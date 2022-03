Zseniális ez az ügyvédes sorozat a Netflixen

Az Életfogytig ügyvéd (For Life) című sorozatot eredetileg 2020 februárjában tűzte képernyőre az amerikai ABC. A produkció összesen 23 részt ért meg két évad alatt, ezt követően kaszálták el. Bár az Életfogytig ügyvédet hazánkba az AXN hozta el elsőként, a krimiszéria most kapott úgy igazán érezhetően nagy visszhangot, hogy a magyar nézők a Netflixen rátaláltak, és a közösségi médiában rengetegen dicsérik is. Nem véletlenül, tényleg olyan produkcióról van szó, amely megérdemli a figyelmet.

A történet egy Aaron Wallace (Nicholas Pinnock) nevű fickóról szól, akit ártatlanul életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélnek. A sorozat főszereplője azonban nem nyugszik bele, addig agyal, keresi a rendszer kiskapuit, hogy ügyvédi diplomát szerez a rácsok mögött. A sorozat főszereplője ezt követően jogi segítséget kezd nyújtani rabtársainak, végső célja pedig, hogy nyakon csípje azt a korrupt ügyészt, Dez O’Reillyt (Erik Jensen), aki az ő életét is taccsra vágta.

Ritkaságnak számít, amikor azt tudjuk mondani, hogy egy ügyvédes sorozat kötelező néznivaló, ha valaki eddig kihagyta volna. Jelen esetben viszont pont valami ilyesmiről van szó. Nicholas Pinnock remekül viszi el a hátán a pilotot, a színésznek olyan nézései vannak, hogy még a képernyő előtt ülve is elhisszük, hogy ez a férfi vérszemet kapott, és mindenre képes.

A jogi sorozatok a legtöbbször azon állnak vagy buknak, hogy a feldolgozott ügyek mennyire ütősek és változatosak. Ebből a szempontból az első részben bemutatott Jose Rodriguez (Andrew Casanova) esete nem a legizgalmasabb. A főszereplő lendülete és forróvérűsége miatt viszont minket is érdekelni kezd, hogy mi lesz az (elvileg) szintén ártatlanul elítélt fiatallal, aki azért került rács mögé, mert a barátnője az általa vásárolt droggal kísérelt meg öngyilkosságot.

Az Életfogytig ügyvéd nem finomkodik, jócskán felbukkannak benne keményebb témák a későbbiekben is.

Ehhez pedig még csak nem is kell a rácsok mögé merészkednie a sorozatnak, Wallace családjában is beüt a krach, a lánya teherbe esik, így a főhős elhatározza, hogy még annál is gyorsabban ki akar jutni a börtönből, mint eredetileg tervezte.

Pinnock karizmája nagyon jót tesz a szériának, ahogy a nem hétköznapi alaphelyzet is. Ritkán látni olyan ügyvédet, aki a tárgyaláson hevesen küzd, aztán még csak azt sem engedik meg neki, hogy a nejének adjon egy ölelést, már viszik is átöltözni és vissza a kóterba. Az Életfogytig ügyvédnek sziklaszilárd alapot ad, hogy megtörtént eseményeket dolgoz fel, egy bizonyos Isaac Wright Jr. esetét, akit drogbárónak bélyegeztek, és megpróbálták örökre sittre vágni.

Ez utóbbit, vagyis a rendszer korruptságát láthatóan jól feldolgozza majd a sorozat. Már az Életfogytig ügyvéd első epizódjában láthatjuk, hogy azok az emberek is, akiknek papíron feddhetetlennek kéne lenniük, igazából mekkora rohadékok. Egy ügyvédnek azért nem árt, ha ilyen esetben is feltalálja magát, a széria főszereplője pedig meg is teszi mindezt, a saját fegyverükkel tanítja móresre tárgyalóterembeli ellenfeleit, amin jót lehet mosolyogni.

Az ügyvédes sorozatok műfaja az elmúlt években nagyon látványosan haldoklott, a Suitson és a Better Call Saulon kívül nem tudnánk kapásból felidézni olyan, ebben a zsánerben mozgó produkciót, amely jó szívvel ajánlható.

Épp ezért nem érdemes kihagyni az Életfogytig ügyvédet, mely a jogi szériák rajongóinak egy kis reménysugár a sötét alagút végén. Itt van ötlet, markáns főszereplő és izgalmas, átívelő sztori is: vajon sikerül-e kiharcolnia magát a rácsok mögül Aaron Wallace-nak, és bebizonyítania az ártatlanságát? Mi már indítjuk is a folytatást, ezt egyszerűen nem lehet abbahagyni.

Az Életfogytig ügyvéd magyar felirattal elérhető a Netflixen.