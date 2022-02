Felrobbant az agyunk az Apple új sci-fi sorozatától

A sci-fi rajongók mostanában nincsenek elkényeztetve, már ami a sorozatokat illeti: a Netflixen nagyot bukott a Cowboy Bebop élőszereplős feldolgozása, ami egyszerűen nem tudott felérni az eredetihez. Igaz, az HBO-nak ott van A farkas gyermekei, ami furcsaságával és oldschool tudományos-fantasztikus hangvételével különcködik, de azt sem tudnánk mindenkinek ajánlani. Az Apple TV+-nak se megy túl jól ez a téma, ahol Isaac Asimov klasszikusába, az Alapítvány televíziós változatába beletört az online videótár bicskája, és az Invázió című űrlényes drámaszéria is nagyon rétegcucc lett.

Talán épp a sok csalódás miatt vártunk sokat az Apple TV+ február 18-án bemutatott újdonságától, a Különválástól (Severance). A produkció magyar felirattal vált elérhetővé, és az a Ben Stiller jegyzi rendezőként az első két epizódot, akit a legtöbben színészként ismernek, pedig az 56 éves sztár időről-időre a direktori székbe ülve is emlékezeteset csinál, elég mondjuk a Szökés Dannemorából című minisorozatra gondolni.

A Különválás első jelenetében egy amnéziás nőt látunk, aki egy rettenetesen steril szobában tér magához. Egy ismeretlen hang kérdezgeti, mutatkozzon be, árulja el, mi a neve. Saját magáról azonban semmit nem tud a hölgyemény. Mégis mi a fene ez? – tesszük fel magunkban a kérdést, és kisvártatva a válasz is megérkezik: a Lumon Industries irodaházában járunk, egy olyan cég falai között, amely egészen érdekes munkatempóban alkalmazza az embereit.

A sorozatban arról van szó, hogy a dolgozókon olyan beavatkozást végeznek el – a saját beleegyezésükkel, amely után kettéválik a bátor vállalkozók tudata. 9-től 5-ig az irodaházban vannak, ahol adatokat húzogatnak ide-oda, és ez idő alatt semmi emlékük nincsen arról, hogy odakint, a nagyvilágban mégis kicsodák ők. Amikor pedig kilépnek az épületből, elfelejtik a benti munkát, fogalmuk sincs, mit csinálnak a Lumon Industriesnál, élik a kis életüket, mint bárki más.

Kész főnyeremény, nem? Hát, nem annyira

Az Apple sorozata érdekes ötletet boncolgat. Már a koronavírus-járvány előtt voltak olyan emberek, akik egyszerűen képtelenek voltak különválasztani a szabadidejüket a munkától. Az irodából hazatérve túlóráztak, akár fizetetlenül. A két „életünk” közötti határvonal pedig végképp elmosódott azzal, hogy sokan home office-ba mentek a Covid-19 miatt, és ott is maradtak.

A szériában persze sokkal többről van ennél szó. A főszereplő, Mark (Adam Scott) például személyes tragédiája miatt választotta ezt a munkalehetőséget, mert addig sem az alkoholizmusára és a gyászára koncentrál, pár órára elfelejtheti mindkettőt. A szereplőgárda igencsak erős, rajta kívül az adattologatók között láthatjuk egyik régi nagy kedvencünket, John Turturrót, aki itt is megmutatja, hogy ért a drámázáshoz. A kíméletlen főnököt pedig Patricia Arquette alakítja, ezúttal meglepően elviselhető módon. A legtöbb sorozatában eddig nem nagyon volt kedvelhető ugyanis a színésznő.

A Különválás tehát egy munkahelyi dráma, némi sci-fi beütéssel. Mivel azonban a szereplők személyisége kettéválik, és szinte külön emberek a cégnél és a magánéletben, olyan, mintha két sorozatot néznénk egyszerre.

Az izgalmas koncepcióra felépített misztikum pedig a széria legerősebb húzóeleme, ami miatt ott maradunk a második részre is.

Több nagy kérdőjel is van, például, hogy mit csinálnak pontosan a Lumon Indsutriesnál dolgozók? Takargat valamit a cég, azért van szükség a különleges munkavégzési körülményekre? Mások is a személyes tragédiáik elől menekülnek, azért melóznak itt? Tényleg akkora szemétláda a Lumon, mint ahogy azt a kirúgott Petey (Yul Vazquez) állítja?

Az első kettő, egyébként elég hosszú, 60 perc közeli epizódban rettenetesen lassan csordogál a sztori, de ehhez képest meglepően sok dolog kiderül. A rejtélyfaktor miatt mi biztosan megnézzük majd az egész évadot, de a sorozatban a színészi játékok is élményszámba mennek, ahogy a világépítés is. A készítőgárda látszik, hogy nagyon alaposan rakta össze a Különválás univerzumát és szabályrendszerét. A fényképezés pedig már csak a hab a tortán, elképesztően filmes. Nagyon más a kettő technikailag, de legutóbb egy másik Apple-sorozatban, A Moszkitó-partban láttunk ehhez hasonló, lenyűgöző operatőri munkát. Le a kalappal, legyen szó a steril irodákról, vagy a téli külvilágról, az operatőrök kiválóan teremtettek a látványvilágot tekintve is különlegesen ható egységet.

A Ben Stiller által rendezett első két rész kötelező azoknak, akik szeretik a földhözragadt, mégis merész és ötletes sci-fiket. Nekünk ettől a sorozattól szétdurrant az agyunk, és alig várjuk a folytatást. Ide vele!

A Különválás magyar felirattal látható az Apple TV+-on.