Annyit meztelenkednek a Netflix új filmjében, hogy mi szégyelljük magunkat

A magyar nézők egyszerűen imádják a Netflix spanyol portékáit. Ott volt A nagy pénzrablás, amelynek a régi részei akkor is taroltak a streamingszolgáltatón, amikor a következő évad még messze volt. A börtönös Vis a vis, és a középsulis Elit szintén elég felkapottak lettek. Február 4-én mutatta be az online videótár a legújabb spanyol újdonságát, Az ablakomon át (Through My Window) című filmet, amelyben egy álmodozó tinilány szeret bele egy kőgazdag rosszfiúba. Már-már papírforma, hogy a produkció a filmek között rögtön a második helyre dobbantott, csak A Tinder-csaló előzi meg jelenleg.

Az ablakomon át főszereplője egy Raquel (Clara Galle) nevű tinilány, aki az írással kacérkodik, de nincs se önbizalma, se pedig egy jó sztorija ahhoz, hogy kiélje magát benne. A felmentőseregre nem kell sokáig várni, egy Ares (Julio Pena) nevű srác elkezdi lopni fátyolos szemű hősnőnk wi-fijét. A lány és a fiú gyorsan egymás karjaiban találja magát, elvégre fiatalok, tombolnak a hormonok bennük, ami ellen lehet küzdeni, de minek.

A Netflix új filmje kicsit olyan, mintha az online videótár megirigyelte volna az Alkonyat-filmeket, és csillogós vámpírok nélkül csinált volna valami nagyon hasonlót. Az ablakomon át szintén regényadaptáció, és igaz, hogy nélkülözi a misztikumot, ám az alkotóknak így is fel kellett találniuk magukat, hogy kitöltsék valamivel a két órás játékidőt, mert a filmben a sztori olyan soványka, hogy egy 40 perces sorozatrész alig jönne ki belőle.

Ezért fogták magukat, és annyi szexjelenetet pakoltak bele, amit még A szürke ötven árnyalata rendezője is megirigyelt volna.

Egy furcsa egyvelegről van szó tehát, de ami igazán fájó, hogy ebbe a romantikus, szoftpornós műfajba Az ablakomon át semmi újdonságot nem tud hozni. Ugyanazt a karaktert, mint akit Clara Galle megszemélyesít, sokkal jobban hozta Dakota Johnson, de még Kristen Stewart is. Raquel és a Julio Pena által játszott Ares között ráadásul semmi kémia nincsen, így még csak szorítani sem tudunk értük, hogy összejöjjenek a végén. Igaz, szép embereket castingoltak a készítők, ám a képernyőn mutogatott karakterek legalább olyan üresek, mint a film maga.

Még mindig meglepődünk időről-időre, hogy a Netflix nézőknek ekkora igényük van az erotikus filmekre és sorozatokra. Márpedig a Vágyak/Valóság, a Sexify és a 365 nap is hatalmas sikert arattak, nem csak Magyarországon, hanem világszerte is. Arra azonban még várnunk kell, hogy ebben a zsánerben is érkezzen egy emlékezetes darab, ahol amellett, hogy töméntelen meztelenkedést mutatnak, nem felejtik el a készítők, hogy épkézláb sztorit, és emlékezetes karaktereket is prezentáljanak nekünk. Vagy ezeket a produkciókat úgyse azért nézik az emberek?

Az ablakomon át egy trükkös film, mert első ránézésre szimpla tinidrámának tűnik, amin pityereg egyet-kettőt az ember, aztán halad tovább. Ehhez képest viszont elég bevállalós és merész lett a végeredmény, nem is csoda, hogy rárakta a Netflix a 16+-os korhatárbesorolást.

Húzós jelenetekből nincs hiány, például, amikor Raquelt úgy kezdi el kényeztetni az ágyban Ares, hogy közben a srác öccse is ott fekszik mellettük... már-már a Trónok harca polgárpukkasztó szexjeleneteit idézi ilyenkor a film.

A Netflix spanyol újdonságát legfőképp azoknak tudjuk ajánlani, akik nem szégyellik, hogy azért néznek meg egy filmet, mert teli van meztelenkedő szép emberekkel. Minden más tekintetben Az ablakomon át megbukik, a színészi játékok gyengék, a központi szerelmes pár között semmi kémia, a sztori is csak egymásra pakolt jelenetek összessége, néha videóklipre emlékeztet, és a végső fordulat, a nagy tanulság is eléggé szájba lett rágva, semmi katarzist nem ad sajnos. Egyszer nézős darabról van szó tehát, és aki kihagyja, az sem marad le túl sokról.

Az ablakomon át szinkronnal és magyar felirattal látható a Netflixen.