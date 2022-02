A Netflix új sorozata bemutatja, hogyan kell átverni a gazdagokat

Az örökösnő álarca mögött (Inventing Anna) című új Netflix-sorozat annak a Shonda Rhimesnak a kreatív műhelyéből érkezik, aki korábban A Bridgerton család című kosztümös szériát is összerakta az online videótárnak. A Grace klinika alkotójáról érdemes tudni, hogy imád lubickolni a botrányokban, izgatja a fantáziáját a felső tízezer, és a szappanoperás mesélési stílus sem áll tőle távol. Azoknak a nézőknek, akik rajonganak a sorozatkészítőért, jó hírünk van: Az örökösnő álarca mögött egy klasszikus Shonda Rhimes-széria, még akkor is, ha idő kell neki, hogy beinduljon.

A történet valós alapokon nyugszik, az összes rész elején meg is kapjuk a figyelmeztetést, hogy minden, amit bemutatnak, pontosan így esett meg... kivéve, ami nem. Ez a viccelődős, könnyed hangvétel úgy egészében a szériára is jellemző. A produkció egy fiatal nőről szól, aki azért utazik Amerikába, hogy megnézze a New York Fashion Weeket, végül azonban megtetszik neki a lehetőségek országa, és úgy dönt, ki is használja azokat, ha már felkínálkoztak neki.

Anna Sorokin kitalál magának egy Anna Delvey nevű alteregót, gazdag német örökösnőnek adja ki magát, és átveri New York legfelső rétegét, egy csomó pénzt kicsalva befolyásos emberektől, bankoktól és hotelektől. Még a Vanity Fair nevű híres újság egyik munkatársából is komplett hülyét csinál, és lelkesen űzi nem túl legális hobbiját – amíg le nem csukják.

A sorozat főszerepében az a Julia Garner látható, akit az Ozarkban fedeztünk fel magunknak pár éve. A színésznő itt is viszi a hátán a show-t, valami frenetikus, ahogy kamu német/orosz akcentussal beszél, és a képébe röhög annak az újságírónak, aki bemegy hozzá, hogy cikket írjon róla. Vivian karakterét Jessica Presslerről mintázták, arról a sajtómunkásról, aki a New York Magazine-nak megírta a virálissá vált How Anna Delvey Tricked New York’s Party People című anyagot, és híressé tette nemcsak magát, hanem a bűnözőlányt is.

Kissé furcsa megoldás, hogy az első epizódban mekkora hangsúlyt kap Vivian karaktere, nem számítottunk rá, hogy Shonda Rhimes ennyire rá építi majd ezt a 9 részes produkciót. Az újságíró igyekszik rávenni Annát, hogy nyilatkozzon, többször bemegy hozzá a börtönbe, láthatjuk, hogy a szerkesztőségben a tapasztaltabb kollégák hogy segítik a munkáját... és ez a folytatásban sem változik. Vivian meglátogatja azokat az egyébként szorgosan titkolózó New York-i gazdagokat, akiket Anna átvert a palánkon.

Így bontakozik ki a szemünk előtt a szélhámosnő meséje flashbackekből, illetve a kissé megviselt Anna által adott nyilatkozatokból.

A széria elég alapos betekintést ad abba, hogy milyen a médiában újságíróként dolgozni – ez egyébként üdvözlendő, a Törtetők óta imádjuk az olyan produkciókat, amelyek alámerülnek a „szórakoztatóipar” működésébe. Az elmúlt években nem kaptunk túl sok ilyen szériát, de azok közül mindenképp kiemelkedett a Californication, az Episodes és a How to Make It in America. Ezek több-kevesebb komolysággal álltak hozzá a témához, de eléggé élvezhetők voltak.

Az örökösnő álarca mögött nem egy rövid sorozat, az egyes részek játékideje 60-70 perc, és már a második résznél úgy érezzük, hogy Shonda Rhimes úgy nyújtja ezt az egészet, mint a rétestésztát. Elképzelhető, hogy Anna Delvey csalásainak sztoriját érdemesebb lett volna filmes formában feldolgozni, feszesebbre vágva, kevesebb fókuszt adva Viviannek, mert be kell valljuk, annak ellenére, hogy rögtön indítottuk a pilot után a folytatást, nem könnyítette meg a dolgunkat a készítő. Nehezebben kapott el bennünket a gépszíj, mint amire számítottunk.

A produkció – Rhimestól nem meglepő módon, ahogy az elején is írtuk – szappanopera lett. Minőségi, de végső soron egy kiszínezett mese a modern Robin Hoodról, aki meglopja a gazdagokat, és megcsinálja a saját szerencséjét. Merész húzás is, hogy eléggé jó színben tüntetik fel az írók a VIP-függő Annát... Persze mi jól tudjuk, hogy egy bűnözőről van szó, aki megérdemelte, hogy jó pár évre rácsok mögé rakták.

Az örökösnő álarca mögött közel sem kihagyhatatlan sorozat, inkább az a szódával elmegy kategória, azt viszont megadjuk neki, hogy „gossip girlösebb”, mint a Gossip Girl rebootsorozata. Rongyrázás és képmutatás, az van benne, mégpedig dögivel.

Az örökösnő álarca mögött szinkronnal és magyar felirattal nézhető a Netflixen.