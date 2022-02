Csak a legerősebb idegzetűeknek ajánljuk a Netflix új horrorfilmjét

A texasi láncfűrészes mészárlás című film, amelyet 1974-ben mutattak be a mozik, mostanra igazi kultklasszikus lett, a produkcióban látható sorozatgyilkost, Bőrpofát pedig olyan őrültekkel emlegetik egy lapon, mint Jason Voorhees vagy Ghostface. A produkciót alacsony költségvetésből forgatták, és talán sufnituningjellege miatt is lett ekkora szenzáció, intim horrorból ráadásul kevés van. A texasi láncfűrészes mészárlás hírhedten erőszakos sztori volt, Ausztráliában és Nagy-Britanniában is betiltották, de még így is jól hozott a pénztáraknál, harmincmilliót csengettek ki rá világszerte. Érdekesség, hogy a filmet úgy reklámozták, hogy megtörtént eseményeket dolgoz fel, a valóságban többnyire mégis fiktív eseményeket mutattak be, néhány részletet inspirált mindössze Ed Gein élete, akit Plainfield mészárosaként emlegettek Amerikában.

Sally Hardesty és barátai a hetvenes években azért érkeztek Texas államba, hogy felkeressék nagyapjuk sírját, amelyet a hírek szerint feltörtek. Az eredeti A texasi láncfűrészes mészárlás főhősei ekkor botlottak bele egy őrültekből álló kannibálcsaládba, amelynek tagja volt a rémisztő Bőrpofa. A közös kalandot csak a főhősnő élte túl, aki sikerrel meglépett a téboly elől.

A Netflix február 18-án mutatta be A texasi láncfűrészes mészárlás című új slashert, amely a horrorfranchise összes eddigi részét figyelmen kívül hagyja, és az 1974-es film egyenes ági folytatása. Félreértés ne essék, a 2022-es produkció önmagában is simán megérthető, de ha valaki nem időmilliomos, könnyebbséget jelent, hogy elég egyetlen filmet bepótolnia a teljes élvezethez, nem kell nyolcat.

Az új film története néhány modern hippiről szól, két lánytestvérről és a barátaikról, akik azért érkeznek a Texasban található Harlow városába, mert itt akarják kialakítani a béke szigetét. Mi még életünkben nem hallottunk arról, hogy létező jelenség lenne Amerikában, hogy szellemvárosok épületeit elárverezik, aztán a múltimádó Z generáció beköltözik. Nyilván kellett valami kiindulópont, és a slasherfilmeket a legtöbbször úgyse a történetért nézik az emberek, hanem a vérengzés és az ijesztgetés miatt, de ezen azért felhúztuk a szemöldökünket.

Lényeg a lényeg, a társaságból Melody (Sarah Yarkin) rálép egy idős hölgy tyúkszemére, aki annyira felhúzza magát a betolakodók miatt, hogy félúton a kórházba meghal. Ezt nem veszi jó néven a nála élő, böhöm nagy fickó, aki fogja magát, lenyúzza a vénlány arcát, felveszi maszknak, előkapja az addig porosodó láncfűrészt, és véres bosszút áll.

Talán ennyiből is látszik, hogy a sztori eléggé ingatag talajon áll. A karaktereket sem a legkönnyebb megkedvelni, a már említett Melody különösen elviselhetetlen, sebeit nyalogató, depresszióra hajlamos tesója, Lila (Elsie Fischer) sem túl kiemelkedő, a velük tartó álompárról, Dantéról (Jacob Latimore) és Ruthról (Nell Hudson) nem is beszélve. Tipikusan olyan szereplőgárdáról van szó, akik szinte könyörögnek azért, hogy beleszaladjanak a pofonba.

Jelen esetben a láncfűrészbe rohannak, mégpedig tiszta erővel.

Igaz, hogy az új A texasi láncfűrészes mészárlásban a karakterek és a sztori is egyformán buta, de a vérengzés valami frenetikus. Helyenként a képernyő előtt jajongtunk, fájt, ahogy a főgonosz gyilkolta szerencsétlen hippiket. Bőrpofa egyértelműen a film csúcspontja lett, ahogy a fiatalok felé rohant a kétméteres, vagy százötven kilós őrült, és a láncfűrészt lóbálta... Nos, a rémálmainkban se jöjjön elő.

A hirtelen ijesztgetések is jól működtek a filmben, néha tényleg megugrottunk a székben, a végét pedig abszolút nem láttuk jönni, le a kalappal az alkotók előtt, mert meg tudtak lepni. A texasi láncfűrészes mészárlásnak jót tett a nagyjából nyolcvanperces játékidő, feszes volt, és amikor a slasher volt a középpontban, mocskosul szórakoztató is. Mi helyenként letettük a hajunkat tőle, igaz, hogy nagyon erős idegrendszer kell hozzá, de megéri leülni elé. Nem vagyunk benne biztosak, hogy akkora klasszikus lesz belőle, mint az 1974-es film, ahhoz kellett volna még valami plusz, de hogy piszok jó szórakozás és literszámra folyik a vér benne, az tuti.

Külön pluszpont, hogy az első rész főhősét is visszahozták, akiből cowboykalapos Sarah Connort csináltak, azon jót mosolyogtunk, kár, hogy az eredetileg Sallyt játszó Marilyn Burns ezt már nem érhette meg, de Olwen Fouéré is kihozta magából a maximumot. Egyáltalán nem volt erőltetett a felbukkanása, ez igazi bravúr manapság, ráadásul olyan keményre sikerült, hogy nem csodálkoznánk, ha Bőrpofának is megremegett volna tőle egy kicsit a kezében a láncfűrész.

A texasi láncfűrészes mészárlás a Netflixen érhető el szinkronnal és magyar felirattal.