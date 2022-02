A Keresztapa: ismét moziban az ötvenéves gengszterfilm

Fél évszázada mutatkozott be minden idők legnagyobb és legkultikusabb gengszterfilmje, Francis Ford Coppola alkotása, A Keresztapa. A Paramount Studio Coppola szakmai vezetésével ötven évvel az eredeti bemutató után restaurálta a filmet. A kerek évforduló alkalmából a digitálisan felújított klasszikus néhány vetítés erejéig világszerte visszatér a mozikba. A filmet február 10-től 16-ig (eredeti nyelven, magyar felirattal) vetíti a Cinema MOM.

Fotó: HBO Jelenet a Keresztapa c. filmből

Coppola 1972-es filmjét Magyarországon tíz évvel később, 1982-ben mutatták be először. A családregény, dráma és gengszterfilm kategóriába is sorolható mozi nemcsak egy izgalmas történetet, hanem a második világháború utáni New York maffiaháborúit, azok korrajzát is részletesen ábrázolja.

Az aprólékosan kidolgozott részleteknek és a kitűnő színészi játéknak köszönhetően a Corleone klán 1945–1955 közötti időszakát felölelő története a mai napig, ötven év után is magával ragadja a nézőt. A Mario Puzo azonos című regénye alapján készült film meglehetősen kendőzetlenül, a maga idejében sokkolóan ható leszámolásjelenetekkel tarkítva mutatja be a világ egyik legrettegettebb hatalmává vált, olasz gyökerű maffia gépezetét.

Minden értelemben sikersztori

A Keresztapa sikere legalább annyira a szereposztásnak köszönhető, mint a történet súlyának. Marlon Brando zseniális alakítását Golden Globe- és Oscar-díjjal is jutalmazták. Al Pacino valódi olasz gyökerekkel rendelkezik, így telitalálatnak bizonyult. A színész korábban csak kisebb filmekben játszott, alakítása azonban hatalmas tehetségről tett tanúbizonyságot. A mellékszereplők – James Caan, Robert Duvall, Richard Castellano és Diane Keaton – játékát is méltatták a szakmabéliek.