Alig lehet felismerni a Trónok harca sztárját a Netflix új filmjében

A Netflix március 2-án mutatta be új történelmi kalandfilmjét, A jég ellent (Against the Ice), melynek legnagyobb erőssége és gyengesége ugyanaz: mégpedig az irdatlanul havas táj, ami a főszereplőket körülveszi. Félreértés ne essék, a produkció teli van gyönyörű vágóképekkel, de a jeges Grönlandon egy-két jegesmedvén kívül kevés olyan dolgot tudnak bedobálni a készítők, ami miatt izgulni tudnánk a középpontban lévő két kalandorért. Már, ha az állandóan fenyegető fagyhalált, éhhalált és a hallucinációkat nem számoljuk.

A történet 1909-ben játszódik, amikor Ejnar Mikkelsen és emberei fontos küldetésen vesznek részt, hiszen azt igyekszenek bebizonyítani, hogy Grönland egy földrész, és nincs semmiféle Peary-csatorna, ami ketté választaná. Az amerikaiak azok, akik problémáznak, komoly területi követelésekkel állnak elő, és kijelentik, hogy az egyik fele az övék.

A dánok bizonyítéka már megvan, valakinek azonban fel kell kutatnia a zord tájon az elveszett missziót és megtalálni a dokumentumot, ami befogja az USA száját.

Nikolaj Coster-Waldau már a Trónok harcában prezentálta nekünk, hogy jól megy neki, ha férfias karaktereket kell hoznia a kamerák előtt. Ejnar Mikkelsen viszont még Jaime Lannisterhez képest is a macsóság mintapéldánya, egy megfáradt, idősödő fickó, aki hatalmas szakállt hord, és már a nyitójelenetben megmutatja, milyen fából faragták: fogóval csippenti le szerencsétlenül járt bajtársa lefagyott lábujjait. Közben pedig az arca sem rezzen. A színészre mi egyébként elsőre rá se ismertünk, Coster-Waldau lehet, hogy nem generációja legjobb színésze, de itt a külsejét tekintve átlényegült, annyi szent.

Őszintén szólva nem csoda, hogy a kapitány legénységéből senki sem akar vele tartani, csak a zöldfülű gépész, Iver Iversen (Joe Cole), aki most jár először a sarkkörön, és jobban aggódik a szánhúzó kutyákért, mint saját magáért. A nagyjából 100 perces játékidő alatt ő az, aki Mikkelsennel együtt próbálja állni a sarat, hol több, hol kevesebb sikerrel... de a végére így se tudják elkerülni, hogy teljesen megtörjenek. Ami viszont egyértelműen pozitívum, hogy legalább új barátra lelnek a másikban.

A főszereplők sok mindent fel kell, hogy áldozzanak az útjukon, sőt saját magukkal is szembe kell, hogy nézzenek, mert A jég ellen egy ponton hirtelen műfajt vált, és belecsempésznek a készítők némi misztikumot is. Hogy miért ez a váratlan húzás? Anélkül szimplán nem lenne elég tartalom a filmben.

Kéretlenül is kapunk pár lázálomba illő hallucinációt, ami azzal a következménnyel jár, hogy a megingathatatlannak tűnő Ejnar Mikkelsen puskával hadonászó őrültként üvöltözik az utolsó harmadban.

A nagy baj az, hogy Nikolaj Coster-Waldau nem éppen egy Leonardo DiCaprio, így a filmnek erre a felére rettenetesen kijön, hogy a csöndes drámázást még gyakorolnia kell a dán színésznek.

A jég ellen megtörtént eseményeket dolgoz fel, a Trónok harca egykori Jaime-jének szerelemprojekt volt ez, mivel ő is dán, így magához különösen közel érezte a sztorit. Coster-Waldau a forgatókönyv írásában is részt vett, és a felvételeken egy különösen brutális jelenetnél saját maga testi épségét sem féltette, agyrázkódást is kapott közben.

Az 51 éves sztár tehát igyekezett-apait anyait beleadni, A jég ellen viszont így sem lett egy maradandó alkotás. Egy-két váratlan fordulattól eltekintve unalomba fullad az egész, és kívülállóként – vagyis nem dán nemzetiségűként – különösebb kapocs nem is alakul ki köztünk és a karakterek között. A történet nem elég izgalmas, vagy jelentős ahhoz, hogy akár egy hét múlva emlékezzünk rá.

Sajnáljuk, mert láttunk jó néhány remek túlélődrámát mostanában nem csak streamingen, hanem a mozikban is. A Netflix produkciója viszont egyszerűen képtelen volt megütni az ingerküszöbünket, még ha az elején Nikolaj Coster-Waldaunak jól is állt az elnyűtt macsó szerepe.

A jég ellen szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.