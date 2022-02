Az HBO GO-n találtuk meg a világ legőrültebb horrorfilmjét

James Wan egészen bámulatos, hogy mennyit adott az elmúlt lassan két évtizedben a horror rajongóinak. A rendező komoly franchise-okat indított be. Az egészet 2004-ben kezdte a Fűrész első részével, majd jött az Insidious, a Démonok között és az Annabelle, amelyek közül mindhárom trilógiává nőtte ki magát. Ez bravúr, még úgy is, hogy a folytatások egy részét már „csak” producerként vagy íróként jegyezte a kreatív szakember. Persze James Want sokan ismerik a Halálos iramban 7. vagy az Aquaman miatt is, de a direktor a mai napig ezer szállal kapcsolódik az ijesztgetéshez.

Mindig különleges eseménynek számít tehát, amikor Wan horrort csinál, minket valamiért mégis elkerült az Eleven kór (Malignant) című 2021-es produkció, amelyet idehaza a mozik is bemutattak anno, most februárban pedig felkerült az HBO GO-ra. Talán nem kapott olyan jó reklámot Magyarországon, ki tudja, néhány véleménynek utánaolvastunk, és a spoilereket sikerrel elkerülve veselkedtünk neki. Arra azonban nem voltunk felkészülve, hogy micsoda őrület lesz ez a film.

Az Eleven kór első nagyjából egy órája semmi extra, szinte már unalmas és végtelenül klisés. 1993-ban járunk, amikor a Simion Gyógyintézetben egy Gabriel nevű beteg elszabadul, és lemészárolja az intézmény több dolgozóját is. Aztán ugrunk a jelenbe: egy Madison Lake nevű nőt látunk, akit úgy megver a férje, hogy csúnyán beüti a fejét, és még el is vetél. Nem sokkal ezután furcsa dolgok történnek az Annabelle Wallis által játszott hősnővel. Először egy árnyszerű lény megöli az erőszakos urát, majd látomások kezdik kínozni az asszonyt: épp zajló gyilkosságokat kezd el látni maga előtt.

Ha valakinek a sztori elsőre zavarosnak tűnik, ne aggódjon, nem az ő készülékében van a hiba, mert az. A film nézése közben mi se tudtuk elhelyezni pontosan a puzzle kirakósait, egy csomó ideig óriási katyvasznak vagy inkább blöffnek tűnt az Eleven kór. Épp ezért döbbentünk meg azon, amit az utolsó fél óra nyújtott.

Fotó: Warner Bros / YouTube Annabelle Wallis, az Eleven kór című film főszereplője

Arra lehetett számítani, hogy a rettegett Gabriel és a főhősnő Madison sztoriját valahogy összekötik, de életünkben nem láttunk még ennyire beteg ötletet, ahogy azt a készítő megtette. El sem tudjuk képzelni, hogy nézhetett ki, amikor pitchelte James Wan a Warner Brosnak a filmet, de mi elküldtük volna a fenébe, az biztos.

A végső fordulat abból a szempontból is különleges, hogy nagyjából 25-30 perc van még hátra a filmből, amikor ellövik. Onnantól kezdve pedig az Eleven kór maximumra tekeri a fordulatot, és olyan őrültek házát prezentálnak nekünk a tévéképernyőn, amitől bárki le fogja tenni a haját, aki mindenféle előtudás nélkül megy neki a produkciónak. A fentiek nem rontják az élményt egyébként, nem kell aggódni, ráadásul a külföldi marketingesek is jó munkát végeztek az előzetesekkel:

semmit nem lőnek le abból, hogy az Eleven kór miért az elmúlt öt év, de lehet, hogy tényleg a világ legbetegebb horrorfilmje.

Nekünk a gyomrunk felfordult tőle, egyszerűen számítani sem lehetett erre a fordulatra. Öröm látni, hogy eredeti ötletek terén van még puskapor Hollywoodban. Valamiért ezek a nagy durranások rendre a horror műfajában bukkannak fel, elég a Midsommarre vagy éppen a 2015-ös The VVitchre gondolni, de emiatt nem fogunk panaszkodni. Inkább élvezzük a látottakat.

A technikai részt illetően az Eleven kór már közel sem teljesít annyira jól. Igaz, hogy az akciók és a harcjelenetek rettenetesen jól lettek benne összerakva, illetve láthatók a filmben egészen bravúros vizuális megoldások... Az egészet azonban néha ZS kategóriás filmmé silányítják a rosszul eltalált zenei betétek. A forgatókönyv is szétesik, a színészek pedig mintha csak félig figyeltek volna oda a munkájukra, és az eszük valahol másfelé járt volna, annyira amatőrök módjára alakítanak. Már-már egy átlag Netflix-film színészi teljesítményei jutottak eszünkbe, amit nem éppen dicséretnek szánunk.

Az Eleven kór semmilyen mércével nem jó film, de hogy iszonyúan ötletes, megdöbbentően fordulatos és gyomorforgató, ahhoz kétség sem férhet. A gyengébb idegzetűek egy hétig nem fognak tőle aludni, de az is lehet, hogy kettőig.

Az Eleven kór szinkronnal és magyar felirattal elérhető az HBO GO-n.