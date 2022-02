Ez most a legdurvább thriller a Netflixen

Mostanában több, eredetileg a Hulu nevű amerikai streamingszolgáltató által gyártott produkció is a Netflixen jutott el hozzánk. Ilyen volt az Anya kontra androidok, az Egyikünk hazudik, illetve legfrissebben a Fuss! (Run) című film, melyet a Netflix február 20-án, vasárnap tett elérhetővé Magyarországon. A Fuss! története egy egyedülálló anyáról szól, aki sanyarú sorsú tinilányát nevelgeti, ám egyik napról a másikra beteges, már-már gyomorforgató titokra kezd el fény derülni.

A Fuss! főszerepében az a Sarah Paulson látható, akit imádtunk az Amerikai Horror Storyban és a Ratched című Netflix-sorozatban is. A színésznő mindkettőben bemutatta, hogy elég jól megy neki az elfuserált nők eljátszása. Ezúttal is valami hasonlóról van szó, Diane Sherman sem az a mintaanya, mint akinek mutatja magát. Pedig úgy tűnik, hogy lányának, Chloénak (Kiera Allen) minden segítségre szüksége van: koraszülöttként látta meg a napvilágot, emiatt pedig számos betegség kínozza: asztmás, cukorbeteg, szívritmuszavara van, így folyamatos gyógyszerezésre szorul.

A filmet röviden úgy jellemezhetnénk, mint a Stephen King által írt Tortúra kicsavart változata, ahol egy önjelölt ápolónő és betege játszanak macska-egér játékot.

Merthogy Chloe rájön, hogy az anyja nem egy földre szállt angyal. Sarah Paulson karakteréről kiderül, hogy iszonyatos dolgokat művelt a gyermekével, aki a másfél órás játékidő alatt mindent elkövet, hogy megszabaduljon a rabságából. Persze ez nem megy könnyen, merthogy Chloe tolókocsis.

A produkció készítője, Aneesh Caganty, aki korábban a Keresés (Searching) című thrillert jegyezte, most újfent maradandót alkotott. Egy alacsony költségvetésű, minimalista alkotásról van szó, mégis a Fuss! nézése közben helyenként jobban izgultunk, mint amikor több száz millió dollárokból forgatott blockbustereket nézünk a moziban. Egész egyszerűen azért, mert a történet emberi része és az ebből fakadó dráma nagyon jól működött.

Fotó: Netflix A Fuss! fiatal felfedezettje, Kiera Allen menekülés közben

Végső soron egy olyan thrillerbe oltott akciófilm lett a végeredmény, amely nagyrészt egy házban, egy szűkös gyógyszertárban, valamint a helyi kórházban játszódik, és ahol egy mozgássérült lány a főszereplő. Chloe karaktere egyébként rettenetesen szerethető a Fuss!-ban, hiszen könnyű azonosulni vele, mert egy olyan tinédzserről szól a sztori, aki egyetlen dologra vágyik az életében: a szabadságra.

A cikk elején Sarah Paulsonról szóltunk elismerően, és valóban, ezúttal is jól hozza a színésznő az őrült, kicsit túlságosan gondoskodó anyát. De valahogy rutinból, amit picit érezni. A Fuss!-ban ellopja a show-t az Amerikai Horror Story-sztár elől Kiera Allen, aki 1948 óta az első olyan tolókocsis színésznő, aki thrillerben főszerepel. A The Sign of the Ram című klasszikus óta nem volt hasonlóra példa, melyben Susan Peters ugyancsak kerekesszékesként játszott kerekesszékes karaktert, ami azért elég meglepő, valljuk be. Mert jó pár év eltelt azóta.

A Fuss! forgatókönyvét egyébként remekül rakták össze, többször is sokkot kaptunk a filmtől, nem túlzunk. Amikor minden mocskos kis titok kiderült az anyáról, és azt hittük, hogy ennél nagyobb pofont már nem kaphatunk a produkciótól, akkor jött a vége csavar, ami durván feltette arra a bizonyos i-re a pontot, és

akkorát koppant az állunk a földön tőle, hogy valószínűleg a szomszéd városban is hallották.

A Netflix új thrillere a tipikus példa arra, hogy jó és helyenként kiemelkedő színészi alakításokkal, na és persze egy épkézláb forgatókönyvvel össze lehet rakni egy olyan izgalmas „akciófilmet”, amin lerágjuk a tíz körmünket, és a látványos jelenetek hiánya ellenére is zakatol a szívünk, mialatt nézzük. A Fuss! azért olyan hatást kelt, mintha egy tévésorozat pilot epizódja lenne, de ezt is inkább dicséretnek szánjuk. Simán megnéztünk volna ebből akár egy 5-6 részes minisorozatot is.

A Fuss! szinkronnal elérhető a Netflixen.