Az Eufória 2019 nyarán indult el az HBO-n, Sam Levinson sorozata pedig rögtön az első évadával jól fejbe is vágott mindenkit: évek óta nem láthattunk ennyire érett tinisorozatot, ami olyan súlyos témákat is bátran dolgozott fel, mint a függőség, a kamaszkori szex, az identitásválság vagy éppen annak a kérdése, hogy a gyerekkori traumákon egyáltalán túl lehet-e lépni valaha.

A produkcióról már az elején lerítt, hogy a felnőtt közönség igényeire szabták, rengeteg meztelenkedés volt benne látható, ráadásul a főszereplő, Rue Bennett személyében egy megtört, a drogfüggőségével küszködő lányt ismerhettünk meg. Zendaya nagyszerű teljesítményt nyújtott az Eufóriában, nem csoda, hogy Emmy-díjat kapott érte, alig 24 évesen.

A Legjobb drámai színésznő kategóriában előtte senki sem tudott nyerni ilyen fiatalon előtte.

A D.A.R.E. nevű amerikai drogprevenciós szervezet a nagy többségtől eltérően nem úttörő, felvilágosult sorozatként könyvelte el az Eufóriát, akik kijelentették, hogy az HBO produkciója szerintük rossz hatással van a fiatalokra, dicsőíti azokat a tinédzsereket, akik tudatmódosítókat használnak, emellett más önpusztító tevékenységeket, mint például az egyéjszakás kalandokat és az erőszakos viselkedést is piedesztálra emeli.

A sorozat főszereplője, Zendaya már a január 9-én elstartolt második évad premierje előtt a közösségi médiában arra figyelmeztetett, hogy ez egy felnőtteknek szóló alkotás. A színésznő azonban nemrég reagált a D.A.R.E. által megfogalmazott vádakra is.

Az Eufória nem egy morális történet, ami arra tanítaná az embereket, hogy miképp éljék az életüket. A széria inkább azt a célt szolgálja, hogy azoknak a nézőknek, akik hasonló helyzetben vannak, segítő kezet nyújtsunk, és kevésbé érezzék magukat egyedül a világban. Na, és azt is érezzék, hogy nem egyedül élik át ezt a fájdalmat. Sokan írtak nekem, hogy mennyit jelent számukra Rue, a rajongók véleménye pedig hatással lesz a karakter későbbi útjára. Meg akarjuk mutatni az embereknek, hogy igenis van fény az alagút végén, és Rue-ban is van szépség legbelül. Még ha ő azt nem is látja, per pillanat

– mondta az Eufórián executive producerként is dolgozó Zendaya az Entertainment Weeklynek.

Az, hogy az HBO sikersorozata ennyire húsbavágóan képes beszélni drogozásról és függőségről, főképp abból ered, hogy a készítő, Sam Levinson tizenévesen és fiatal felnőttként hasonló problémákkal küszködött, mint Rue. A showrunner még 2019-ben állt elő a farbával, és vallott arról, hogy tiniként iszonyúan sokat volt kórházban és rehabon. Drogfüggő volt, aki bármit beszedett, csak ne érzékeljen semmit a külvilágból. Levinson ebben az időszakában úgy vélte, bántott mindenkit, akit szeret, és ha akkor meghalt volna, nem tett volna túl sokat hozzá a világhoz.

Az amerikai Vox a sorozattal kapcsolatban találóan úgy fogalmaz, nem dicsőíti a drogozást, de ítéletet sem mond azok felett, akik szerhasználók, és ez az, ami leginkább megrémíti a nézőközönség egy bizonyos szegmensét.

Életszagú tinisorozatokból eddig sem volt hiány

Az, hogy a D.A.R.E. ennyire rácsodálkozott az Eufóriára, amiatt is készteti az embert homlokráncolásra, mert a tinisorozatok műfajában a „keménykedés” eddig is egészen alapvető volt. A brit Channel 4-on vetített Skins alapozott meg talán az egésznek, a 2007-ben indult, hét évadot megért produkció az Eufória előfutárának tekinthető, már ami a szex, drogok, partizás témakörök bemutatását illeti. Emellett a Skins is nagyon hasonló karakterdrámával, és tragikus sorsokkal sokkolta a nézőket.

Ugyanez volt nagyjából, csak pepitában a Friday Night Lights is, ahol egy gimis amerikaifoci-csapatot láthattunk. Az NBC-s sorozatban a diákok sanyarú körülményeiket hátrahagyva a pályán csak a győzelemre koncentráltak, inspiráló edzőjükkel az élen... ami hol sikerült, hol nem, de hogy anyait-apait beleadtak, az mindig biztos volt.

Ebbe a brancsba tartozik még a skandináv Skam, a The End of the F***ing World, illetve a Wayne is, ha valaki szeretne a kevésbé ismert, de gyöngyszemnek számító tinisorozatok világában alámerülni. Van tehát miből válogatni bőven. Azt viszont tényleg nem kérdőjelezheti meg senki, hogy ebben a műfajban jelenleg az Eufória a legpopulárisabb, ezért az HBO produkciója kapja a legtöbb jogos vagy jogtalan kritikát.

Az Eufória összes eddigi epizódja az HBO GO-n látható.