Összeszedtük a világ legkeményebb történelmi sorozatait

Már nem kell sokat várni, február 25-én megérkezik a tévéképernyőkre a Vikingek: Valhalla című új kosztümös drámasorozat. A produkció a Netflix kínálatába kerül fel, miután a History Channel úgy döntött, hogy nem foglalkoznak többet fiktív történetekkel, inkább visszanyargalnak a dokumentumfilmekhez. A Valhalla 100 évvel az eredeti Vikingek után veszi fel a fonalat, amikor az angol nemesek és az északi harcosok között pattanásig feszül a helyzet, és a vikingek közt is belső konfliktusok alakulnak ki.

Ezzel párhuzamosan olyan kultikus alakok indulnak felfedezőútra, mint Leif Erikson, Freydís Eiriksdottir és Harald Hardrada, hogy az Anglián túl eső területeket is meghódítsák. A Vikingek: Valhalla véres és kőkemény sorozatnak tűnik, ami nagyon reméljük, hogy felér majd minőségben Ragnar és fiai sztorijához.

Az elmúlt években jó pár keménykedős történelmi sorozatot mutattak be, ezek közül választottunk ki ötöt, amit érdemes látni.

Az északi határvidék (Frontier)

A Discovery történelmi sorozatait mindig jól eltalálják, ott volt az aranyásós Klondike vagy a Harley és a Davidson fiúk, amik közül mindkettőt tátott szájjal néztük végig. A Netflixszel közösen készítette a Discovery Canada Az északi határvidék című, az 1700-as évek végére kalauzoló szériát. Sajnos csak három évad, mindössze 18 rész készült belőle, de így is imádtuk a produkciót, annak ellenére, hogy papíron nem hangzik a legizgalmasabbnak. Az északi határvidék arról szólt, hogy a gyarmati Kanadában miképp zajlott az emberek túlélését biztosító szőrmekereskedelem. Na, igen ám, de a személyes tragédiák, a fehérek és a bennszülöttek véres ellentétei álltak a középpontban, a főszerepben pedig Jason Momoa élete egyik legmenőbb alakítását hozta, a félig indián Declan Harpként, aki egy igazi tősgyökeres vadember volt.

Hol látható? A Netflixen.

Terror

Az AMC-nek annak idején nagy tervei voltak a Terrorral, hiszen antológiasorozattá alakították a produkciót. Az első és a második évad tehát teljesen más történetet mesélt el, egyedül az volt közös bennük, hogy a múltban játszódtak, és rettenetesen hátborzongatóak voltak. Ezek közül mindenképp az első, Dan Simmons 2007-es regényén alapuló etapot tudjuk ajánlani, mely Sir John Franklin elveszett expedícióját dolgozza fel, jó adagnyi, fiktív körítéssel. 1847-ben járunk, amikor a Brit Királyi Haditengerészet az északnyugati átjáró felfedezésére indul a HMS Terror és a HMS Erebus nevű hajókkal. Az expedíció azonban rémálomba torkollik, a legénység kimerül és átfagy, a készletek fogynak, és még valami szörnyűséges élőlény is rátámad a flottára. A főszerepekben olyan sztárok láthatóak, mint Jared Harris a Csernobilból, Ciarán Hinds a Rómából és a Trónok harcából, valamint Tobias Menzies, szintén a Trónok ahrcából. A 10 részes szezon lezárt, kerek egészt alkot, igazi horrormese a múltból, ami után Ön se fog tudni aludni éjszaka.

Hol látható? Az AMC-n, ha véletlenül ismétlik.

Spartacus

A Spartacus-sorozatok még egy olyan érában készültek, amikor a keménykedés a kábeltévén ment, nem streamingen. A Starz produkciója nagyot durrant, mert az ismert gladiátorsztorit elképesztően erőszakos körítésben tálalta a nézőknek. A szériában szó szerint patakokban folyt a vér, és még az HBO-hoz képest is eszementül sok volt benne a meztelenkedés. A Spartacust pont azért volt jó nézni, mert a legtizennyolcpluszosabb sorozat volt, amit valaha csináltak. A Vér és homok alcímre hallgató első évad főszereplője, Andy Whitfield súlyosan megbetegedett, ami miatt hat részes előzményévadot készítettek a szériából. Sajnos a színész 2011-ben meghalt, így Liam McIntyre vette át a folytatásban Spartacus szerepét, a Spartacus: Bosszúban. Végül a kosztümös drámasorozat három évadot ért meg, és az Elátkozottak háborújával véget ért, de egy olyan történelmi alkotás volt, amit ha valaki nem látott, ki ne hagyja.

Hol látható? A Netflixen volt fenn, most épp nincs. Ha valakinek külföldi felhasználói fiókja van, az Amazonon kikölcsönözhető.

Az utolsó királyság (The Last Kingdom)

A főleg Magyarországon, a Korda Studiosban forgatott Az utolsó királyság első két évada még a BBC Two gyártásában készült, majd a harmadiktól a Netflixhez került a kosztümös sorozat. A történet Bernard Cornwell The Saxon Stories című regénysorozatát dolgozza fel, és bár a hangvétel elég ponyvás, mégis iszonyúan szórakoztató. Legfőképp az emlékezetes főszereplőnek, a valóságban egyébként nem létezett Uhtrednek (Alexander Dreymon) köszönhetően, aki Bebbanburg nemesi szülötte, ám kiskorában elrabolják a vikingek és sajátjukként nevelik fel. Ennek köszönhetően Uhtred két világ között ragad, és egész életében azzal küszködik, hogy az angolok vagy az északi harcosok pártjára álljon. A főhős nem csak harcosként válik meghatározó elemmé Angliában, de Alfred király (David Dawson) legfőbb tanácsadójaként is megkerülhetetlen lesz az udvarban. A produkció az ötödik és egyben befejező évadára készül, mely március 9-én kerül képernyőre. Tűkön ülve várjuk.

Hol látható? Az utolsó királyság a Netflixen elérhető.

Csernobil

A korábban a vígjátékok műfajában mozgó Craig Mazin mindenkit megdöbbentett, amikor olyan csontig hatoló drámát tett le elénk az asztalra, mint a Csernobil. Az 1986-os atomerőmű-balesetet feldolgozó széria még azokat is leültette a tévé elé, akik amúgy nem szeretik a sorozatokat. Az HBO valami egészen páratlant alkotott, amit száz év múlva is mutogatni fognak a filmes iskolákban, és bár sokak szerint túldramatizált a produkció, épp ezért tudott akkora tömegeket szíven ütni. A sorozat mindössze öt részből áll, de azok annyira tartalmasak, és érdekfeszítőek, hogy sokkal többnek érzi őket az ember. A Csernobilban kiváló alakításokból sincs hiány, Jared Harris, Stellan Skarsgard, Emily Wattson és a már sajnos elhunyt Paul Ritter is kitesznek magukért. Titokban azóta is reméljük, hogy az HBO antológiává teszi a Csernobilt és újabb évadokban más, az emberiség által átélt globális katasztrófákat is feldolgoz, de egyelőre a dolog várat magára.

Hol látható? A Csernobil az HBO GO kínálatában megtalálható.