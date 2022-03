Visszatért a Netflix Magyarországon forgatott vikinges sorozata

Az elmúlt években a keménykedős kosztümös sorozatok közül egyértelműen a Trónok harca és a Vikingek vitték a prímet. Ha minket kérdez valaki, elég méltatlanul szorult háttérbe mögöttük Az utolsó királyság (The Last Kingdom), melynek első két évadát még a BBC csinálta, aztán a harmadik etaptól kezdve átvette a sorozatot a Netflix.

A produkció, melyben egy Uhtred nevű, rendkívül szimpatikus harcos áll a középpontban, március 9-én tért vissza új részekkel. A folytatásra jó sokat kellett várni, közel két évet, és sajnos ez az utolsó tradicionális évad. Kapunk még a jövőben egy lezáró tévéfilmet a Netflixtől, és aztán végleg leköszön Az utolsó királyság. Tragikus, hogy megint egy kedvenctől kell búcsúzni.

Addig is, úgy tűnik, hogy igazi érzelmi hullámvasútban lesz még részünk. Az ötödik etap nyitórésze gyorsan a gyeplők közé csap, és hiába a hosszú pihenő, hirtelen hangulatba hozza a nézőt. A történet évekkel a negyedik évad eseményei után veszi fel a fonalat, amikor Uhtred (Alexander Dreymon) viszonylagos békében neveli a rábízott Aethelstant (Harry Gilby), az angol trónörököst. A fiút utoljára még kiskorában láttuk, mostanra benőtt a feje lágya, kész a harcra, ám élete első vadászatán nem várt kihívásban lesz része: orvgyilkosok törnek az életére.

A pogány és a keresztény életmód között régóta őrlődő Uhtred nyugalma szinte azonnal véget ér, ahogy becsatlakozunk a történésekbe, hiszen úgy tűnik, a legtöbbek által már elfeledett Brida (Emily Cox) visszatért. Nem is akárhogy, a bosszúszomjas vikingnőnek serege van, és egy kislánya, akiről azt állítja, hogy látnoki képességekkel rendelkezik. A barbároknak persze ennyi már elég, és gondolkozás nélkül követik vezetőjüket – akár a halálba is.

Az utolsó királyságot sosem azért szerettük, mert történelmileg olyan hű, de pontos lenne. Igaz, voltak benne a valóságban is megtörtént nagy csaták, és a felsorakoztatott figurákat is sokan ismerhetik, ha – mondjuk – anglisztikára jártak, és nem lógták el az órákat. A produkció legfőképp azonban a The Saxon Storiest veszi alapul. A főhős, Uhtred például teljes egészében kitalált, és ebből a regénysorozatból származik. Bernard Cornwell hősét létezett nemesemberekről mintázta, de ezen a néven, ezzel az élettörténettel rendelkező egyén nem élt a kilencedik században.

A Netflix produkciója mindig sokkal ponyvább volt, még a Vikingeknél is. Ezt a jó szokását pedig örömmel látjuk, hogy az ötödik évadra is megtartotta. A karakterek folyton ágyba bújtak egymással, ment a Trónok harcához hasonló intrikázás, a véres csatározás, mi pedig a belefektetett időnkért cserébe 2015 óta egy kiszámíthatatlan és piszkosul szórakoztató kosztümös sorozatnak örülhettünk.

Az utolsó királyság a maga kategóriájában az egyik legjobb szériává nőtte ki magát, és egy bizonyos színvonalnál sosem adta alább.

Magyar nézőként ezt a sorozatot különösen érdekes nézni, mert a felvételek hazánkban zajlottak, főképp a Korda Studiosban. Az új részek is itt kerültek felvételre, sőt… egyes pletykák szerint a stáb egy teljes vikingfalut itt felejtett Magyarországon, nem szedték szét, ha valaki rendelkezik a pontos GPS-koordinátákkal, akkor a saját szemével is láthatja.

A sorozat ötödik évada izgalmasan kezd, érdekes lesz látni a már idősebb és talán érettebb apafigurává vált Uhtred és a még mindig iszonyúan őrült Brida nagy párharcát. Úgy tűnik, hogy az egykori jóbarátok között véres leszámolás közeleg. Brida pedig az új szezon főgonosza lesz. A trónörökösnek, Aethelstannak úgyszintén meg kell majd vívnia a maga csatáit, hiszen a korszellemnek megfelelően más is pályázik a titulusra. A színen ráadásul feltűnik egy Rognvaldr (Micki Stoltt) nevű részeges vikingharcos, aki, arra számítunk, csúnyán felkavarja itt még az állóvizet.

Az ígéretek szerint Az utolsó királyság rettenetesen véres lesz még így a végére, és a nézőket sokkolni fogja, hogy mennyi közönségkedvencet kinyírnak a készítők. Ha már a Trónok harca olyan unalmas finálét produkált, merjük remélni, hogy a Netflix vikinges sorozata úgy távozik majd a televíziós kínálatából, mint ahogy betette oda a lábát anno: vagyis tökösen.

Az utolsó királyság ötödik évada szinkronnal és magyar felirattal is nézhető már a Netflixen.