Ilyen vicces sorozatot még nem láttunk a Netflixen

A Netflixnek van egy hatalmas előnye más tartalomszolgáltatókkal szemben, mégpedig, hogy a legőrültebb ötletekre is igent mondanak az online videótár fejesei. Erre a legújabb példa a Murderville című új krimisorozat, mely első ránézésre nagyon tipikusnak tűnik, pedig közel sem az.

Will Arnett játszik benne egy Terry Seattle nevű nyomozót, aki gyilkosságokat old meg, a főszereplőnek részről részre másik rendőrtanonc segít be. A gyakornokokat világsztárok, köztük komikusok, színészek, sportolók alakítják, és a csavar az egészben, hogy a vendégszereplőknek a készítők nem adnak forgatókönyvet. Vagyis vakon vágnak bele az egészbe. A többiek körülöttük legalább egy vázlatot kapnak, hogy tudják, mi lesz nagyjából az adott epizódban a sztori, a hírességek azonban végig improvizálnak.

Rögtön az évadnyitó nagy durranással indít, hiszen az egyik legismertebb amerikai televíziós műsorvezető, Conan O'Brien lép színre. Ha late night show-król van szó, és minket kérdez valaki, kevés viccesebb fickó van a szórakoztatóiparban az 58 éves, ír származású hírességnél. Conannek van egy felvállaltan kínos stílusa, de őt épp ezért szeretjük. A komikus a Murderville-t nagyjából rutinból hozza le, de így is hatalmasakat nevetünk rajta, ahogy

egy bűvész-előadáson történt gyilkosságot igyekszik Will Arnett-tel együtt felgöngyölíteni.

A folytatást illetően aggódtunk is egy kicsit, mert Conan magasra tette a lécet, pedig nem kellett volna. Igaz, hogy az amerikai focista Marshawn Lynchcsel érkező második rész nem lett az igazi, az ezt követő nyomozás viszont megint csak rettenetesen ütött. Köszönhetően a The Big Sick és az Örökkévalók sztárjának, Kumail Nanjianinak, aki Conanhez hasonlóan nagyon elemében volt.

A Murderville-re jellemző, hogy az epizódok mindig furán indulnak, kell neki pár perc, hogy a vendégszereplőket bevezessék, de amint a sztárok elkapják a fonalat, akkor beindulnak a dolgok. Ez történt Nanjiani esetében is, aki Terry Seattle nyomozóval egy osztálytalálkozón igyekezett kideríteni, hogy vajon ki gyilkolta meg a tech milliárdost, akit a hatóságok CD-vel a nyakában találtak meg, egy székhez kötve. A sorozatban a kimért kezdőt hozó Sharon Stone-on is dőltünk a röhögéstől, sajnos a végén Ken Jeong kicsit csalódást okozott, de ettől függetlenül kellemes limonádé lett úgy összességében a Murderville.

Na, és persze egy olyan kísérleti projekt, tegyük hozzá gyorsan, amire nincs túl sok példa a tévéiparban. Épp ezért volt hatalmas felüdülés látni, és röhögcsélni rajta.

A megoldandó ügyek nem mindig voltak a legizgalmasabbak, de a mellékszereplőket jól megírták a készítők, Will Arnettnek pedig egyáltalán nem kellett a híres vendégszereplők kezét fognia, mindannyian többé-kevésbé feltalálták magukat. A Murderville mind a hat epizódjában érdekes kérdés volt, hogy a sztároknak sikerül-e megoldaniuk a végső rejtélyt. Azaz, hogy ki a gyilkos? Ez volt, akinek sikerült, mások csődöt mondtak... de a sikertelen nyomozások ellenére is mindvégig megőrizte a könnyedségét a Murderville. Egyszer sem álltunk fel úgy a képernyő elől, hogy sajnáltuk volna a sorozatra áldozott időnket.

Az ehhez hasonló, antológiajellegű sorozatoknál sűrűn felmerül a kérdés, hogy lehet-e összevissza nézni a részeket, vagy mindenképp sorrendben kell haladni? Ha valakinek a nagy kedvence, mondjuk Sharon Stone a végére került, akkor is érdemes egytől hatig végigmenni a sorozaton, mert egy laza átívelő szál azért van benne, és a főszereplő nyomozó karakterét is szépen építgetik a produkcióban.

A Murderville-ben annak ellenére, hogy nem minden improvizált jelenet üt nagyot, meglepően jókat nevetgéltünk a hatrészes első évadon. Bár az ügyek elég feledhetőek voltak, Will Arnett és a gyanúsítottak is ügyesen játszottak a híres vendégszereplők kezei alá, akik közt akadt, aki sziporkázott. Ha valaki még több ilyet nézne, ajánljuk neki a korábban a BBC Three-n futott Murder in Successville-t, amely ennek a sorozatnak adott alapot. Ha véletlen a Netflix folytatást rendel a Murderville-ből, mi biztosan megnézzük, de Conant és Kumail Nanjianit követeljük vissza!

A Murderville magyar felirattal nézhető meg a Netflixen.