Hihetetlen, de már megint egy erotikus film tarol a Netflixen

Anna Todd 2019-ben tette közzé Miután című fanfictionje első néhány fejezetét, amely a One Direction nevű fiúbanda körül forgott. Egy Tessa nevű lányról szólt egyébként, aki a Washington State Universityre ment, ahova a zenekar tagjai is jártak... és az ártatlan, szende lány itt keveredett se veled, se nélküled kapcsolatba a rosszfiú Harry Stylesszal. Az írást pár hónapon belül 500 milliónál is többen olvasták el, egy kiadó vállalta, hogy regénnyé szerkeszti a sorozatot, bár a férfi főszereplő nevét Hardin Scottra változtatták. Milyen kreatív, ugye?

Mivel Todd sztorija bestseller lett, elkerülhetetlenné vált a filmfeldolgozás, a 2019-ben bemutatott Miután (After) pedig a pénztáraknál is sikeres lett. Annak ellenére, hogy a kritikusok kézzel-lábbal tiltakoztak ellene, mondván egy toxikus kapcsolatot dicsőít és azt hirdeti, hogy a nők azt szeretik, ha durván, bunkón és lekezelően bánnak velük.

Valóban, az első Miután-filmnek nem volt a legjobb üzenete, ami olyan volt, mint az Alkonyat, csak éppen vámpírok nélkül. Sőt, a Kristen Stewart és Robert Pattinson főszereplésével készített produkciót visszasírtuk az új romantikus franchise-t beindító első felvonás után.

2020-ban mutatták be a folytatást, Miután összecsaptunk (After We Collided) címmel, amely a cikk írásának pillanatában hihetetlenül népszerű a Netflixen, a filmek között a TOP3-ban van, egyedül a Fuss! című thriller előzi meg. Úgy tűnik, a hazai Netflix-nézők imádják az erotikusabb filmeket, nemrég Az ablakomon át is ebbe a kategóriába tartozott, de korábban észvesztően tarolt idehaza a 365 nap, és a Vágyak/Valóság is.

A Miután összecsaptunk az első részhez képest durvább lett, abból a tekintetből legalábbis, hogy jóval több és bevállalósabb szexjelenet került bele. Ennek megfelelően R-kategóriás besorolást kapott Amerikában a produkció, és bár tényleg van némi nyúlka-piszka benne, a készítők nagyon odafigyeltek, hogy nehogy véletlenül bármi olyat mutassanak, amitől a fiatalabb korosztályból bárki, aki leül a képernyő elé, megáll a növésben.

A Miután-franchise második felvonásában még így is a szexjelenetek lettek a legelviselhetőbbek, ami elmond azért valamit a minőségről.

A történet azzal kezd, hogy Tessa (Josephine Langford) már egy könyvkiadónál próbálja megcsinálni a szerencséjét, miközben elkezdi kerülgetni a Dylan Sprouse által játszott, jófiú Trevor Matthewst. Ezt a szál még érdekes is lehetne, na meg az, hogy miképp keveredik mégis vissza Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin) karjaiba a leányzó. De nem! Az írók egy rendkívül ostoba húzással rögtön az elején összeterelik a szerelmespárt, aztán pedig olyan, mintha elfelejtenék, hogy egy filmnek általában van eleje, közepe, vége...

rámennek Tessa és Hardin erotikus jeleneteire, és utána másról sincs szó, csak a szexről.

A produkció második fele, annak ellenére, hogy a játékidő mindössze 90 perces, már-már elviselhetetlen. Akkora blődségeket dobálnak egymásra az alkotók, hogy csak a fejünket fogjuk: vannak itt ereszd el a hajad partik, autóbaleset, ajtócsapkodás, békülés-veszekedés-békülés, megint veszekedés, békülős szex, na és persze a végén a nagy lezárás. Tessa ugyanis választ a jó és a rosszfiú közül, lehet találgatni, hogy vajon ki lesz a befutó.

A szereplőgárdából talán Dylan Sprouse kivételével mindenki elviselhetetlen, ami nagy baj, mert egy romantikus-erotikus filmnél azért nem árt, ha legalább a főhősöknek drukkolunk, hogy összejöjjenek és egy minimális kémia legyen közöttük.

A Miután-féle filmek többet rombolnak, mint építenek, főleg akkor, ha esetleg kamaszok ezek alapján tájékozódnak. Nem egy jó ötlet „Harry Styleséktól” párkapcsolati leckéket venni, és ezzel a kijelentéssel nem valószínű, hogy sokan lesznek, akik vitatkoznának, de várjuk az olvasói leveleket, ha mégis.

A Miután és a Miután összecsaptunk a Netflixen elérhető, szinkronnal.