Igazi gyöngyszemet találtunk a Netflixen

Anne Shirley történetét 1908-ban írta meg Lucy Maud Montgomery, aki az Anne of Green Gables című regénnyel egy, az összes korosztály számára élvezhető, klasszikus gyerekmesét hozott tető alá. Egy kortalan, 36 nyelvre lefordított bestsellerről van szó, amelyből 1919-ben készítettek már némafilmet, de ment a rádióban, a színpadon, animációs sorozat, film és élő szereplős széria formájában is. Legutóbb a kanadai CBC-csatorna és a Netflix dolgozta fel közösen a 19. század végén játszódó sztorit, nem is akárhogyan.

Az első évadával 2017-ben debütált Anne, e-vel a végén! története az első világháború előtt játszódik, a viszonylagos békeidőkben, amikor egy öreg testvérpár örökbe fogad egy gyermeket. Marilla Cuthbert (Geraldine James) és Matthew Cuthbert (R. H. Thomson) kissé furcsa módon még mindig együtt élnek, egyikük sem házasodott össze senkivel, nem alapítottak családot. A korukból kifolyólag viszont segítségre van szükségük a farm körül, ezért felkeresik az árvaházat, hogy küldjenek nekik egy fiúgyereket.

A fivér, Matthew nagy meglepetésére azonban egy cserfes, szeplős és vörös hajú kislány várja őt a vasútállomáson, akiből csak úgy dőlnek a fennkölt szavak. Anne Shirley (Amybeth McNulty) nem egy hétköznapi teremtés, a legöntudatosabb 13 éves, akit eddig sorozatban láttunk.

Amybeth McNulty azonnal, hogy megérkezik az Anne, e-vel a végén! című sorozatba, szabályosan uralma alá hajtja a képernyőt, elképesztően jól játszik a fiatal tehetség. Hálás feladata van mondjuk a gyerekszínésznek, mert Anne egy rettenetesen sokrétű karakter. Erre utalnak többek közt a sötét hangulatú visszaemlékezések, amelyekben a sanyarú sorsát mutogatják a készítők, na meg az is, ahogy a lányka a legpökhendibb felnőtteket is képes a saját módszerükkel móresre tanítani, és úgy kigúnyolni őket, hogy azok észre sem veszik a turpisságot.

A CBC és a Netflix koprodukciója tényleg egy időtlen családi történet, egy mese arról, hogy attól még, hogy a vér nem köti össze az embereket, mégis kialakulhat köztük az erős kötelék. Annak ellenére is, hogy a Cuthbert testvérek közül a szigorú tekintetű Marilla kezdetben kézzel-lábbal tiltakozik Anne érkezése miatt. Ő fiút akart, különben is, ez a gyerek egy pogány, imádkozni se tud, és még a tetejében tudálékos is. Kettejük konfliktusa viszi el a hátán a sztorit az első két-három részben, de aztán egészen izgalmas témák is előkerülnek a későbbiekben: a kislánynak az iskolában meggyűlik a baja a beilleszkedéssel, veszélybe kerül a farm, és az első szerelem se úgy alakul, ahogy azt az élénk fantáziával rendelkező Anne elképzelte.

Ha valakinek ez A farm, ahol élünk stílus nem jön be, már az első rész láttán azt fogja érezni, hogy az Anne, e-vel a végén!-t nem neki találták ki, és azt is ajánljuk neki, hogy szálljon ki nyomban, mert csak magát kínozza meg vele. A többieknek viszont érdemes maradniuk a folytatásra, a minőség szépen kitart, az összesen három évadot megért produkció igazi rejtett gyöngyszem a Netflixen, amelyről kevés szó esik, pedig megérdemelné a figyelmet.

Csak hab a tortán, hogy a viszonylag könnyed elbeszélésmód ellenére a súlyos és magvas gondolatok sem hiányoznak a sorozatból, ezek ráadásul mindig nagyot ütnek. Például, amikor a főhős megjegyzi, hogy mivel örökbefogadott, neki már sosem lesz rendes gyerekkora, de az is szíven üti az embert, amilyen szenvtelenséggel a gyerek arról beszél, hogy ő ronda, de legalább kreatív, és bizony sajnálja azokat, akiknek fordítva osztott a Teremtő.

Anne mindemellett a kislányok remek példaképe lehet, hiszen a karakter olyan magabiztosan mondogatja, hogy őt aztán ne írja le senki, mert képes ugyanarra, mint bármelyik fiú, hogy az ember szinte megtapsolja.

Az Anne, e-vel a végén! a nézőket is levette a lábukról, akik anno a sorozat kaszáját követően példátlan méretű kampányt indítottak a megmentéséért. Nem elég, hogy a rajongók New York Cityben, a Time Square-en kibéreltek egy hatalmas hirdetőtáblát, és ott kérték a produkció folytatását, ezt megismételték Torontóban is, majd minden idők legnépszerűbb online petícióját indították útjára az emberek, legalábbis azok közül, amik egy sorozat megmentésére irányultak. A change.org-on megtalálható követelést eddig a pillanatig több mint 1,6 millióan írták alá.

A széria ritka kincs, tényleg lelke van, és nagyon meg lehet szeretni a főszereplő kislányt. Az Anne, e-vel a végén! ráadásul úgy haladó szellemű, hogy semmit nem erőltet rá a nézőre, emiatt is jóleső élmény a léleknek.

Az Anne, e-vel a végén! magyar felirattal elérhető a Netflixen.