Pont egy ilyen sorozat hiányzott most a lelkünknek

Napok óta dúl az orosz–ukrán háború, ilyenkor pedig az ember könnyen úgy járhat, hogy folyton a híreket követi, önmagát egyre nagyobb kétségbeesésbe hajszolva, és abban reménykedve, hogy ha mindent elolvas az eseményekről, akkor valamiféleképp kontrollálni tudja önmagában a csendes pánikot. Valami ilyesmit átéltünk már a koronavírus-járvány elején, és most is elég szürreális belegondolni, hogy nem annyira messze hazánktól, Európa kellős közepén véres harcok folynak.

Nem rossz ötlet ebben a helyzetben egy picit tudatosan menekülni a valóság elől, és bármilyen furcsán is hangzik, jót tesz, ha kényszerítjük magunkat arra, hogy levegyünk egy könyvet a polcról, vagy elindítsunk valamit a tévében, hogy kiszakítson minket pár órára ebből az egész őrületből.

Az HBO GO-n bukkantunk rá a Briliáns barátnőm című sorozatra, az HBO és az olasz RAI koprodukciójára, amely igazi rejtéllyel indít. Egy idős asszonynak, Elenának ugyanis egyik napról a másikra eltűnik a barátnője, emiatt érzett dühében pedig leül a számítógép elé, és elkezdi papírra vetni közös történetüket.

A széria az idehaza is megjelent Nápolyi regények feldolgozása, amely az 1950-es évekbe kalauzol, Dél-Olaszország legnagyobb városába, ahol a gyermek Elena (Elisa del Genio) éppen az iskolapadot koptatja, amikor különös jelenségre lesz figyelmes az osztályteremben. Egy Lila (Ludovica Nasti) nevű kislányra, akiről megdöbbenve állapítja meg a tanárnője, hogy a többiektől eltérően ő már úgy érkezett, hogy tud írni-olvasni. A későbbiekben kiderül, hogy Lila igazi zseni, aki a számolásban is messze ügyesebb, még a fiúknál is. Ugyanakkor kezelhetetlen, igazi lázadó, akit nem lehet megzabolázni.

Az első évad azt mutatja be, hogy a két főszereplő miképp sodródik egymás közelébe. Nehéz megmondani, hogy tényleg barátság-e az, ami kettejük között fűződik, olyannyira eltérő személyiségekről van szó. A dupla részes évadkezdésben a gyerekszereplőkön múlik, hogy rögtön ennyire berántja az embert a sorozat. Igen, a Ludovica Nasti-féle briliáns Lila rettenetesen izgalmas, mert minden tekintetben megelőzi a korát, de a Margherita Mazocco által játszott, visszahúzódóbb, végtelenül kedves Elena is kell ahhoz, hogy sikeres legyen a hangulatteremtés.

A Briliáns barátnőmben pedig egy dolog biztosan megvan: a nagybetűs hangulat.

Nápolyt a készítők egy igazi mocskos városként ábrázolják, szemét és egymást fúró emberekkel, és olyan bűnözőkkel, akik titkolják, hogy alvilágiak, de a gyermeki szem elől nem marad semmi rejtve. A produkcióban nagy időugrások vannak egyébként a későbbiekben, de ami konstans marad, az a túlfűtött olasz életérzés, na és persze tinédzserkorukban is benne van ebben az egész mesében Elena és Lila között egyfajta se veled, se nélküled kapcsolat.

A Briliáns barátnőmben a lélekemelő zenékkel magasra tették a lécet a készítők, a történet és a fényképezés azonban valami mérhetetlen szomorúságot áraszt magából. Nem a depresszív fajtából, inkább csak életszagú drámáról van szó, de pont annyira valóságossá teszi mindez a karaktereket és a környezetet, hogy egykettőre bárki nyakig merül ebben a világban.

Az HBO produkciójáról egyébként süt, hogy irodalmi adaptáció, már abban a tekintetben, hogy picit maníros és színpadias, de legalább nem cukormázas. Nincsenek benne nagy összeborulások, vallomások. Inkább csak csendes tragédiák, könnyes tekintetek és jelentőségteljes összenézések a szereplők között. A részeknek az elején kell a néha egyórás játékidő és a kifejtés, de a későbbiekben kicsit túlnyújtottnak érződik az egész. Ezt az egyet sajnáljuk, hogy az alkotók nem akarták feszesebbre vágni a tempót.

A sorozatot körbelengi egy ritka szürreális hangulat, ami miatt az ember nem tudja elkerülni, hogy a hatása alá kerüljön. Igazi klasszikus HBO-minőség a Briliáns barátnőm, amit hiába mutattak be már 2018-ban, idehaza valahogy nem vált felkapottá. A négy évadosra tervezett produkciónak jelenleg fut a harmadik etapja, szóval lesz még belőle bőven, ha valaki véletlenül gyorsan felhozná magát az eddigi epizódokkal.

A Briliáns barátnőm szinkronnal és magyar felirattal elérhető az HBO GO-n.