Végre befutott Magyarországra az HBO Max, ezeket érdemes megnézni rajta

Március 8-án elbúcsúzott a tévénézőktől a magyar HBO GO, a helyére pedig megjött a régóta várt HBO Max. Ha valaki az átállásnál nem mondja le az előfizetését, havonta 1590 Ft-ért nézheti a továbbiakban az HBO, a Warner Bros, a DC, a Cartoon Network, és a Max Originals tartalmait. Ugyanez a kedvezményes ajánlat érvényes azokra is, akik március 31. előtt megkötik az előfizetésüket, és lemondásig érvényes. Elég baráti összeg, ha minket kérdez valaki, mindössze egy mozijegy áráért.

A felület első ránézésre sokkal letisztultabb és szebb, mint elődje volt, de így is előfordulhat, hogy valaki egyszerűen elveszik a több ezer órányi filmes és sorozatos kínálatban.

Épp ezért összeszedtünk öt remek filmet és öt sorozatot, amelyek máshol nem elérhetőek Magyarországon.

A listán felbukkanó címek kiváló szórakozást nyújtanak, garantáltan nem fog bennük csalódni Ön sem.

Dűne

Denis Villeneuve az Érkezés és a Szárnyas Fejvadász 2049 után újabb maradandó alkotást tett le a sci-fi rajongók elé az asztalra. A részben Magyarországon forgatott Dűne igazi nagybetűs filmélmény volt tavaly októberben a maga vizuális orgiájával. David Lynch 1984-ben megbukott a maga adaptációjával, az új változatot azonban imádta a szakma, és a közönség is, amit jól mutat, hogy a Dűne 400 millió dollárt hozott be a kasszáknál, 165 milliós büdzséje ellenében. A folytatás már úton van, jövő ősszel kerül vásznakra. Addig is az HBO Maxon érdemes újranézni a grandiózus sci-fit, vagy éppen esélyt adni neki, ha valaki nem látta volna még. A történet a sivatagos és kegyetlen Arrakis-bolygóra kalauzol, és az Atreides-ház bukását mutatja be, a trónörökös Paul (Thimothée Chalamet) szemszögéből, aki a végére közelebb kerül a planéta nomádjaihoz, és az őt álmában kísértő titokzatos Chanihoz (Zendaya).

Mátrix: Feltámadások

Neo története 2003-ban ért véget a Forradalmakban, olyan csattanóval, amit látva kevesen gondolták volna, hogy Keanu Reeves még valaha magára ölti fekete kabátját és napszemüvegét. A negyedik részre 2021-ig kellett várni, a Feltámadások pedig már csak azért is érdekes volt, mert a Wachowski testvérek közül egyedül Lana tért vissza a direktori székbe. A Mátrix: Feltámadások nem lett a világ legjobb folytatása, de korrekt élményt nyújt, legfőképp azoknak, akik az eredeti trilógiát imádták. A Feltámadások is felültet a nosztalgiavonatra, sőt Keanu Reeves mellett visszahozza Trinity szerepében Carrie-Anne Mosst, és más formában, de Morpheus és Smith-ügynök is újfent tiszteletét teszi. Az egyetlen kérdés, hogy sikerül negyedszerre is az öntudatra ébredés?

In the Heights – New York peremén

Lin-Manuel Miranda nevét azok is megjegyezték a közelmúltban, akik azelőtt semmit sem tudtak a kreatív szakemberről. A Netflixen a Tick, Tick… Boom! nagyot szólt és kettő Oscar-jelölést is begyűjtött magának, Miranda emellett nagyban hozzájárult a Disney új szenzációja, az Encanto sikeréhez is, és nélküle nem valósulhatott volna meg az In the Heights – New York peremén című musical sem. Az új West Side Story árnyékában az In the Heights nem kapta meg a kellő figyelmet, és hiába volt egyszerre szerelmes levél New Yorkhoz és a latin-amerikai közösséghez, a pénztáraknál is megbukott. Az HBO Maxon már nézhető In the Heights leginkább azoknak ajánlott, akik szeretnének két és fél órára elmenekülni a valóság elől, jó zenéket hallgatni és némi optimizmussal feltöltődni.

Utóhatás

Az Utóhatás nagyjából úgy írható le, mint az Eufória kistestvére. Egy másfél órás szerzői filmről van szó, ami egy, az amerikaiak számára nagy problémát dolgoz fel: az iskolai lövöldözéseket. Az elsőfilmes Megan Park rendezése a túlélők szemszögéből mutatja be, mennyire lehetetlen megemészteni egy gimis vérengzést. A főszerepben a Sikoly felfedezettje, Jenna Ortega látható, akiről már most úgy gondoljuk, hogy pár év és jobb lesz még Zendayánál is. Ő az, aki új fogódzkodót próbál találni az életben, barátai, a lányok felé kacsintgató Mia (Maddie Ziegler), a testvérét a lövöldözésben elvesztő Quinton (Niles Fitch) és az aktivistának álló Nick (Will Ropp) társaságában. Az Utóhatás kicsit sem tipikus tinifilm, ami a Skinst is követi egy kicsit, merthogy rettenetesen életszagú és őszinte a forgatókönyve.

Kimi

A két-három órás filmek korában Steven Soderbergh új thrillere, a Kimi, igazi ínyenc falat. A Zoe Kravitz főszereplésével készített thrillerben ugyanis egyetlen felesleges jelenet sincsen, ennek köszönhetően kapunk egy elképesztően feszült és borzongató sztorit. Igaz, a Kimi semmi újat nem hoz a műfaj sokat látott rajongóinak, mégis kellemes élmény megismerni a zárkózott IT-st, Angelát, aki az általa elemzett hangfájlok között gyilkosság nyomaira bukkan. Ám ahhoz, hogy felderítse a rejtélyt, az agorafóbiás nőnek erőt kell vennie magán, és kilépnie a lakásból.

Peacemaker – Békeharcos

Az elmúlt évek egyik legviccesebb képregényfilmjéből, a James Gunn által rendezett Suicide Squadból nőtte ki magát a Peacemaker. Sokan húzták a szájukat, hogy éppen John Cena őrült „Amerika Kapitány-klónjára” húz fel sorozatot az HBO Max. Gunn azonban másodszorra is megcsinálta, a 8 részes első évadban rendkívül szerethetővé vált az apakomplexusos antihős, aki szedett-vedett csapatával együtt egy titkos űrlényinvázióval vette fel a harcot. A sorozat főcíméről nem véletlenül zeng mindenki ódát, ahogy úgy összességében a Peacemakerről is. Higgyen nekünk, ez nem az a tipikus szuperhősös marhaság. Mármint, marhaságnak marhaság, de a jobb fajtából. A Peacemaker – Békeharcosból a második évadot már berendelték, a széria hazánkban most először látható hivatalosan, magyar felirattal. Érdemes belekóstolni.

Station Eleven

Talán a The Walking Dead pilotja óta nem láttunk olyan sorozatot, ahol akkora erővel csapott volna le egy járvány, és hozta el a világvégét, mint a Station Elevenben. Az HBO Max sorozatának első részében egy Jeevan (Himesh Patel) nevű fickó veszi pártfogásába az akkor még kislány Kirstent (Matilda Lawler), és bár a társadalom összehullik körülöttük, egy influenzaszerű vírus pedig elpusztítja az emberek nagy részét, a romokon jó pár évvel később valami új kezd el épülni. A Station Eleven azt mutatja be, hogy Kirsten (a folytatásban Mackenzie Davis alakításában) miképp hoz új reményt a túlélőknek, a Traveling Symphony nevű utazószínház tagjaként. 10 rész az egész, igazi érzelmi hullámvasút, darára tökéletes.

Egyetemista lányok szexuális élete

Mindy Kaling új sorozata, az Egyetemista lányok szexuális élete nem rejti véka alá, hogy miről szól. Olyan egyetemista lányokról, akik éhesek a szexre. A produkció nem a világ legszemérmetlenebb szériája, de elég pikáns: a főszereplők között akad szende szűzlány, aki az Essex College falai közt kezdi csak el bontogatni a szárnyait, túlfűtött írópalánta, titokban leszbikus szőkeség, és egy sztárfocista, aki a házas edzőjével kavar. Az Egyetemista lányok szexuális élete azoknak való, akik könnyed szórakozásra vágynak egy nehéz nap után, ebben a műfajban nem sok vetélytársa akad, így óvatosan, de ki mernénk azt is jelenteni, hogy hiánypótló. Már azok számára, akik anno nem másztak a plafonra a Lena Dunham-féle Csajoktól.

Szerelemre tervezve

Milyen lehet egy techmilliárdos feleségének lenni? A Szerelemre tervezve nem fest túl jó képet a dologról, a sorozat egyik kulcsfigurája a rendkívül önhitt Byron Gogol (Billy Magnussen), aki nagyjából Mark Zuckerberg és Elon Musk őrült keresztezése. A fickóról egy napon kiderül, hogy kedvese, Hazel Green (Cristin Milioti) fejébe egy megfigyelőchipet ültetett, amely a nő minden lépéséről, sőt még az érzelmeiről is tájékoztatja urát. A sorozat főhőse fogja tehát magát, kijelenti, hogy ő aztán nem holmi szerelemre tervezett android, és futásnak ered. A produkció igazi fekete komédia, jó adagnyi sci-fivel nyakon öntve, aminek a második évadát már berendelték, így úton van a folytatás is.

Harley Quinn

Ha animációs sorozatokról van szó, akkor a Harley Quinn-nél jobbat nem nagyon lehet manapság találni. Régóta könyörögnek már a nézők, hogy ugyan mutassák már be valahol a produkciót Magyarországon, és bár a premierre 2019 óta várunk, most legalább mind a két, eddig elkészült évad egyszerre elérhetővé vált az HBO Maxon. A szériában őrületből nincs hiány, a történet szerint Harley Quinn egyszer és mindenkorra szakít Jokerrel, és a saját lábára próbál állni Gotham Cityben, mint a Bűn királynője. Érdekesség, hogy a főszereplő hangját Kaley Cuoco adja az Agymenőkből, mindenki Pennyje nem is akárhogy hozza le ezt az őrült karaktert. Mellékszereplőként a sorozatban számos, a DC-képregényekből ismert figura felbukkan, mint Batman, Kétarc, Lex Luthor, Wonder Woman, Superman, Rébusz vagy éppen a Macskanő.