni a képernyőn, akik ráadásul szinte végig magyarul beszélnek, énekelnek. A foglyul ejtett zsidók között kulcsszerepben bukkan fel Jordán Adél, aki egy Mária nevű nő bőrébe bújva igyekszik Hannelinek kicsit elviselhetőbbé tenni a helyzetet. Nála jóval szigorúbb, de végig tiszteletet parancsoló az Évát játszó Szalontay Tünde, akit sokan láthattak a Válótársakban, a Mintaapákban vagy a Drága örökösökben. A filmben náci katonaként Trill Zsolt gonoszkodik – a karizmatikus színészt korábban a közönség A martfűi rémben, a Drakulics elvtársban és az Aranyéletben is láthatta.

A Netflix új filmdrámájában nem csak a színészek között találunk számunkra jól ismert neveket, részben ugyanis hazánkban forgatták a Legkedvesebb barátnőm, Anne FrankOt.

Hannah Goslar, akinek a nézőpontjából megismerhetjük Anne Frankot és a Hollandiában, valamint a táborban uralkodó állapotokat, a valóságban több dokumentumfilmben is felbukkant a múltban. A megpróbáltatásait végül túlélő nő Alison Leslie Goldnak mesélte el élményeit, amelyek alapján Memories of Anne Frank: Reflections of a Childhood Friend címmel könyv jelent meg 1997-ben. Ezt dolgozza fel Ben Sombogaart produkciója, akin látszik, hogy nagy odafigyeléssel, érzékenyen próbált hozzáállni a témához.

A filmben végig nagyszerűen működik a két főszereplő, Hanneli és Anne párosa, akiken ott az a bizonyos sárga csillag, így járnak-kelnek, de a velük keménykedő náci katonák és az állandó fenyegetés ellenére igyekeznek megtalálni a derűt a hétköznapjaikban. Már amennyire ezt engedik nekik, hiszen zsidóként például a moziba se mehetnek be a lányok, és az állandó beszólásokat is el kell viselniük. Ahogy halad előre a történet, úgy látjuk, hogy egyre több embert hurcolnak el táborokba, még az iskolai tanárok közül is. Hanneli pedig egyedül marad, mert úgy tűnik, a Frank család elment Svájcba.

A koncentrációs táborban játszódó jelenetek minden borzalmat bemutatnak, ami egy holokausztfilmben előfordulhat. Jordán Adélék pedig ügyesen hozzáteszik a magukét, ami nekünk magyar szemmel különösen érdekes. A film itt játszódó fele azért lesz a szokásosnál is hátborzongatóbb, mert a főszereplő Hanneli fejében végig ott motoszkál a gondolat: vajon jó-e a megérzése, és tényleg ott szenved-e a fal mögött a legjobb barátnője? Mi már tudjuk a választ – ha ön még nem, érdemes utánajárnia.

A Legkedvesebb barátnőm, Anne Frank magyar felirattal elérhető a Netflixen.