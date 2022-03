Összeszedtük a Netflix öt legszexibb sorozatát

A Netflixet sok minden miatt lehet kárhoztatni, például a középszerű filmek kapcsán, amelyeket heti jelleggel ont magából az online videótár. Az viszont biztos, hogy ilyen tartalomözön sehol máshol nincsen, így a nézők némi keresgélés után, de viszonylag könnyedén megtalálhatják a nekik tetsző tartalmakat.

Hiába botrányosak sok esetben, mindig nagyot szoktak durranni azok a sorozatok, amik kiemelten foglalkoznak a testiséggel, sok bennük a meztelenkedés és persze az érzékiség. Ezek közül szedtünk most össze öt olyat, amit nem érdemes kihagyni a Netflixen. A listán felbukkanó címek többségében ráadásul a történet is megállja a helyét, nem csak azzal próbálják eladni őket, hogy tessék, ebben aztán van 18+-jelenet, de dögivel.

Vágyak/Valóság

Ritkaság, hogy egy főképp nőknek szóló sorozat ennyire kiborítsa a célközönségét, a Vágyak/Valóságnak azonban sikerült a bravúr. A produkció abszolút megosztó lett, a nézők egyik fele kézzel-lábbal tiltakozott ellene, míg mások védelmükbe vették Billie Connellyt, az unatkozó családanyát, akinek hiába tökéletes az élete látszólag, visszasírja vad fiatalkorát, és ex-pasiját, a rosszfiú Bradet (Adam Demos). A történet egy élvhajhász nőt helyez a középpontba, Sarah Shahi pedig látszólag lubickol a szerepben, ami megkövetelte a szép színésznőtől a durva szexjeleneteket is. A Vágyak/Valóságban amellett, hogy fordulatos szappanoperát láttunk, jócskán domináltak a 18+-os történések, orgiától kezdve volt itt minden. Ember volt a talpán tényleg, aki elpirulás nélkül tudta nézni.

Sexify

A 365 nap után a lengyelek újfent nagyot villantottak a Sexify című vígjátéksorozattal, mely annak ellenére, hogy nagy tabutémát, egészen pontosan a női orgazmust dolgozza fel, egy igencsak közönségbarát és könnyen fogyasztható darab. Az egy epizódra eső pucérkodós jelenetek száma elég magas ebben a szériában, melynek főszereplője egy főiskolás hallgató, Natalia, aki egy napon kénytelen témát váltani, miután tanára összeszidja, és úgy dönt, hogy azt kezdi kutatni, ami minden fiatalt érdekel: a szexet. Az applikáció fejlesztéséhez kapóra jön a nem túl tapasztalt lánynak barátnője, a párkapcsolatában unatkozó Paulina, és a frissen a koleszba költöző, enyhén nimfomániás Monika, akiket az első évadban figyelemmel kísérhetünk, és láthatjuk, miként botladoznak mindhárman a romantikus életben.

Vaják

A Trónok harca óta nem döbbent meg senkit, hogy az éppen felkapott fantasysorozatokban a sárkányok és a vérengzés mellett belefér egy jó adag szex is. A Vaják sem volt formabontó ebben a tekintetben, a mutáns szörnyvadászt alakító Henry Cavill és Anya Chalotra dögös boszorkánya, Yennefer legfőképp az első szezonban sűrűn estek egymásnak, és gyűrték össze változatos pózokban a lepedőt. A produkció meg is kapta rögtön azt a vádat, miszerint öncélúan szexualizálják a karaktereket, és a showrunner Lauren S. Hissrich hallgatott a visszajelzésre: a második etap már jóval visszafogottabb volt. Ettől Yennefer ugyanúgy sugározta magából az érzékiséget, és nagyszerű kémiája maradt Geralttal így is. Kíváncsian várjuk, hogy a harmadik szezonra hova fut ki kettejük se veled, se nélküled kapcsolata.

Barátság perverziókkal

A Netflix 2021-ben indult és két évadot megért sorozata a Vágyak/Valósághoz hasonlóan durva hullámokat vert. Merthogy Rightor Doyle dramedyje, a Barátság perverziókkal belenyúlt egy olyan témába, amitől eléggé ódzkodnak a tévés kreatívok: a BDSM-be. A széria egy Tiff (Zoe Levin) nevű egyetemista lányról szól, aki éjjelente azzal egészíti ki a keresetét, hogy dominaként kínoz olyan embereket, akik ebben élvezetre találnak. Egyik napról a másikra csatlakozik be hozzá a haverja, a komikusként kínlódó Pete (Brendan Scannell), aki amúgy meleg, így minden addiginál szélesebb klienskört tudnak onnantól lefedni. A Netflix produkciója egészen formabontó volt, már ami a bevállalós jeleneteket illeti, ezt tényleg nem érdemes társaságban nézni. Mi szóltunk!

Elit

A Skins által kitaposott ösvényen indult el a Netflix spanyol tinisorozata, az Elit, melyet 2018-ban mutattak be. A történet egy elitsuli falai közé enged betekintést, ahol jól kinéző, egyenruhás diákok tengetik a mindennapjaikat. Ide kerül be néhány szegényebb tanuló, akik gyorsan összetűzésbe kerülnek a gyönyörű gazdagokkal, és ha mindez nem lenne elég, egy gyilkosság is borzolja a kedélyeket, már a produkció legelején. A szériában az édeshármasok, és a meredek szexjelenetek már az első résztől hangsúlyosak voltak, a negyedik etap azonban kiakasztotta még a nyitottabb nézőket is: a többség szerint inkább pornó volt az elmúlt nyolc rész, ahol kis túlzással mindenki csinálta mindenkivel, csak azért, hogy meglegyen a játékidő. Kíváncsian várjuk, hogy az áprilisban érkező folytatásban visszavesznek-e a készítők mindebből, ám addig, míg nem túlozták el, a szereplőgárda jól hozta a fülledt hangulatot, sokan emiatt is szerették meg a produkciót.

