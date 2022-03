Ennél szívmelengetőbb filmet nem láttunk mostanában a Netflixen

Ha valaki ránéz a Ruby segítségével (Rescued by Ruby) plakátjára, lehet, hogy elszörnyülködik, és sosem megy az új Netflix-film közelébe. Jó nagy hibát követne el ezzel – ahogy egy könyvet nem illik a borítójáról megítélni, jelen esetben erre, a valós eseményeket feldolgozó alkotásra is valami hasonló igaz.

A történet egy Daniel O'Neil nevű járőrről szól, aki már 29 éves. Mindez azért rendelkezik nagy jelentőséggel, mert ha a férfi betölti a 30-at, onnantól nem jelentkezhet K9-es kutyás rendőrnek. A Grant Gustin által játszott karakter ráadásul egy csomószor megpróbálkozott már az elmúlt években azzal, hogy bekerüljön a különleges egység kiképzésére, mindannyiszor sikertelenül.

A filmben azonban nem Daniel az egyetlen, aki küszködik.

Egy másik szálon megismerkedünk Rubyval, a menhelyi kutyával, aki képtelen beilleszkedni bárhová is, folyton visszaviszik a gazdijelöltek, hogy nem bírnak vele. Így azon megy a diskurzus, hogy itt lenne az ideje elaltatni az állatot. Ekkor toppan be az egyenruhás főhős, és magával viszi a jószágot, hogy megregulázza, és a K9 történetében először egy menhelyi állatból faragjon keresőkutyát.

Mint azt sejteni lehet, kettejük útja teli lesz nehézségekkel. Olyannyira, hogy Danielnek saját módszert kell kitalálnia arra, hogy kiképezze társát. A Ruby segítségével annak ellenére, hogy könnyed családi matiné, amely minden korosztálynak szól, meglepően sokrétű. Bár a fényképezés túl színes, emiatt pedig olcsónak hat, és a karakterek is olykor bután viselkednek, nagy szíve van ennek a filmnek. Mostanában nem láttunk ennyire szívmelengető sztorit a Netflixen, az biztos.

Annak ellenére ugyanis, hogy helyenként a forgatókönyv bukdácsol, és úgy érezzük, hogy nem volt ebben az egészben 90 percnyi anyag, váratlanul hozzá nő a szívünkhöz a két főszereplő. A Flash – A Villámban megismert Grant Gustint jó végre nem szuperhősként látni, a színész pedig bele is ad apait-anyait, hogy kilépjen a skatulyából, amibe az elmúlt pár évben szorult.

Rubyval együtt rettenetesen kedvelhető párost alkotnak végig.

Daniel és Ruby nagyon kilógnak a sorból, nemcsak a K9-esek között, hanem úgy a rendőrségen egyáltalán. Épp ezért lehet annyira szorítani nekik. Izgalomból egyébként nincs hiány a filmben, de ami komolyan meglepett minket, az az, hogy helyenként a készítő, Katt Shea bátran mutat egészen kemény, megoldásra váró bűntényeket is.

Nem spoilereznénk, de meglepő, hogy a direktor beleállt abba, hogy egy ennyire derűs filmben elhintse azt, hogy a világ egy sötét, depresszív hely igazából, ahol borzalmas dolgok is megtörténhetnek. Persze ebből a gyerek nézők semmit nem fognak megérteni, főleg a szülőknek szóló extra mindez. A kicsik megragadnak majd ott, hogy egy aranyos kutyás film van a tévében – de ez egyáltalán nem gond.

A diszlexiás és hiperaktív rendőr, Daniel és kezelhetetlen kutyája, Ruby sztorija minket abszolút levett a lábunkról. Nyilván nem nyer majd díjakat, de sokakban lehet igény arra, hogy könnyedebb szórakozást keressenek maguknak. Pláne manapság. Érdekes megoldásokból pedig nincs hiány a filmben, van pár jelenet például, amikor a kutyus szemszögéből mutatják a történéseket. Ezért az ötletért le a kalappal. A Ruby segítségével kikapcsol, és bár összességében nem mutat túl sok újat a filmfanatikusoknak, a történet a végére egy nagyon ügyes csavarral zárul, amitől könnyen elérzékenyülhet bárki.

Arról nem is beszélve, hogy a stáblista elején még egy pozitív felhívást is elhintettek a készítők, amiért jár még egy pluszpont. De ezt is fedezze fel mindenki saját magának.

A Ruby segítségével szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.