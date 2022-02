Új évaddal tért vissza a Netflix legutáltabb sorozata

Az Egyesült Államok előző elnöke, Donald Trump 2018 nyarán utasította a Pentagont és a Védelmi Minisztériumot, hogy hozzanak létre egy űrhadosztályt. A politikus még az év vége előtt aláírta a rendeletet, és fel is állították a hatodik katonai szervezeti ágazatot. 1947 óta nem volt ilyenre példa, amikor a légierőt létrehozták.

Az űrhadosztálynak nem volt semmi köze a NASA-hoz vagy ahhoz, hogy a Földet megvédjék idegen lényektől, esetleg ránk zuhanó aszteroidáktól. Trump úgy fogalmazott, hogy az USA ellenségei már az űrben vannak, ezért kell erre koncentrálniuk, a csillagok között lesz ugyanis a következő évtizedek hadszíntere.

A Netflixnek nem kellett sok, hogy lecsapjanak a dologra, Űrhadosztály (Space Force) címmel sorozatot forgattak, amely Donald Trump ötletét röhögte körbe – az online videótár legalábbis ezzel a felkiáltással kezdte reklámozni 2020-as újdonságát. Azok a nézők viszont, akik arra számítottak, hogy egy politikailag aktuális, ugyanakkor halálian vicces produkció lesz a végeredmény, azok nagyot csalódtak.

Az Űrhadosztály ugyanis egy sima munkahelyi szitkom lett, amelybe hiába nyerték meg főszereplőnek, a katonai szervezeti egység vezérének Steve Carellt (The Office), és igazoltak mellé akkora sztárokat, mint John Malkovich és Lisa Kudrow a Jóbarátokból, a Netflix egyik legutáltabb sorozatává vált a produkció.

A széria iszonyatosan rossz visszajelzéseket kapott a fórumokon, és bár szerintünk egészen korrekt szórakozást nyújtott az első évad, még mi is meglepődtünk, amikor a Netflix berendelte a második évadot belőle. Az Űrhadosztályt a kritikusok is szétszedték, az első évad 39 százalékon áll a Rotten Tomatoes nevű értékelőoldalon 96 cikk alapján. A folytatásra azt ígérték, hogy rövidebbek lesznek az epizódok, újragondolják az egész koncepciót, kevesebb lesz az átívelés, és új showrunnerrel a fedélzeten megpróbálják gatyába rázni az Űrhadosztályt.

Jelentjük, ez sikerült is.

Legalábbis az első két rész alapján, amit megnéztünk a február 18-án visszatért Űrhadosztály új évadából. A szezonnyitó ott veszi fel a fonalat, ahol két évvel ezelőtt a történet abbamaradt: a tragikusan elsült holdmisszió után veszélybe kerül az űrhadosztály létezése, és Naird (Steve Carell) főnökei erősen elgondolkoznak azon, hogy bezárják a bazárt. Tárgyalást tartanak, ahol azt vizsgálják ki, hogy a tábornok alkalmas-e arra, hogy az űrhadosztály élén maradjon.

Miközben a fő szál lép egyet-kettőt előre, kellemes meglepetés, hogy a sorozat készítői ezúttal a mellékszereplőkre is komolyabb hangsúlyt fektettek. A traumatizált űrhajós, Angela (Tawny Newsome) azzal szenved, hogy hősként kezelik, csak mert megjárta a Holdat, és folyton erről beszéltetik. Emellett kicsit jobban megismerhetjük Naird lányát, Erint (Diana Silvers) és Chant (Jimmy O. Yang), a tudóst, aki a kisiklott szerelmi életét igyekszik táblázatokkal és logikával visszarakni a sínekre.

Az első évadhoz képest mintha mostanra a készítők rájöttek volna, hogy a stábban olyan nagyágyú is akad Steve Carell mellett, mint John Malkovich. Ezt ki kell használni, a színészlegenda jelenetén, amikor egy ételautomatával veszekedett, konkrétan hülyére röhögtük magunkat. Sőt Malkovichot és Carellt elkezdték több közös jelenetben használni, a tudósember és a katona közötti szóváltások és egymás nyakába borulások pedig az Űrhadosztály új évadának fénypontjai, így az elején.

Tartottunk tőle, hogy mi lesz a beharangozott nagy irányváltás vége, de az Űrhadosztálynak jól áll, hogy úgy rakták össze az alkotók, mintha érdekelné őket, hogy tetszeni fog-e a nézőknek a végeredmény. Az igényesebb írásnak köszönhetően a színészek is sokkal jobbak, mint az előző szezonban voltak, élen Steve Carell-lel és John Malkovichcsal, de a mellékszereplők is végre megkapják a rivaldafényt, és az epizódok is feszesebbnek, aminek tudunk örülni. Az Űrhadosztályt mi alapból kedveltük, de a humorcsapokat is jobban megnyitották ezúttal a készítők, szóval drukkolunk a harmadik évadért.

Az Űrhadosztály szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.