Ez a sorozat lenne az új Agymenők?

2007-ben, amikor bemutatták az Agymenőket (The Big Bang Theory), kevesen gondolták volna, hogy ekkora siker lesz a produkció a CBS-en. Márpedig így történt: a szitkom hatalmasat durrant, és 12 évadon keresztül szórakoztatta a nézőket. A történet néhány kívülállóról szól, olyan tudósokról, akik a maguk területén zseniálisak, a hétköznapok azonban nem mennek nekik: egyszerűen képtelenek olyan dolgokkal megbirkózni, mint mondjuk egy sima bevásárlás, egy családi összejövetel – vagy épp a randizás. A karakterek között van kiállhatatlan géniusz, szerethető balfék és olyan is, aki képtelen megszólalni, ha nő van a közelében.

Az Agymenők 2019-es befejezése óta sokan visszasírják a szériát, de eddig nem akadt egy olyan újdonság sem a televíziós kínálatban, amely bármilyen szempontból megközelítette volna a nagy elődöt. Egészen mostanáig, január 21-én mutatták ugyanis be az Így látjuk mi (As We See It) című 8 részes dramedyt az Amazon Prime-on, amely sok szempontból az Agymenőkre emlékeztet.

A történet középpontjában három, az autistaspektrumon lévő fiatal áll, akik nagyon küszködnek azzal, hogy a többség befogadja őket. Ott van Jack (Rick Glassman), akit kirúgnak a munkahelyéről, és megtudja, hogy az apja súlyos beteg. A férfi rettenetesen okos, és ezt nem szégyelli másokkal sem megosztani: hol kioktatja az embereket, hol egyszerűen csak nagyon bunkó velük. Vele lakik egy fedél alatt Violet (Sue Ann Pien), aki ugyancsak nagy galibát csinál a munkahelyén, a nőt ráadásul az is kínozza, hogy nincs hol ismerkedjen. Autistaként viszont számára a randizós alkalmazások ki vannak lőve, a pilotból rögtön ki is derül, hogy miért. Hozzájuk képest Harrison (Albert Rutecki) még nehezebb helyzetben van, mert még a sarki kávézóig sem tud egyedül elmenni.

Ők hárman azok, akiket közelebbről megismerhetünk a sorozatban, a felügyelőjükkel, Mandyvel (Sose Bacon), valamint Violet testvérével kiegészülve. Az Amazon újdonságának már a címe is ügyesen utal arra, hogy miről is szól tulajdonképpen ez az egész. A készítők nem kisebb feladatot tűztek ki, mint hogy közelebb hozzák az átlagemberekhez különleges igényű embertársaikat, és bemutassák, hogy a spektrumon lévők is ugyanarra vágynak, mint bárki más. Maximum nekik teljesen másfajta utak vezetnek a céljaik eléréséhez.

A szérián jókat lehet mosolyogni. Ugyanakkor annak ellenére, hogy az Agymenők főszereplői és ezek között a karakterek között szépen párhuzamot lehet vonni – Jack a kibírhatatlan zseni (=Sheldon), Harrison a jóindulatú, de balfék barát, akivel folyton megy a veszekedés (=Leonard), Violet pedig tulajdonképpen Amy alteregója –, az Így látjuk mi inkább egy helyenként rettenetesen érzelmes dramedy.

vannak benne olyan részek, AMELYEK jócskán szíven ütnek. Azon se csodálkoznánk, ha lenne, aki pityeregne a látottakon.

Az Így látjuk mi ügyesen hozza ki belőlünk az érző embert, de nagyjából ezt is vártuk a készítőtől, aki olyan szociálisan érzékeny sorozatokat hozott tető alá eddig, mint a Friday Night Lights és a Parenthood. Hatásvadászat tehát egyáltalán nincs az Amazon újdonságában, őszinteség és remek színészi játék azonban igen. A közelmúltban több széria is foglalkozott az autizmus kérdésével, így a Doktor Murphy és az Atypical is a Netflixen, de azt kell mondjuk, a közelében sem jártak annak a színvonalnak, mint amit az „érzelmesebb Agymenők” hoznak az Amazon Prime-on.

Az Így látjuk mi szinkronnal és felirattal is elérhető az Amazon Prime-on.