Új évaddal tért vissza az HBO legfurcsább sorozata

A szakember, úgy tűnik, nem tudja elengedni a hátborzongató sci-fiket, 2020 őszén az ő istállójából jött A farkas gyermekei (Raised by Wolves) az HBO Maxra, aminek első két részét maga Scott rendezte, így megalapozta a vizualitását és a légkörét a produkciónak, illetve bevezette, hogy nagyjából milyen ütemben kéne majd csordogálnia a sztorinak a későbbiekben.

A farkas gyermekei egy érdekes egyveleg lett, nem igazán lehet semmilyen más sorozathoz hasonlítani. Kicsit mintha a Lost és az Alien szerelemgyereke lenne; ezt azért mondjuk, mert megjósolhatatlan benne, hogy merre viszik majd el a cselekményt, a hátborzongatás viszont végig garantált.

A történet szerint a Földet egy brutális háború tette élhetetlenné, amely két csoportosulás, az ateisták és a napimádó mitraikusok között tört ki. Itt az ideje a kolonizálásnak, a Kepler–22b bolygó pedig teljesen jó úti célnak tűnik, ahova két átprogramozott androidot küldenek, hogy neveljenek fel kisgyerekeket, és hozzanak létre egy kolóniát. A Kepler–22b-n a körülmények elég mostohák, ijesztő szörnyetegek garázdálkodnak a sivatagos planétán, és nem annyira meglepő módon a gyilkológépből átprogramozott Anyának és az egykori szervizrobot Apának nem annyira megy jól a családi élet. Főleg, hogy egyetlen életben maradt gyerekük, Campion is elég akaratos.

A Kepler–22b-re aztán megérkeznek a vallási fanatikusok is, köztük a látomásokkal küszködő Marcus is. A farkas gyermekei február elején, két év után tért vissza az HBO GO-ra idehaza, a történeten pedig igaz, hogy nagyot csavartak a készítők, de szerencsére megtartották azt a furcsa hangvételt, amely eddig is jellemző volt a sorozatra.

Az első etapban elég sok őrült dolgot láttunk, de nem spoilereznénk túl sokat. Ezek közül egyértelműen vitte a prímet az, amikor a zseniálisan alakító Amanda Collin megszült egy kígyót, amely mostanra a Kepler–22b-n randalírozik, és mindenki retteg tőle. Úgy tűnik, ez lesz a fő szál, a gyilkos lény kiiktatása. Bár, ahogy leírtuk fentebb, A farkas gyermekei elég kiszámíthatatlan, így a fene se tudja, merre kanyarítják el a sztorit. Épp ezért ültünk neki izgatottan a második szezon nyitányának, amely vizuálisan elég rossz lett. Bénán festettek benne a tankok, és helyenként olyan volt, mintha egy 10 éves videójáték egyik átvezető videóját néznénk. Ám a későbbiekben visszatért a már megszokott minőség, és berántott minket a sorozat.

A kegyetlen, reménytelen környezet bemutatása után a második évad nagyot vált, és egy trópusi zónába kerülnek a főszereplők. Itt aztán megint elkezdődik a moralizálás, Campion (Winta McGrath) és Paul (Felix Jamieson) azon vitáznak, hogy vajon melyikük lehet a kiválasztott. Eközben szüleik, Anya és az Abubakar Salim által játszott Apa igyekszenek beilleszkedni a közösségbe. A sztori nem halad túl sok szálon, egy van még ezenkívül, amiben az ateista katonából lett vallásos Marcus afféle űrbeli Indiana Jonesként kalandozik. A karaktert az a Travis Fimmel alakítja, akit sokan megszerettek a Vikingekben. Annyit mondunk róla, hogy a színész itt is hozza azt, amit el lehet várni tőle, némi Jack Sparrow-ra jellemző kelekótyasággal megspékelve, így már csak miatta is érdemes leülni a képernyő elé.

A farkas gyermekei közel sem úgy folytatódott, ahogy vártuk, de pont ezért ütött akkorát a premier. Nem az első rész, mert az első 40 percben nagyon nehéz volt visszahelyezkedni a sorozat világába, a második viszont már szépen emlékeztetett minket arra, hogy miért szerettük meg Anyát, Apát és a többieket. A farkas gyermekeit az Alien-rajongóknak tudjuk ajánlani, akik szívesen néznének valami hasonlót, na és persze azoknak, akik egy közel sem tipikus sorozatra vágynak. Ezt a szériát ugyanis egy másik tévés cucchoz sem lehet igazán hasonlítani. De épp ezért jó.

