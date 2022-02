2022-re ott tartunk, hogy a tévénézők ingerküszöbe elég magasra került, az elmúlt években belefért a Trónok harcában testvérszex, lefejezés, más sorozatokban a vérengzést keverték szemérmetlen orgiákkal. Újonnan pedig az is egyre gyakoribb, hogy nem csak a női szereplők vetkőznek, a Pam & Tommyban, az Eufóriában vagy éppen a Fehér Lótuszban nemtől függetlenül meztelenkednek péniszt villantva a férfi színészek is. Egyik esetben sem fordult azonban elő olyasmi, hogy túl botrányosnak tartott volna egy epizódot az adott szériának otthont adó streamingszolgáltató vagy csatorna.

Régebben több példa volt erre, hogy kiverték a biztosítékot a sorozatkészítők, és egy-egy részt bizony levettek a képernyőről, betiltottak és hosszú évtizedekig vagy akár soha többet nem vetítettek.

Összeszedtünk öt olyan epizódot, amelyek így jártak, és tiltólistára kerültek. Vigyázat, csak erősebb idegzetűeknek!

X-akták

A rejtélyes és megmagyarázhatatlannak tűnő eseteket vizsgáló ügynökpáros, Mulder (David Duchovny) és Scully (Gillian Anderson) 1993-ban mutatkozott be a képernyőkön, a FOX misztikus sorozata 2002-ig bezárólag kilenc szezont ért meg, és bár 2016-ban és 2018-ban kapott még egy-egy évados folytatást, azok már nem lettek az igaziak.

Az X-akták negyedik évadában Glen Morgan és James Wong, a sorozat két eredeti, de egy időre távozott írója visszatért, hogy új epizódokon dolgozzanak. A páros pedig elhatározta, hogy azzal örvendeztetik meg saját magukat és a nézőket, hogy összerakják a produkció addigi legijesztőbb és legsokkolóbb részét. A széria a „Home” című epizódot megelőzően sem volt egy könnyed néznivaló, itt azonban tényleg beleadtak apait-anyait, az eredetileg 1996. október 11-én levetített részben volt vérfertőzés, gyomorforgató gyilkosság, amputáció, és még egy kisbabát is élve elástak benne. A részt a kritikusok jól fogadták, ám a FOX úgy döntött, hogy annyira megrázó lett, hogy inkább soha többet nem ismétlik meg.

Hannibal

A különleges vizualitással rendelkező sorozatok mestere, Bryan Fuller 2013-ban hozta tető alá az NBC-nek a Hannibal című pszichológiai horrorsorozatot, melyben egy FBI-os különleges ügynök, Will Graham (Hugh Dancy) és a nagy ínyenc, egyébként kannibál Dr. Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen) macska-egér játékát láthattuk három évadon keresztül.

A produkció a maga idejében rettenetesen bevállalós volt, sokan szerették is a benne látható keménykedés és nyomasztó hangulat miatt. A Hannibal azonban még a legelején kihúzta a gyufát, és az első évad Oeuf című epizódját – nem túl megszokott módon maga a készítő kérésére nem vetítette le a tévécsatorna Amerikában. Más országokban bemutatkozott a rész, de a bostoni maratonon történt robbantás miatt jobbnak látta Fuller, ha az USA-t megkíméli attól, hogy az embereknek azt kelljen nézniük a tévében, hogy elrabolt és agymosott kisgyerekek a saját szüleiket gyilkolják meg. A rész végül az NBC honlapján, webizódként debütált, így elkerülve a hatalmas botrányt.

Masters of Horror

A két évadot megért, Masters of Horror című sorozatra nem valószínű, hogy sokan emlékeznek mostanra. Pedig a 2005 és 2007 között a Showtime-on bemutatott antológiaszéria igazi gyöngyszem, melyen a horror legnagyobb mesterei működtek közre, olyan nagy nevek, mint mondjuk A dolog atyja, John Carpenter, A gépész rendezője, Brad Anderson, a Stephen King-adaptációkban utazó Mick Garris, illetve az eredeti A texasi láncfűrészes mészárlás egyik írója, Tobe Hooper.

A Masters of Horror tizenharmadik, Takashi Miike által jegyzett epizódja azonban még a felnőttszórakoztatásra hajtó Showtime-nak is túl sok volt. Ebben egy amerikai újságíró utazik Japánba, hogy megtalálja szerelmét, Komomót, akinek megígérte, hogy megszabadítja a prostitúció béklyójából. A fickó végül egy örömlányokkal benépesített szigeten találja magát, ahol horrorisztikus sztorikat hall a nőről, amelyekben van vérfertőzés, nemi erőszak, gyerekmolesztálás, de szó esik kínzásról és más felkavaró múltbéli eseményekről is.

Pokémon

Egy időben hazánkban is rendkívül népszerű volt a Pokémon című animációs sorozat, amely mostanra ezernél is több epizódot ért meg, és anno egy generáció nőtt fel rajta, amikor az RTL-en hétvégente vetítették. A japán mese egyik korai része azonban többet vállalt, mint szabad lett volna. A 35. epizód soha nem kapott angol vagy egyéb más nyelvű szinkront sem, ugyanis a Tokyo TV-n kívül máshol nem mutatták be.

A The Legend of Miniryu című részt szinte a világ összes országában betiltották, ugyanis számos jelenetében fegyverek voltak láthatóak. Az egyikben egy szafari gondnokaként dolgozó, Kaiser nevű fickó konkrétan pisztolyt fogott a Pokémon főhősére, Ashre, és megkérdezte tőle, hogy mit szólna hozzá, ha agyonlőné. A Pokémonra soha nem volt jellemző hasonló durvaság, fogalmunk sincs, vajon mi járhatott az alkotók fejében, amikor ezt kitalálták, és olyan „jópofának” vélték, hogy belerakták egy gyerekeknek szóló szériába.

Egy rém rendes család

A FOX-nak annak idején rengeteg fejtörést okozott az Egy rém rendes család című szitkom, melyben Al Bundy (Ed O'Neill) karaktere nem épp a tévétörténet legpíszíbb figurája volt. A cipőárus elképesztően toxikus volt, lenézte a nőket, hülyére vette a gyerekeit, és a kedvenc elfoglaltsága az volt, hogy a tévé előtt ülve sörözött. A produkció harmadik évadának egyik része, az „I'll See You in Court”, még a sorozatban általában látottaknál is botrányosabbra sikerült, így a csatorna egészen 2002-ig nem tűzte képernyőre. A rajongók pedig egy csomó ideig Az Elveszett Epizódként hivatkoztak erre a felvonásra.

Az epizódban Al Bundy és neje egy olcsó motelbe mentek szexelni, ahol megtalálták a szomszédjaik, Marcy és Steve házipornóját, amit úgy csináltak meg róluk, hogy a pár nem is tudott róla. A sztori e körül forgott, a végén pedig azzal fejeződött be, hogy Peg és Al egy üres tárgyalóteremben estek egymásnak, és szeretkeztek egy hatalmasat. A 80-as években pedig ezt a FOX nyilván nem engedhette, hogy a tévébe kerüljön.