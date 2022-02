Ezt az öt sorozatot várjuk idén a legjobban

2022-ben el vannak kényeztetve a sorozatrajongók: olyan remek néznivalókat kaptunk eddig, mint a szuperhősös zsánerben végre újat mutató Peacemaker, de a problémás tinédzsereket bemutató Eufória is magasra tette a lécet, az Ozark utolsó évadának első felében pedig olyan leszámolással búcsúztunk Marty Byrde-éktől, hogy a produkciót rögtön a Breaking Bad mellé tettük képzeletbeli örök toplistánkon.

Az év nagyja hátravan még, és lesz is mit darálnunk ebben a 10 hónapban. Összeszedtük, hogy melyik az az öt amerikai sorozat, amelynek a premierjét a legjobban várjuk.

Obi-Wan Kenobi

A legendás jedimester az 1977-es Egy új reményben tűnt fel, még Alec Guinness alakításában, aztán a nézőknek évtizedeket kellett várniuk, hogy hús-vér formában újra lássák a karaktert. Az előzménytrilógiát sokan utálták, de ha nem készül el, akkor az Ewan McGregor-féle Obi-Wannal sosem ismerkedhettünk volna meg, ami nagy kár lett volna. A skót színész visszatér a Disney+ hatrészes minisorozatában, és ismét magára ölti köntösét ebben a vadonatúj történetben, amely tíz évvel a Sithek bosszúja után veszi fel a fonalat. Lesz itt minden, mi szem-szájnak ingere, az ígéretek szerint Kenobi és bukott tanítványa, Darth Vader lejátssza az évezred visszavágóját. Az egykori Anakin Skywalker szerepében ráadásul Hayden Christensen lesz látható, ami még izgalmasabbá teszi a dolgot.

A Kenobi-sorozat május 25-én érkezik, és annak ellenére, hogy nagyon várjuk, vannak fenntartásaink vele szemben, ugyanis az első részek forgatókönyveit azért dobta anno vissza a Lucasfilm, mert túlságosan a The Mandalorianre hajaztak. Nagyon reméljük, hogy az azóta felvett új író, Joby Harold gatyába rázta a szkriptet, máskülönben olyan katasztrófának lehetünk megint tanúi, mint a The Book of Boba Fett.

Stranger Things

A Stranger Things-rajongók nemrég rossz hírt kaptak, hiszen kiderült, hogy a Netflix misztikus sorozata az ötödik évadot követően nem folytatódik. Addig viszont megkapjuk a két fejezetre bontott negyediket, május 27-én és július 1-jén, és elég magabiztosan mernénk arra is fogadni, hogy az online videótár nem hagyja veszni a Duffer testvérek helyenként beteges, de nagyon szerethető univerzumát, és további spin-offokat rendelnek belőle a későbbiekben. A Vaják esetében már megtörtént a dolog, a Stranger Thingsnél is valószínűleg csak idő kérdése. Na, de addig felfedezzük, hogy mi lett pontosan a sorsa a David Harbour-féle marcona seriffnek, Hoppernek, és kiderül, hogy a gyerekcsapat, élükön a különleges képességekkel rendelkező Elevennel, ismét összejön-e. Merthogy az előző szezon végén Mike, Dustin, Lucas és a többiek jól szétszéledtek.

A produkció új évadának első fele 5 részből áll majd, a második pedig 4-ből, így összesen 9 epizódos lesz. A második szezon óta nem kaptunk ilyen hosszú évadot, ami mindenféleképp jó hír. Igaz, 2019 óta várjuk a folytatást, de a munkálatoknak a koronavírus-járvány is csúnyán betett, és rengeteget csúszott a stáb.

A Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi

Az Amazon Prime-nak jó éve lesz, hiszen nemcsak a The Boys tér vissza a harmadik etapjával, hanem végre bemutatja a streamingszolgáltató A Gyűrűk Ura előzménysorozatát. J. R. R. Tolkien angol fantasyíró munkáit Peter Jackson tette igazán közismertté a filmjeivel, aki nemcsak azt dolgozta fel, hogy Frodó A Gyűrű Szövetségével együtt hogyan vitte el Mordorba elpusztítani az Egy Gyűrűt, hanem A hobbit címmel feldolgozta A babó című regényt is. Igaz, ott kissé túlzásba esett a rendező, mert nem egy hosszú könyvről volt szó, mégis képes volt Jackson három filmbe nyújtani Tolkien meséjét.

Ön melyik sorozatot várja a legjobban? Obi-Wan Kenobi

Stranger Things

A Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi

Moon Knight

Trónok harca: Sárkányok háza

Egyiket se, inkább kirándulok

Mindegyik jöhet, ebben a sorrendben, vagy bárhogyan

A Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűivel hosszú távra tervez az Amazon, öt szezonra, a végső büdzsé pedig akár egymilliárd dollárra is rúghat majd, amivel minden idők legdrágább tévésorozata lehet a produkció. A nemrég kijött előzetes nem sokat mutatott egyelőre, de annyit igen, hogy már az első évadra is rengeteget áldoztak a készítők, akik a Tolkien hagyatékát kezelő Tolkien Estate-tel dolgoztak együtt. A szervezet képviselői egyébként számos alkalommal kinn jártak az új-zélandi forgatáson, és úgy nyilatkoztak, hogy tetszik nekik, amit látnak. A fantasy premierje szeptember 2-án lesz, olyan ismert, visszatérő karakterekkel, mint a fiatal Galadriel és Elrond, de pletykálják a gyűrűkovács Celebrimbor és a későbbiekben a sötét úr, Szauron felbukkanását is.

Moon Knight

Aki azt hitte, hogy a WandaVision első évadával maximumra járatta az őrületet a Marvel, az nagyot tévedett. Azóta ugyanis a Loki mozgásba lendítette a multiverzumot, ennek köszönhetően pedig tanúi lehettünk olyan nagyszerű sztoriknak, mint a három különféle Pókember találkozása, de a tavasszal érkező Doctor Strange 2 is ínyenc darabnak ígérkezik. A Disney+-on mindezek tetejében március 30-án mutatják be a Moon Knight című szuperhősös sorozatot, amely 6 részből áll majd, és a Marvel Batmanje lesz a főszereplő.

A Star Warsból ismert Isaac Oscar alakítja azt a Marc Spectort, aki némi egyiptomi hókuszpókuszt követően különleges képességekre tesz szert, és jól fésült múmiának öltözve szolgáltat igazságot. Mindennek azért meglesz a maga hátulütője is, ugyanis a főhősnek rá kell majd jönnie, hogy bizony a személyisége meghasadt, és nem mindig ura annak, amit csinál. A produkciót részben Magyarországon forgatták, a Moon Knight egyik előzetesében még Szentendre is felbukkan, így nekünk különösen érdekes lesz a megtekintése. Persze sötét, elmebeteg hősökből amúgy sincs túlkínálat a családbarát Marvelnél, így rögtön két okunk is van rá, hogy benevezzünk az első évadra.

Trónok harca: Sárkányok háza

2011-től egészen 2019-ig volt az HBO zászlóshajója a Trónok harca, és bár erősen megcsappant a színvonal onnantól, hogy nem George R. R. Martin regényeit követte a cselekmény, és megelőzte A tűz és jég dalát a feldolgozás, milliók tartottak ki és nézték végig, hogy ki ül a fináléban a Vastrónra. 2022-ben végre megérkezik a Trónok harca első spin-offja, a Sárkányok háza című előzménysorozat, amely a Tűz és vért dolgozza fel, ennek megfelelően a Targaryen-házról szól majd. Mindennél több tűzokádó bestiát láthatunk benne az ígéretek szerint, és olyan kultikus figurákat, mint Daemon Targaryen (Matt Smith), akit Martin korábban a kedvenc karaktereként említett meg egy videóban.

Nagy kérdés, hogy az HBO-nak összejön-e a bravúr, és vissza tudják-e rántani az embereket Westeros világába. A Bloodmoon című testvérszériába rengeteget ölt a csatorna, de az nem jött össze. A háttérben számos produkción dolgoznak, és valószínűleg ezek sorsa attól is nagyban függhet, hogy a Sárkányok háza sikeres lesz-e. Premier elvileg még 2022-ben. Mi ott leszünk, és megnézzük az első tíz részt, az biztos.