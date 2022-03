Rejtély a Netflixen: ki ölte meg a szép szőke lányt?

Március 3-án, csütörtökön mutatta be a Netflix a Hétvégi kirándulás (The Weekend Away) című új thrillerjét, és nem is kellett hozzá sok, idehaza rögtön a legnézettebb film lett. A főszerepben a Gossip Girl veteránja, Leighton Meester látható. A sorozatsztár Beth, egy fiatal anyuka bőrébe bújik, aki legjobb barátnőjével azért utazik el Horvátországba, hogy egy kicsit végre elfeledjék a szürke hétköznapokat, és kirúgjanak a hámból.

A buli túl jól is sikerül, a főszereplő ugyanis mindenféle emlék nélkül ébred az ágyában. Kisvártatva azonban rá kell jönnie, hogy a Christina Wolfe által játszott Kate-et valószínűleg meggyilkolták. Elindul tehát egy macska-egér játék, és annak ellenére, hogy a Hétvégi kirándulás jól ismert trópusokra épít, és biztonsági játékot játszik, így is

meglepő módon piszkosul szórakoztatóvá válik.

Köszönhető mindez legfőképp annak a Leighton Meesternek, aki a Gossip Girl mellett vért izzadt, hogy mozisztárként is elismerjék, de az olyan, trash kategóriát súroló produkciók, mint a Csajok Monte Carlóban és A szobatárs című horror, nem sok ember ingerküszöbét lépték át. Ezúttal viszont a 35 éves színésznő szinte egyedül viszi a hátán a show-t, sír, nevet, menekül, és szigorú arccal felelősségre von, amikor az kell.

A Hétvégi kirándulás ahhoz képest, amit vártunk tőle, jóval feszültebb és izgalmasabb film lett. A rejtély végig mozgásban tartja a néző agyát is: vajon ki ölte meg a szép szőke lányt?

A helyzet az, hogy a felbukkanó karakterek közül bárki lehet a tettes, a film készítői pedig ügyesen el is játszanak velünk, sőt... többször előfordul, hogy félrevezetnek minket. Az első és legnyilvánvalóbb gyanúsított nem más, mint a lányoknak szállást adó Airbnb-házigazda, akiről lerí, hogy éjjel-nappal a Redditet pörgeti, és nőt nem látott még közelről. Aztán képbe kerül két jóképű eszkort is, aki együtt partizott Bethtel és Kate-tel, egy jó szándékú taxisofőr, de még a Hétvégi kirándulás hősnője, Beth is bizonytalanul néz a tükörbe, és gondolkozik el rajta, hogy vajon ő maga-e a gyilkos.

A thrillert nemcsak Leighton Meester, hanem a sanyarú sorsú Zain (Ziad Bakri) is kiemeli a mostanában látott Netflix-filmek mocsarából. A két színész között remek a kémia. A játékidő egyébként nem hosszú, mindössze másfél órás, de ez idő alatt legalább végig sikerül fenntartaniuk a készítőknek az izgalmat, a fordulatok pedig jól működnek. A szereplők sem kétdimenziósak, mert folyton megtudunk róluk valami titkot, ami miatt közelebb kerülnek hozzánk.

Jó ötlet volt, hogy forgatókönyvírónak a film alapjául szolgáló regény szerzőjét, Sarah Aldersont kérték fel, a Hétvégi kiránduláson tisztán látszik a törődés és az odafigyelés, annak ellenére is, hogy egy olyan produkcióról van szó, ami a szódával-popcornnal elmegy kategóriába sorolható. A befejezés mondjuk pocsék, ennél gyatrábban és amatőrebben le sem zárhatták volna Beth kalandját. Az odáig vezető út azonban egészen mókás lett, már attól eltekintve, hogy egy halálesetről van szó.

A Netflix mostanában ontotta magából a pocsékabbnál pocsékabb filmeket, ebben a posványban a Hétvégi kirándulás igazi felüdülés. A Beckett-tel nyilván nem fogjuk egy lapon emlegetni, de végső soron egy korrekt nyaralós thriller lett, csodálatos környezetben leforgatva.

A Hétvégi kirándulás szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.